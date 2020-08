Für Sie gehört: „Otello“ mit Jonas Kaufmann

Die neue Sony-Aufnahme von Verdis „Otello“ kommt aus dem Studio. Das ist inzwischen eine Rarität, da Mitschnitte billiger sind. Die Produktion ist ganz auf Jonas Kaufmann bezogen, der die anspruchsvolle Rolle zuvor in London und München gesungen hat, aufmerksam begleitet natürlich von der Opernkritik, die Stimmvergleiche mit den Tenören der letzten 50 Jahre bemüht hat.

Das neue an der CD ist somit das Orchester. Dirigent Antonio Pappano hat Kaufmann als Otello schon in London begleitet, diesmal tut er es mit „seinem“ römischen Orchester, der Accademia di Santa Cecila, deren farbenprächtiger Klang Pappano wunderbar in Szene zu setzen versteht.

Davon ist hier nichts zu hören. Das Orchester, ja die ganze Produktion ist vor allem eines: laut. Die Sänger schreien ins Mikrophon, die Ausnahme ist die elegante Frederica Lombardi als Desdemona, und auch das Orchester ist so aufgenommen, dass weder Raumeindruck noch Atmosphäre entsteht. Der Gesamteindruck ist merkwürdig flächig.

Verdi: Otello mit Jonas Kaufmann, Sony Classical.