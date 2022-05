Goldene Palme für Sozialsatire über die Superreichen

Cannes - Der Film „Triangle of Sadness“, eine bissig-sarkastische Gesellschafts-Satire vom Schweden Ruben Östlund gewann am Samstag die Goldene Palme von Cannes. Freuen können sich damit auch die deutschen Schauspielerinnen Sunnyi Melles und Iris Berben, die mit zum Ensemble dieser auch filmischen Tour de Force gehören, die von einem Dutzend Wohlstandbürgern erzählt, die sich ein Leben ohne Moral, Yoga und Mandel-Latte mit Hafermilch nicht mehr vorstellen können, die aber plötzlich in einen existentiellen Überlebenskampf geworfen werden: „Zehn kleine Oligarchen“.

Dieser Sieger schien fast zu klar festzustehen. Die Überraschung war nicht die Wertschätzung für den Film, sondern nur die Entscheidung der Jury, hier keine Festival-Rücksichten zu nehmen. Denn mit dem Preis gehört Östlund nicht nur endgültig zur Elite des Weltkinos, sondern auch zum höchst exklusiven Club der nur neun Filmemacher, die schon zweimal mit dieser wichtigsten Auszeichnung des europäischen Kinos prämiert wurden. Drei Goldene Palmen konnte noch niemals ein Filmemacher gewinnen.

Insgesamt waren die Preisentscheidungen in Cannes überraschend. Und zwar weil die Jury um ihren Präsidenten, den französischen Schauspieler Vincent Lindon den Mut aufbrachte, fast völlig auf politische Gefälligkeitspreise zu verzichten. Es werden eben, wenn es mit rechten Dingen zugeht, nicht Haltungen ausgezeichnet, nicht politische Werte, nicht Sympathien, sondern die Fähigkeit, etwas auf die Leinwand zu bringen, ein Publikum mitzureißen, ihm eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu bescheren, und es zum Nachdenken zu bringen. Östlund ist vielleicht auch ein Zyniker, er hat möglicherweise recht konservative Ansichten, aber sein Film ist vor allem hervorragendes Kino. Und witzig. Nur darauf kommt es an.

Der zweitwichtigste Preis für die „Beste Regie“ ging an den Koreaner Park Chan Wook, dessen Rache-Tryptichon, unter anderem „Old Boy“ – Anfang der Nullerjahre das Kino mehr als andere Filme revolutionierte. Er dreht barocke überladene Filme, die viele Nebenstränge haben, viele Ebenen und großen Charme. All dies gilt auch für seinen neuen Film „Decision to Leave“. Formal ein klassischer Noir mit einem Detektiv, einer Femme Fatale und gehörig viel Fatalismus geht es um einen Polizisten und eine Mord-Verdächtige, die sich verlieben. Der Detektiv kocht gern wie Maigret, lebt in einer unglücklichen Fernbeziehung und liebt vor allem seine ungelösten Fälle, die er jahrelang mit sich herumträgt. Ein Film voller Hingabe über die Hingabe: skurril und versponnen und lustvoll. Perfektes Autorenkino, dass überraschend breite Zustimmung fand, und von vielen mit „Drive My Car“, dem besten Film des Vorjahres, verglichen wurde.

Weitere Preise gingen unter anderem an die belgischen Brüder Dardenne. Ihr neuer Film „Tori et Lokita“ reißt sein Publikum mitten hinein in die Schicksalsgeschichte zweier Geschwister aus Afrika, die in Europa unter die Räder kommen. Von Anfang an ist auch zu ahnen, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen kann. Denn jeder ist böse hier oder hat mindestens ein kaltes Herz, nur die beiden Geschwister nicht. Man könnte hierin einen Sozialporno für das europäische Bildungsbürgertum sehen, das sich am Schicksal armer Afrikaner im weichen Kinosessel berühren lassen und ergötzen kann. Aber es ist auch bewundernswertes und konsequentes Filmemachen.

Schließlich der älteste Regisseur im Wettbewerb, der zugleich künstlerisch ein junger Wilder geblieben ist: Der Pole Jerzy Skolimowski bekam den „Jury Preis“ für „EO“, dessen Hauptfigur, ein Esel ist! Skolimowski ist ein hellwacher, neugieriger Provokateur, der auch hier wieder die feste Autobahn des gediegenen Kunstkinos verlässt, und sich aufs unsichere „Terrain vague“ begibt. Keiner hat in diesem Jahr eindrucksvollere Bilder und dynamischere Kinomomente geschaffen.

Abseits des Wettbewerbs wurde das stille sensible Autorenkino von vielen Crowdpleasern ausglichen. „Elvis“ vom Australier Baz Luhrman bot zwei Stunden Hochdruckkino und brachte am Mittwoch den Strand von Cannes zum Beben und auch Tom Hanks wackelte auf dem Roten Teppich ein bisschen mit den Füßen.

Schon einen Tag später sorgte der belgische Film „Rebel“ für Aufsehen und minutenlange stehende Ovationen am Ende der „Mitternachtsvorstellung“ um kurz vor drei Uhr nachts. Bei diesem Film des Belgiers Adil El Arbi handelt es sich um nichts Geringeres als um ein Dschihad-Musical, das mit Gesangseinlagen von einer Mutter erzählt und ihren beiden Söhnen, die aus Leichtsinn, aber am Ende unfreiwillig in die Fänge der syrischen „Isis“ geraten. „Rebel“ ist erstaunlich gut und nicht wenige fragten sich später, warum dieser Film nicht im Wettbewerb lief.

Nach einem Festival ohne klare Trends, im Jahr eins nach der Pandemie sucht das Weltkino noch nach seinem Weg in die Zukunft. Cannes hat ihn nicht aufzeigen können, zumal neue Hindernisse im Weg liegen: der allzu nahe Ukraine-Krieg und die aufkommende Wirtschaftskrise. Der Grund auf dem das Kino steht, bleibt unsicher wie die Lage der Welt insgesamt. Das Kino kann hier nichts verändern, es kann alternative Welten bauen und es kann unsere Lage reflektieren. Das immerhin ist in Cannes gut gelungen.