Bei seinen Konzerten setzt Nils Landgrenauf Tanzfreudigkeit und lässt den Funk(en) aufstieben. Nur einmal im Jahr schlägt der schwedische Ausnahme-Posaunist leisere und ruhigere Töne an – nämlich wenn der polyglotte Musiker musikalisch „Christmas with my Friends“ feiert, mit jazzigen Klangfarben und Bluenotes und seiner „musikalischen Familie“ eine Reise durch die vielseitige Welt der Weihnachtsmusik unternimmt. Auf seiner diesjährigen Tournee kommt er auch nach Ravensburg (3.12.), Zürich (4.12.) und Villingen-Schwenningen (10.12.). Christoph Forsthoff hat mit Nils Landgren gesprochen.

Allerorten klingt und klingelt es in diesen Wochen wieder – mischen Sie da mit Ihrem Programm munter mit?

Nein, unser Programm ist garantiert glockenfrei (lacht). Weihnachten ist ein nachdenkliches, gleichzeitig aber auch fröhliches Fest. Doch die Musik ist in der Tat meist so präsent, dass es kaum Platz zur Ruhe gibt. Wir möchten zum Nachdenken anregen, quasi eine Konzertoase der Besinnlichkeit bieten. Unser Motto heißt: Musik mit stiller Freude.

Die Sie mit zahlreichen skandinavischen Musikerkollegen zelebrieren – wie kommt es, dass es in dem von der Bevölkerung her kleinen Skandinavien viel mehr junge, hochtalentierte Jazzer zu geben scheint als in Deutschland?

Wir sind zahlenmäßig klein, aber vielleicht sind deshalb auch unsere Talente mehr zu sehen, weil wir einfach nicht so viele Menschen sind. Wahrscheinlich gibt es auch in Deutschland wahnsinnig viele Talente, aber diese gehen in einem Volk von 80 Millionen Menschen unter. Zudem fangen bei uns die Kinder in den Schulen sehr früh an zu musizieren und ein Instrument zu spielen…

…ein Angebot, das bislang aus Steuergeldern finanziert wurde...

… und das hilft natürlich, denn viele haben nicht das Geld, um eine Musikausbildung zu bezahlen. So hat man in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und auch Island immer sehr früh versucht, die Kinder zu ermuntern, ein Instrument zu lernen. Und das findet in dieser umfassenden Form in Deutschland nicht statt und vor allem nicht in so frühen Jahren.

Nun ist es ja aber nicht so, als würde es hierzulande an musikalischen Ausbildungsmöglichkeiten mangeln, nicht zuletzt die deutschen Musikhochschulen genießen auch international einen sehr guten Ruf.

Aber wie so oft sieht man auf Seiten der Veranstalter und des Publikums vielleicht gerade die eigenen Talente nicht. Man blickt lieber ins Ausland, als zu schauen, was es hier Spannendes gibt – was natürlich auch damit zu tun hat, dass jeder Veranstalter volle Häuser haben möchte. Doch Erfolg stellt nun mal meist nicht sofort ein, das war auch bei mir nicht anders: Anfangs war da kein Geld zu verdienen, und nicht selten kamen auch nur ganz wenige Leute.

Hat Siggi Loch, Chef des Jazz-Labels Act, also Recht, wenn er sagt, es fehle hierzulande an Publikum und Medienresonanz für junge deutsche Jazzer?

Klar, es ist ein Problem, Sachen zu verkaufen, wenn niemand weiß, dass sie existieren – was niemand kennt, interessiert auch niemanden. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass die Deutschen neugieriger sind als wir Schweden. Siggi und sein Label sind ja ein perfektes Beispiel dafür, wie junge Jazzer aufgebaut werden und ihnen eine Chance gegeben wird.

Der Jazz bestimmt Ihr Leben – steht die Musik auch Weihnachten bei Ihnen im Mittelpunkt?

Ja, denn mit Musik fängt Weihnachten erst richtig an. Doch an Heiligabend sind natürlich auch das Essen und das Zusammensein mit der Familie und Freunden sehr wichtig. Früher wurde alles selbst gemacht, zwei Wochen stand man in der Küche für hausgemachte Sülze, Schinken und Köttbullar. Mein Favorit bis heute: Weißkohl in Schinkenbrühe gekocht, Braunkohle genannt. Wenn man dann Brot in diese Soße tunkt – himmlisch!

Nun spielen Sie das letzte Konzert auf dieser Tour erst am 22. Dezember – schaffen Sie es da noch, Heiligabend wieder in Schweden zu sein?

Nein, ich feiere Weihnachten mit meiner Frau, dem Gitarristen Johan Norberg und seiner Frau, der Sängerin Jessica Pilnäs, die auch mit auf Tour sind, und ihren drei Kindern auf Schloss Elmau, dem schönsten Ort auf dieser Welt – zumindest wenn es um Weihnachten geht.

Und kommen so um das frühe Aufstehen herum, denn daheim stand ja am ersten Weihnachtsfeiertag traditionell immer der Kirchgang morgens um sechs Uhr an...

Meine Mutter hat das immer gemacht, wir mussten alle mit, auch wenn meine Brüder, mein Papa und ich das eigentlich nicht wollten – so schön es denn letztendlich auch immer war. Doch an dem Tag um sechs Uhr aufzustehen, das ist eine Strafe – und Weihnachten sollte doch keine Strafe sein.

Ravensburg: 3.12 Evangelische Kirche, 20 Uhr; Zürich: 4.12. Neumünster, 20 Uhr; Villingen-Schwenningen, 10.12. Franziskaner Konzerthaus, 20 Uhr.