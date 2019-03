Gerade gelesen: Ilja Trojanows „Gebrauchsanweisung zum Reisen“

Wer ferne Länder verstehen möchte, der greift zum Reiseführer. Wer darüber hinaus auch noch literarisch unterhalten werden möchte, der schätzt die Buchreihe „Gebrauchsanweisung für ...“ des Piper-Verlags, zu der sich nun ein weiteres Buch von Ilija Trojanow hinzugesellt hat. Der deutsche Schriftsteller lebte lange im Ausland und ist deshalb vertraut mit fremden Kulturen. Unterwegs sein gehört zu seinem Leben. In seinem neuen Buch widmet er sich deshalb nicht von ungefähr dem Reisen an sich und macht mit einem Augenzwinkern klar: Es ist viel mehr als nur ein Ortswechsel. Und, Reisen will gelernt sein.

Doch ist es im 21. Jahrhundert überhaupt noch möglich, so richtig auf Entdeckungsreise zu gehen? Bei all dem Massentourismus, der es schwer macht, die Ferne auf eigene Faust und abseits jeden Trubels zu erleben? Trojanow hat eine klare Antwort: Ja. Aber man muss auch etwas dafür tun. In seinem Buch gibt er anhand von zwölf Stationen aus seinem eigenen Leben Empfehlungen fürs Reisen. Er tritt den Einheimischen und der Kultur offen gegenüber. So erzählt er etwa von einem Teppichhändler in Ägypten, der ihm riet: „Erst den Teppich, dann die Wohnung“ zu erwerben, statt umgekehrt.

Neben seinen Anekdoten blickt er zurück in die Geschichte des Reisens und stellt Fragen, die auch mal philosophisch daher kommen. Er stellt die These auf: „Der durchschnittliche Reisende möchte Komfort.“ Dazu fragt sich Trojanow: „Was, wenn man sich traut, den großen Zeh über den Beckenrand der Komfortzone hinauszustrecken?“ Das mag dann zwar eine Frage zur eigenen Reisekultur sein, taugt jedoch genauso gut auch dazu, über den eigenen Lebensstil nachzudenken.

Es ist ein erfrischender Reisebericht. Weder sind die Beschreibungen zu euphorisch noch zu distanziert. Was es braucht und was es nicht braucht, auf was man sich einlassen sollte und wovon man auf Reisen schlichtweg die Finger lassen kann, das beschreibt Trojanow in „Gebrauchsanweisung fürs Reisen“. Ein amüsanter Ratgeber für jeden, der gerne in der Weltgeschichte unterwegs ist.