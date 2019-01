Ganz schön, der Mozart

Mozart lebt, und Mozart bewegt, davon ist Rolando Villazón, der seit diesem Jahr als Intendant die Mozartwoche beflügelt, überzeugt. Am Geburtstag des Salzburger Meisters schien der schwarzlockige Mexikaner mit den buschigen Augenbrauen und dem breiten Lächeln gar omnipräsent zu sein. Als Laudator für die Cappella Andrea Barca, als übersprudelnder Moderator für das Mozart Kinderorchester, als Briefrezitator im Rahmen der Ballettgala auf der Bühne des Landestheaters und sogar als Sänger – schließlich ist das sein Erstberuf! Vor dem Geburtshaus in der Getreidegasse und vor dem Tanzmeisterhaus am Makartplatz sang er gemeinsam mit Los Mariachis negros mexikanische Serenaden als Geburtstagsständchen. Mozart hätte sich gefreut!

Bartoli und Schiff

Ein besonderes Ständchen brachten im Mozarteum auch Cecilia Bartoli, die Römerin mit den funkelnden dunklen Augen, bei der die Koloraturen den ganzen Körper erfassen, und Sir András Schiff als Pianist und Dirigent seiner Cappella Andrea Barca mit der handverlesenen Auswahl befreundeter Musikerinnen und Musiker. Mit diesem Orchester pflegt der ungarische Pianist sein rund artikulierendes, gelöst wirkendes Mozartspiel mit feinsinnigen Akzenten und Beleuchtungswechseln.

Zwei große Konzerte aus der Wiener Zeit, die in B-Dur KV 450 und in G-Dur KV 453, lassen die wunderbar beweglichen Holzbläser und Hörner hervortreten. Sir András Schiff hat Freude an den volksliednahen Melodien, die Mozarts Starenvogel sogar pfeifen konnte. Mögen sie auch im Temperament noch so unterschiedlich wirken, so harmonieren Cecilia Bartoli und András Schiff doch perfekt miteinander. Mozarts Musik ist unendlich reich an Affekten und Cecilia Bartoli die stets überzeugende „Übersetzerin“ dieser Gefühlswelt.

Erstmals mit Kinderorchester

Mozart liebte auch den Tanz und das Verkleiden, ebenso wie Rolando Villazón, der erstmals das Mozart Kinderorchester ins Mozarteum einlud: Um den musikalischen Nachwuchs braucht man sich hier keine Sorgen zu machen, die große Schar von Buben und Mädchen aus den Salzburger Musikschulen und aus der bayerischen Nachbarschaft musizierten mit großem Ernst und Stolz unter Leitung von Peter Manning. Zu den „Tänzeleien“ kam ein wild agierendes Tanzpaar an die Bühnenrampe, ein „Wolfi-Clown“ im verstrubbelten Mozartlook versuchte sich im Dirigieren, junge Stimmen präsentierten sich in schönen Arien.

Und noch eine Premiere: Das kleine Ballettensemble des Landestheaters unter Reginaldo Oliveira tanzte zu Mozart bei einer Gala mit Gästen von großen Häusern – etwa Yen Han vom Zürcher Ballett oder Miriam Kacerova und Roman Novitzky aus Stuttgart. Dass sich die Ouvertüre zur „Zauberflöte“ aber auch höchst originell zum Breakdance eignet, war die umjubelte Überraschung! Das Mozarteum-Orchester unter seinem Dirigenten Riccardo Minasi und die junge Pianistin Marie Sophie Hauzel wurden ebenso bejubelt wie die Schar der Tänzerinnen, Tänzer und Choreografen.

Spektakel in der Felsenreitschule

In der großen Felsenreitschule mit den mehrgeschossigen Arkaden gab es die Produktion „T.H.A.M.O.S.“: ein ebenso aufwändiges wie leider reichlich überfrachtetes Spiel. „Thamos, König von Ägypten“ war eine Schauspielmusik des 17-jährigen Mozart gewesen: sie hatte keinen Erfolg gehabt, nicht weil die Musik schlecht gewesen wäre – im Gegenteil, sie wartet mit flammenden Arien und prächtigen Chören auf -, sondern weil das zugrunde liegende Drama schon für damalige Zeiten eine sinn-arme Kopfgeburt war. Wegen einer gewissen Nähe zu den Gedanken der „Zauberflöte“ werden einige Arien daraus eingestreut – René Pape singt mit balsamischem Bass, aber innerlich unbeteiligt an dieser krausen Produktion.

Mit der Ägypterin Fatma Said und dem thailändischen Tenor Nutthaporn Thammathi sind außerdem junge Stimmen zu entdecken. Doch über die beiden Opern legt Regisseur Carlus Padrissa auch noch eine verquaste Fantasy-Story von guten und bösen Mächten, Kampf und Energiesuche. Seine phänomenale Truppe von La Fura dels Baus lässt er über die Wände der Felsenreitschule klettern und unter der hohen Decke schweben. In dreidimensionalen Videoprojektionen scheinen die Mauern einzustürzen, dazu gibt es eine nervtötende „algorhythmische“ Maschinenmusik. Ein Spektakel, gewiss, aber Mozart wird zertrampelt, mögen sich auch die Camerata Salzburg unter Alondra de la Parra und der klangschöne Salzburger Bachchor noch so engagiert ins Zeug legen!