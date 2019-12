Girl Power neu definiert: Remake von „3 Engel für Charlie“

„Frauen können alles machen“, verkündet Sabina, der erste der „3 Engel für Charlie“, gespielt von Kristen Stewart. Es ist die zentrale Botschaft des Films. Auch über die Zielgruppe soll schnell Klarheit herrschen: Zum Auftakt zeigen dokumentarische Bilder junge Mädchen im Grundschul- und Teenageralter, die auch typisch männliche Dinge tun – Skateboard fahren oder im Chemielabor arbeiten. Das macht einerseits klar, dass dieser Film inhaltliche Anliegen hat. Zugleich bleibt er der Mainstream-Unterhaltung verhaftet und richtet sich damit primär an Jugendliche und junge Erwachsene. „Charlie’s Angels“-Nostalgiker werden im Publikum hinzukommen.

„Charlie’s Angels“ waren immer ein Paradebeispiel für Mainstream-Feminismus. Die gleichnamige Fernsehserie war Vorreiter eines liberalen und feministisch orientierten Zeitgeists. Die zwei Kinoversionen eine Generation später (2000 und 2003) zeigten gut gelaunten „Girlismus“: Die Tätigkeit der Engel war selbstverständlich geworden. Frauen wollten vor allem Spaß im Hier und Jetzt, waren Heldinnen der Erlebnisgesellschaft.

Der neue Film, den mit Elizabeth Banks erstmals eine Frau inszeniert hat, ist im Vergleich zu seinen Vorgängern ernsthafter, weniger leichtfertig und darum bemüht, alle potenziellen Fettnäpfchen auszulassen. Zwei der drei Engel haben keine weiße Hautfarbe, eine ist bisexuell. Auch wollte man in Hollywood offensichtlich auf Sexszenen und zweideutige Anspielungen verzichten. Mehr als ein Flirt ist nicht drin, es herrscht puritanische Pflichterfüllung: Arbeit und Askese dominieren das Leben der Engel.

Damit beraubt sich diese Wiederauflage einiger ihrer zentralen Reize. Denn die liegen nicht in der Spannung der Handlung oder der Furcht um das Wohl der Heldinnen, sondern wie bei James Bond in Schauwerten und der Befriedigung des Voyeurismus’. Stattdessen setzt „3 Engel für Charlie“ auf Action und Humor – was beides gut funktioniert. Tempo ist alles in einem gelungenen Actionfilm, und hier reißt es den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Sekunde mit: In einem Hochhausappartement in Rio, auf einer Verfolgungsjagd durch Hamburg, in einer Fabrik im Kampf gegen Maschinen und eine Handvoll gedungener Mörder. Die eleganteste Szene ist dabei dem Gauner-Genre entlehnt: In identischen Kostümen und mit wasserstoffblonden Perücken verwirren die drei Heldinnen die Sicherheitsbeamten in einer Konzernzentrale während sie eine wertvolle Beute entwenden. Dass das alles in der Hamburger Elbphilharmonie gedreht wurde, macht es für deutsche Zuschauer zusätzlich attraktiv. Die Architektur des vielstöckigen Konzertgebäudes mit seinen vielen Treppen und Innenperspektiven entfaltet sich kaleidoskopisch wie in einem Bild von M.C. Escher.

Die Handlung ist vernachlässigbar, kaum mehr als ein Vorwand. Angetrieben wird sie durch ein faustgroßes, leuchtend grünes Gerät, bei dem es sich um eine Art Energiequelle handelt, die auch als Kommunikationsgerät funktioniert. Die superschlaue Ingenieurin Elena (Naomi Scott) hat dort eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt. Das Ding kann nämlich auch zur Massenvernichtungswaffe werden und darf daher nicht in die falschen Hände geraten. Weil ihre Vorgesetzten ihre eigene Agenda verfolgen, wird Elena zur Whistleblowerin und ist nun selbst hochgefährdet.

Hier nun kommen die Engel ins Spiel: Stewarts Sabina und die von Ella Balinska gespielte Jane beschützen zunächst Elena, die nun aber von Minute zu Minute aktiver wird und in die Rolle des dritten Engels hineinwächst. Dieser Emanzipationsprozess und das Abstreifen anfänglicher Naivität macht sie zur stärksten Identifikationsfigur; zugleich ist ihre Selbstbefreiung noch ein allerletzter Wink mit dem feministischen Zaunpfahl.

Insgesamt gelingt Banks ein frischer Zugriff auf den Stoff der zeigt, wie man aus der Franchise noch Funken schlagen kann. Denn „3 Engel für Charlie“ liefert filmisch virtuose Unterhaltung: Körperkino, das sich keinen Augenblick wirklich ernst nimmt oder zu pseudointellektuellem Klamauk gerinnt. Der Film ist eines der seltenen zeitgenössischen Beispiele für jenen fast schon ausgestorbenen Typus Film, der spannend ist und gleichzeitig viel Witz besitzt. In den besten Momenten findet Regisseurin, Autorin und Nebenrollen-Darstellerin Elizabeth Banks eine neue Übersetzung für das ein wenig ausgeleierte Schlagwort von der „Girl Power“.