Grigory Sokolov verzaubert Kongresszentrum Weingarten

Der russische Meisterpianist Grigory Sokolov war schon oft im Bodenseeraum zu Gast, nun endlich auch im Kongresszentrum Weingarten. In seinen Konzerten stellt sich jedes Mal der Zauber in der Verbindung von Programmauswahl, pianistischer Meisterschaft, Präsentation und einer Fülle von Zugaben ein.

Derzeit beginnt Sokolov, der seine Programme für eine Saison auswählt und sie an jedem Konzertabend neu belebt, mit 40 Minuten feinst gesponnener Musik von Henry Purcell: Musik, die für ein früheres Tasteninstrument wie Cembalo oder Virginal oder auch für ein Instrumentalensemble komponiert ist und die in einen festlichen Saal mit Tanz und Gesellschaft entführt.

Sokolov spielt stets im Halbdunkel

Sokolov, wie immer im Halbdunkel dem Spiel hingegeben, präsentiert diese frühbarocke Musik mit ihrer Fülle von Verzierungen und Triller über einem schwingenden Bassfundament, mit leuchtender, singender Oberstimme und wunderbar phantasievoller Anschlagskultur.

In Ludwig van Beethovens „Eroica-Variationen“, dessen Kontratanz-Thema eben in der „Eroica“, der dritten Symphonie wiederkehrt und orchestral ausgeschöpft wird, spielt Sokolov mit Beethovens Witz und Lust, ein eigentlich simples Bassthema in vielerlei Beleuchtungen darzustellen: Immer mehr Stimmen kommen hinzu, dann beginnt die Reise mit kontrastreicher Dynamik, Dur und Moll, Verschränkungen, Sprüngen, Pralltrillern oder einem ausdrucksstarken Adagio.

Beethoven endet mit einer brillanten Fuge im alten Stil und Sokolov legt die Strukturen mit kristalliner Klarheit, einem sich aufschaukelnden Bogen und alles überhöhenden Trillerketten dar.

Grigory Sokolov gewährt großzügig Zugaben

Zum Abschluss des „offiziellen“ Programms versenkt sich Sokolov in die drei Intermezzi op. 117 von Johannes Brahms, Spätwerke aus den 1890er Jahren, einer Zeit des Sichtens, der Melancholie und des Abschieds.

Die Melodien sind fein auf- und abschwingend eingebettet in die vielschichtigen Harmonien der Unterstimmen und Grigory Sokolov ist ein Meister darin, satte Steigerungen oder einen höchst differenzierten Orchesterklang im Pianissimo aus dem Flügel zu zaubern. Auch hier erschafft der Künstler eine ganz eigene Welt.

Einen Konzertteil für sich schenkt Sokolov seinem Publikum regelmäßig mit den großzügig gewährten Zugaben. Sechs sind es diesmal im Kongresszentrum und der Pianist schöpft weiter aus dem riesigen romantischen Repertoire: Aufrauschend emphatisch, mit glitzerndem Farbenspiel oder lyrisch verdichtet in vier Préludes von Sergej Rachmaninow, in kaum fassbarer Dynamik in Chopins c-Moll-Prélude op. 28/20 und zuletzt mit den ebenmäßigen Arpeggien und Figuren einer Bach-Bearbeitung von Alexander Siloti: Sokolovs Zauber wirkt!