Gitarrenblitze zucken wieder

Auf Nic Dilgers Hühnerhof ist ordentlich was los. 132 der gefiederten Damen gehen hier an der frischen Luft ihrer Arbeit nach: Scharren und Picken, Picken und Scharren. Und ab und zu ein Ei, so ist die Jobbeschreibung.

Die Hennen, die hier so eifrig zugange sind, müssen keine Hochleistungen erbringen. Und etliche von ihnen sind gerettete Hühner. Soll heißen: Eigentlich wäre ihr Leben schon vorbei gewesen, hätten sie nicht bei Nic Dilger Unterschlupf gefunden.