Gerade gelesen: „Heimatjahre“

Felix Huby erinnert sich an seine Jugend.

So langsam geht er auch auf die80 zu, der 1938 in Dettenhausen bei Tübingen geborene Felix Huby. Eigentlich heißt er ja Eberhard Hungerbühler, aber unter seinem Künsternamen hat er eine beachtliche Karriere hingelegt. Als Journalist, als Drehbuchautor von Fernsehserien wie „Tatort“, „Oh Gott Herr Pfarrer“, als Autor von Kinderbüchern, Kriminalromanen, Sachbüchern und und und. Wenn so einer dann noch einen autobiografischen Heimatroman vorlegt, ist zunächst Vorsicht geboten. Das riecht nach selbst entzündetem Weihrauch zu Lebzeiten oder nostalgischem Schwelgen in Erinnerung. Nichts von alledem! Huby hat ein berührendes Buch geschrieben. Es erzählt von einer Kindheit und Jugend der Nachkriegszeit in Fleckenhausen bei Tübingen. Der Protagonist, Christian Ebinger, wächst behütet auf, aber der Vater, ein Lehrer, war lokaler Nazi-Funktionär und wird nach dem Krieg interniert. Diesem Vater, der irgendwie doch ein Menschenfreund war, versucht Huby gerecht zu werden – und es gelingt ihm mit der Distanziertheit des Alters, das die Empathie des Sohnes nicht ausschließt. Die Mutter, die Geschwister, die teils kauzigen Nachbarn, die Sorgen und Nöte der Menschen: Huby zeichnet sie warmherzig nach. Der Leser findet sich nach wenigen Seiten in der Dorfgemeinschaft angekommen, er leidet mit ihr und feiert mit ihr. Da sind die späten Kriegsheimkehrer, deren Traumatisierung im Privaten eine Fortsetzung findet und in einem Fall dramatisch endet. Felix Hubys Alter-Ego ist ein aufmüpfiger Schüler, wegen Betrugs fällt er durchs Abitur. Aber er weiß, was er will: schreiben, kann ein Volontariat ergattern. Und dann kommen die ersten Liebeserfahrungen, und hier schrammt Huby recht eng am Kitsch entlang. Aber „Heimatjahre“ ist insgesamt ein einfühlsames Kaleidoskop einer kleinen Welt inmitten einer bewegten großen. Unterhaltung im besten Sinne.