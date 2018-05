Graham Nash im Interview: „Kann nicht abwarten, dass Trump verschwindet“

Er stand mit Crosby, Stills, Nash & Young 1969 beim legendären Woodstock-Festival auf der Bühne, hatte zuvor bereits mit The Hollies Erfolge gefeiert und veröffentlicht als Solokünstler nach wie vor neue Musik: Die Rede ist von Graham Nash. Am 8. Juli steht er beim Honberg Sommer in Tuttlingen gemeinsam mit Steve Earle auf der Bühne. Im Interview mit Daniel Drescher spricht Nash über Musik als Lebensaufgabe, die USA in Zeiten von Trump und späte Neuanfänge.

Mr. Nash, was führt jemanden, der auf den größten Bühnen dieser Welt stand, in eine kleine Stadt in Süddeutschland wie Tuttlingen?

Ich bin vor Hunderttausenden Menschen aufgetreten. Aber was ich an kleineren Auftrittsorten liebe, ist die Tatsache, dass ich meinem Publikum in die Augen sehen kann. Ich kann sehen, ob es mir gelingt, eine Verbindung zu den Konzertbesuchern herzustellen. Das ist eine viel intimere Situation als in einem riesigen Stadion. Ich mache seit 60 Jahren Musik aus Leidenschaft, ich bin immer noch hier – und hoffe, dass ich das bis zu meinem Tod weitermachen kann.

Johnny Cash hat seine intensivsten Alben in den späten Jahren seiner Karriere aufgenommen. Ist die Frage nach der Altersgrenze für Musiker nicht ohnehin überflüssig?

Es ist unmöglich, aufzuhören. Ich schreibe derzeit neue Musik, ich habe 20 Songs in unterschiedlichen Entstehungsphasen im Kopf. Und ich kann auch nicht einfach aufhören, auf die Welt zu schauen, auf mein Leben zu schauen. Wenn ich nicht täglich etwas erschaffen würde, wäre ich unglücklich.

Diese 20 Songs, die Sie erwähnt haben, werden wir die demnächst auf einem neuen Album zu hören bekommen?

Absolut, diese Stücke werde ich aufnehmen und veröffentlichen. Bevor es soweit ist, freue ich mich aber darauf, nun auch wieder meinen Freund Steve Earle wiederzusehen. Er war mir immer sehr ähnlich. Ich glaube wirklich, dass er die Welt zu einem besseren Ort machen will, für sich selbst, seine Familie und seine Freunde und den Rest der Welt.

Glauben Sie, dass Musik die Welt wirklich verändern kann? Als Sie beim Woodstock-Festival aufgetreten sind, war Musik noch sehr viel subversiver und hatte mehr Protestpotenzial als heutzutage. Sehen Sie noch viel Rebellion in der Musik?

Im Radio und im Fernsehen sind kaum Songs zu finden, die den Status quo und Autoritäten in Frage stellen könnten. Die Kraft der Musik ist enorm in meinen Augen. Ich glaube generell, dass die kleinste Aktion die unglaublichsten Dinge auslösen kann. Ein Beispiel: Der Wachmann, der letzten Endes den Watergate-Skandal ins Rollen brachte, hat nicht einfach weiter Fernsehen geguckt, sondern er wollte herausfinden, warum da Klebeband an der Türe war. Am Ende musste Präsident Nixon seinen Hut nehmen.

Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten hingegen hat schon so viele Skandale überstanden, die einen anderen vielleicht das Amt gekostet hätten. Die Situation heute scheint sich also etwas anders darzustellen, oder?

Das mag sein, aber man darf nicht vergessen, dass von denen, die fürs Wählen registriert sind, 48 Prozent gar nicht an die Urne gegangen sind. Ich kenne Länder, in denen man sein Leben riskiert, wenn man wählen geht. Und wenn in den USA fast die Hälfte der Menschen nicht wählen geht – schauen Sie sich an, was dabei herausgekommen ist.

Sie haben im Wahlkampf Bernie Sanders unterstützt.

Ja, bis Hillary Clinton dann Kandidatin der Demokraten wurde.

Wie sehr hat es sie geschmerzt, dass Sanders schon im Vorfeld ausgeschieden ist und Hillary Clinton es nicht ins Weiße Haus geschafft hat?

Es ist entsetzlich. Diese Regierung wirft das Land um 50 Jahre zurück. Ich kann es nicht abwarten, dass Trump wieder verschwindet.

Sie leben in New York. Erwägen Sie, die USA zu verlassen bis Trump nicht mehr Präsident ist?

Nein, warum? Das wäre feige. Ich muss hierbleiben und kämpfen. Zudem kann man es unter physikalischen Gesichtspunkten sehen: Wenn das Pendel ganz nach rechts ausgeschlagen ist, wird es auch wieder ganz nach links schwingen.

Nochmal zu Ihrem Auftritt beim Honberg-Sommer. Was kann das Publikum von der Show erwarten?

Zum einen, dass ich glücklich bin, dort zu spielen. Und ich werde die Zeiten widerspiegeln, in denen wir leben. Das ist eine künstlerische Pflicht. Musikalisch geht die Reise von meiner Zeit bei den Hollies bis in die Gegenwart. Und das ist eine enorme Menge Musik.

Sie haben sich vor Kurzem nach 38 Jahren Ehe scheiden lassen. Darum geht es auch auf ihrer aktuellen Platte. Wie kann man nach so einem drastischen Schnitt wieder weitermachen?

Ich muss auf das reagieren, was mein Herz mir sagt. Das habe ich immer getan, die Situation angeschaut und mich gefragt, ob mich das glücklich macht. In den letzten zehn Jahren meiner Ehe mit Susan war ich nicht mehr glücklich. Als ich meine Autobiografie „The Wild Tales“ geschrieben hatte, fiel mir auf, dass ich unglücklich bin und etwas unternehmen muss.

Das erfordert sicher viel Mut. Viele Menschen bleiben aus Bequemlichkeit eher in einer unglücklichen Beziehung, als den Aufbruch ins Unbekannte zu wagen.

Das stimmt, aber ich kann das nicht. Ich musste etwas tun und ich denke, meine Entscheidung war richtig so.

Dem „Rolling Stone“ haben Sie vergangenes Jahr gesagt, dass Sie nicht mehr mit David Crosby sprechen. Auf eine Reunion brauchen sich die Fans keine Hoffnung zu machen, oder?

Meine Beziehung zu Stephen Stills und Neil Young ist sehr gut. Neil und ich haben vor ein paar Monaten zusammen gefrühstückt und mit Steven letzte Woche gesprochen. Keiner von uns spricht mit David Crosby. Dieses Kapitel ist abgehakt.