Gal Gadot dreht „Cleopatra“-Film

A-H-A heißt es an öffentlichen Orten in Zeiten von Corona: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen. Mit dem Herbstwetter kommt insbesondere in Schulen eine neue Herausforderung: Lüften, um mögliche Aerosole des Coronavirus schnell aus dem Raum zu bringen. „Die Diskussion lässt uns relativ kalt“, freut sich Schulleiter Michael Rechtsteiner: Seine Realschule im Dreiländereck ist eines der wenigen Schulhäuser, in dessen Klassenzimmer Lüftungsgeräte stehen.