Grenzgänge zwischen Jazz und Klassik

wEINGARTEN - Bescheiden nehmen sich die Vergleiche nicht gerade aus, mit denen der Auftritt von Gwilym Simcock beim 34. Bodenseefestival angekündigt wurde. Der 1941 in Wales geborene Pianist und Komponist werde mittlerweile in einem Atemzug genannt mit Jazzgrößen wie Chick Corea, Keith Jarrett oder Pat Matheny. In einem Konzert mit dem Stuttgarter Kammerorchester (SKO) hat Simcock nun im Weingartener Kultur-und Kongresszentrum eigene Werke und Arrangements einiger Stücke aus Claude Debussys Klaviersuite „Children’s Corner“ vorgestellt. Die Höhe seines ganzen improvisatorischen Könnens erreichte er freilich erst bei einer brillanten solistischen Zugabe.

Gwilym Simcock hat zunächst eine klassische Musikausbildung absolviert, kam aber früh mit Jazz in Berührung. Bei eigenen Kompositionen interessiert ihn die enge Verflechtung von improvisatorischen und fest ausgearbeiteten Elementen. Anstelle eines bloßen Nebeneinanders von Versatzstücken aus beiden stilistischen Welten, wie es bei Cross-over-Projekten von Jazzkollegen oft zu beobachten ist, setzt er auf thematische Verzahnung und gegenseitige kompositorische Durchdringung. Eine besondere Vorliebe hegt er für Musik von Komponisten, deren Harmonik Schnittmengen mit Akkordstrukturen des Jazz aufweist.

Internationalen Erfolg hat Simcock als Komponist ebenso wie mit seinem Jazztrio und als Solist. Auf Empfehlung von Chick Corea ist er 2007 beim Klavierfestival Ruhr aufgetreten. Außerdem hat er mit Stars wie Dave Holland, Lee Konitz und Bobby McFerrin Konzerte gegeben. Für das BBC Scottish Symphony Orchestra schrieb er sein Auftragswerk „Cumbrian Thaw“ („Cumbrisches Tauwetter“), ein Tonpoem für Klavier und Streicher, das die Zeit der Schneeschmelze in der nordwestenglischen Seen- und Berglandschaft Cumbria vor Ohren führen möchte. Bevor dieses musikalische Gemälde beim Weingartener Konzert erklang, präsentierte Simcock dort eine neue eigene, im Auftrag des SKO entstandene Komposition für Klavier und Streichorchester. Leider litt die Aufführung mit dem renommierten, in stark reduzierter Streicherbesetzung aufspielenden Stuttgarter Orchester unter einem extrem verschwommenen Sound. Vielleicht hätte mehr Publikum im Saal für eine bessere Akustik gesorgt. Obendrein machte Simcock allzu verschwenderisch vom Klavierpedal Gebrauch und hüllte dadurch die Konturen des musikalischen Geschehens in neblige Klangschleier.

„Cumbrian Thaw“ wurde vom SKO mit leisen Aktionen eröffnet. Leichtes Schlagen mit dem Holz der Bogenrückseite auf Saiten, leises Klopfen mit dem Fingerknöchel auf den Korpus der Instrumente, trockenes Zupfen der Saiten hinter dem Steg, über den sie gespannt sind, und allerhand wispernde Geräusche verdichteten sich atmosphärisch zu einer zauberhaften Impression von Wassertropfen und Vogelgezwitscher. Simcock überführte die sanfte Klangkulisse dirigierend in betörend verschattete Wendungen und Passagen von verlorener Schönheit, zu denen er virtuos improvisierte. Ohne Pause folgten danach sechs stimmungsvoll arrangierte Stücke aus Debussys Zyklus „Childrens Corner“. Ihre kompositorische Substanz hat Simcock geschickt an das Streichorchester delegiert und so für eigene Zutaten geöffnet. Pianistisch fein ließ er bluesig eingefärbte Girlanden dazu perlen, die nun zunehmend auch eine individuellere Note aufwiesen.