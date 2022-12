Geschichten über die Liebe

Die Liebe gibt es nicht. Daran lässt John Burnside keinen Zweifel. Schon in seiner Jugend sei ihm klar gewesen, dass die Jungs eine Affäre wollten und die Mädchen heiraten, erklärte er einmal dem Deutschlandfunk. „Die Jungen hatten eine vage Ahnung davon, dass die Ehe eine Falle war, dass sie nach der Heirat in einer Industriestadt in Schottland feststecken würden, und dass es keinen Ausweg mehr geben würde.“ Immer wenn „Everlasting Love“ im Radio lief, fragte John Burnside sich: „Warum Liebe für immer? Warum nicht die Liebe von heute oder die Liebe für ein Jahr?“

Mittlerweile weiß der 1955 im schottischen Dunfermline geborene Burnside, dass es viele Formen der Liebe gibt. Romantisch sind die wenigsten. Allenfalls „So etwas wie Glück“ räumt er den Protagonisten in seinen Geschichten für Momente ein, und so heißt dann auch der neue Band, der zwölf exzellente Erzählungen versammelt. Sie unterstreichen, dass dieser Autor hierzulande immer noch zu wenig gelesen wird, auch wenn sein autobiografischer Band „Über Liebe und Magie“ sich 2019 in den Medien einer beachtlichen Aufmerksamkeit erfreute.

Was es mit der Liebe auf sich hat, wollen sich viele der Figuren nicht eingestehen. So wie der Erzähler in „Kates Garten“. Er ist davon überzeugt, Nachbar Tom sei eines Tages einfach aus dem Haus marschiert und habe Ehefrau Kate sitzen lassen. Die macht einen recht zufriedenen Eindruck, wenn sie sich ihrem Garten widmet. Eines Tages sitzt Tom dann wieder vor dem Haus und es stellt sich heraus, dass er keineswegs zwei Jahre verschwunden war, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben. Ganz profan getrennt haben sich die beiden. Selbst als er die Wahrheit kennt, kann der Erzähler sie sich nicht eingestehen, um die eigene Ehe nicht zu gefährden. „Es hätte bedeutet, mich zu meinem Verdacht zu bekennen, dass die Liebe nur ein Akt des Glaubens ist. Sie mag zufällig entstehen, und sie mag als etwas anderes enden, aber erhalten wird sie allein durch bewusstes, anhaltendes Bemühen; und da sie von allein nicht überdauert, muss sie durch Willensstärke und die Kraft der Fantasie erhalten werden.“

Immer ist es die Schattenseite der Liebe, die Burnside anzieht. Die Abgründe, die sich auftun, die Illusionen, denen die Menschen sich hingeben. Mit dem gleichen psychologischen Blick, mit dem er in seinen Essays der eigenen Biografie und in Romanen wie „Die Spur des Teufels“ (2007) den Beschädigungen der Menschen nachspürt, zeichnet er ein bedingungslos ehrliches Bild von der Welt. Ernüchternd, aber gesättigt von Lebenserfahrungen. Sprachmächtig und authentisch. Ein großer Erzähler.