Graphic Novel „Cassandra Darke“

Sturm Wiebke brachte es an den Tag: Vor rund 30 Jahren, in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 raste der Orkan mit Windgeschwindigkeiten von bis über 200 Stundenkilometern übers Land und richtete immense Schäden an.

Auch in Ellwangen auf dem Galgenberg. Dort machten Spaziergänger einen grausigen Fund: In Wurzelballen von umgeworfenen Bäumen steckten Knochen und Skelettreste.

Wie sich herausstellte, waren es die Überreste der Menschen, die am Galgen gehenkt worden war.