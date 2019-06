Gewinner des SZene-Bandcontests im Interview: Voltkid über den bevorstehenden Southside-Auftritt

Als Gewinner des SZene-Bandcontest stehen Voltkid am Freitag, 15 Uhr, auf der White Stage beim Southside in Neuhausen ob Eck. Christiane Wohlhaupter hat bei Voltkid-Sänger Jorgo Sidiropoulos nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen und welche Tipps sie für Festival-Neulinge haben.

Was macht das Southside besonders?

Wir sind alle riesen Fans des Festivals! Das Coole am Southside, neben der Musik und dem vielseitigen Lineup, ist die entspannte und lockere Atmosphäre. Das liegt in erster Linie an den Leuten: Es gibt keinen Stress, alle sind gut drauf und jeder hat immer ein Not-Bier zur Hand.

Wann fahrt ihr los zum Southside?

Wir möchten Donnerstag früh los und alles mitnehmen was geht.

Was müsst ihr vor dem Festival noch organisieren?

Mittlerweile ist das Organisatorische zum Glück größtenteils erledigt. Das habe ich ehrlich gesagt auch stark unterschätzt, wieviel Arbeit da auf einen zukommt. Jetzt müssen wir nur noch Verpflegung einkaufen, einladen und dann kann es eigentlich schon losgehen.

Wie kriegt ihr all eure Instrumente zum Southside?

Unser Kumpel Timo leiht uns dankenswerterweise seinen Kleinbus aus! Der reicht uns aber wahrscheinlich noch nicht ganz. Unsere sogenannte Travel Party besteht aus vier weiteren Personen, die verteilt in zwei Autos anreisen. Da wird sicher das ein oder andere Teil untergebracht.

Wie schafft ihr es, dass beim Festivalauftakt vor eurer Bühne genug Leute da sind?

Wir werden bewaffnet mit Gitarre, Flyern und Pfeffi auf dem Campingplatz für Furore sorgen, damit die Southside-Besucher wissen, dass es uns gibt. Wir möchten einen unvergesslichen Auftritt erleben. Dazu gehört eben auch ein großes Publikum.

Wer unterstützt euch alles?

Ich habe von so vielen Leuten gehört dass sie gerne kommen, dass wir gefühlt jeden Zweiten kennen. Im Ernst: Wir freuen uns über jedes bekannte Gesicht!

Welche Tipps habt ihr für Musikfans, die zum ersten Mal zum Southside kommen?

Hört euch davor auf jeden Fall ALLE Bands im Voraus an und gebt auch den kleineren Bands eine Chance! Sonnencreme und Gummistiefel einpacken, wettertechnisch kann man beim Southside nie wissen.

Was darf beim Packen fürs Festival auf keinen Fall fehlen?

Gaffa Tape, am besten zehn Rollen. Zelt wäre von Vorteil, Tickets auch. Nehmt einfach nur das Nötigste mit. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr dies oder jenes benötigt – einfach daheim lassen. Geht ja nur vier Tage.

Wenn ihr am Freitag von der Bühne taumelt, wen wollt ihr dann noch sehen an dem Tag?

Mehr Glück mit unserem Auftrittstag hätten wir Line-Up technisch gar nicht haben können – Foo Fighters, The Cure, Royal Republic, Wolfmother, Fünf Sterne Deluxe, Faber. Wenn jetzt noch die Beatles kommen würden, hätte ich alles erlebt.