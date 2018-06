Ganz großes Theater rund um den „Faust“

Blond oder braun, das ist die eigentliche Gretchenfrage im „Faust“. Denn die flachsgelben Zöpfe des „schönen Fräulein“, dem der leicht betagte Titelheld „Arm und Geleit“ anträgt, haben sich erst in der Gründerzeit nach 1850 zum festen Rollenkodex entwickelt. Die frühen Gretchen in Goethes ikonischem Drama waren dunkelhaarige Grazien in schulterfreien Kleidern. Das ist eine der amüsanten Überraschungen in der Ausstellung „Faust-Welten“ im Deutschen Theatermuseum in München.

Wilhelmine Berger, das kokette Gretchen der Braunschweiger Uraufführung von 1829, und die französischstämmige Constance Dahn-Le Gaye, die ab 1833 am Münchner Hoftheater brilliert hat, waren jedenfalls keine brünetten Einzelfälle. Auch Mephisto fiel lange Zeit als Junker im schicken Wams mit Hutfeder und Degen ins Auge, ein Gentleman sozusagen, dessen dämonische Schlagseite erst spät in den Vordergrund trat. Dass er bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine Lieblingsrolle der großen Mimen blieb, ist deshalb kaum verwunderlich. Dafür galt Doktor Faust noch im 19. Jahrhundert als Loser.

Katharina Keim, die die inhalts-pralle wie unterhaltsame Schau gemeinsam mit Direktorin Claudia Blank kuratiert hat, bringt das ganz lapidar auf den Punkt.

Damals stand die Tragödie ums Gretchen im Fokus, da macht ein gewissenloser Liebhaber keine rühmliche Figur. Doch unabhängig davon, wer gerade wie im Kurs stand, ist die Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte auf die drei Hauptprotagonisten fixiert, das zeigt auch die „Du bist Faust“-Ausstellung der nahen Kunsthalle. Dabei übersieht man gerne, dass das Stück schon wegen seines irrwitzigen Personalbedarfs im normalen Theaterbetrieb schlicht unaufführbar war. Da werden nicht nur Chöre von Engeln, Weibern und Geistern gebraucht, sondern genauso Handwerksburschen, Soldaten, Unmengen von Bürgersleuten, Tänzern, Sternschnuppen und dann noch ein pechschwarzer Pudel. Von „Faust II“ mit seinem Who’s who der griechischen Mythologie ganz zu schweigen.

Bühnenbilder in Miniaturversion

Doch wie bringt man erst die dauernd wechselnden Schauplätze auf die Bühne? Mal ist man im Himmel, mal in einer düsteren Studierstube, dann wieder auf freiem Feld, im Weinkeller, im Garten, im Kerker oder – absolut tricky – im Harzgebirge, wo Hexengeschwader durch die Luft zischen und ihre Orgien feiern. Allein die 28 Orte in „Faust I“ haben die Szenografen bis ins 20. Jahrhundert vor unlösbare Aufgaben gestellt. Ausgerechnet der Theaterpraktiker Goethe kannte da kein Pardon.

Die Bühnenbildner haben sich allerdings von Beginn an mächtig ins Zeug gelegt. Das demonstrieren mehr als 20 meist historische Modelle, die teilweise so fabelhaft ausgeleuchtet sind, dass sie selbst in dieser Miniaturversion ganz großes Theater vorgaukeln. Spannend wird es vor allem mit dem Aufkommen der Drehbühne, die der Münchner Hoftheatermaschinist Carl Lautenschlager 1896 für Mozarts „Don Giovanni“ erfunden hat. In Wien und Berlin hat sie für die „Faust“-Kulissen von Heinrich Lefler (1906) und Alfred Roller (1909) völlig neue Möglichkeiten eröffnet.

Zwischendrin beeindruckt Johannes Schröders abstrahierte „Faust“-Stadt aus den 1920er-Jahren, die mit ihren Treppen und gotischen Spitzbogenfenstern eine herrlich flexible Einheitsdekoration bildet (Hamburg, Bochum etc.). In München darf natürlich Jürgen Roses quietschgelber Kasten zur Dorn-Inszenierung von 1987 nicht fehlen. Und schließlich feiert die gute alte Drehbühne in Aleksandar Denićs knalligen Zitatsammlungen zwischen Ölfässern und Reklametafeln die allerfröhlichsten Urständ’: für Martin Kušejs „Faust“ 2014 am Residenztheater und für Frank Castorfs Abschied 2017 von der Berliner Volksbühne.

Einen Mitschnitt dieses Fiebertraums wild wuchernder Assoziationen würde man tatsächlich gerne auf der Leinwand verfolgen. Geht leider nicht. Dafür kann man die (oft unter schulischem Zwang zustande gekommenen) Erinnerungen an Gustaf Gründgens, Will Quadflieg mit seinen zu rot geratenen Lippen und die knarzige Elisabeth Flickenschildt (1960) auffrischen. Oder in Christoph Schroths Schweriner Regie von 1979 gleich sechs Faust-Darsteller entdecken. Genauso ist Peter Steins 814-minütiger „Faust“-Marathon auf der Expo Hannover im Angebot.

Wer dafür kein Sitzfleisch hat, nimmt noch mal eine „Faust“-Dusche in Eingangsbereich. Dort strömen die 4612 Verse des Dramas in Leuchtschrift über die Besucher hinweg, Schwindel ist programmiert. Aber irgendwas bleibt meistens hängen. „Ein braves Weib sind Gold und Perlen wert“, flitzt eben vorbei. Mephisto ist halt auch nicht immer in teuflischer Topform.