Frischer Wind für das Museum Villa Rot

Gesellschaftspolitische Themen, globale Diskurse – das ist es, was Sophie-Charlotte Opitz in Verbindung mit zeitgenössischer Kunst reizt. Am 1. September tritt die promovierte Kunst- und Medienwissenschaftlerin ihre neue Stelle als Kuratorin am Museum Villa Rot an. Die 35-Jährige ist vor allem in und um Ulm herum bekannt. Die gebürtige Aachenerin, die in Frankfurt studierte und danach Stipendiatin an der Akademie Schloss Solitude und im Programm „Museumskuratoren für Fotografie“ der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung war, leitete zuletzt die Walther Collection in Neu-Ulm. So interessant und international ausgerichtet der Job auch war, was Opitz dort fehlte, war „das kreative Ausgestalten“. Da kam ihr das Angebot in der Villa Rot wie gerufen. Das Haus sei etwas Besonderes: historisches Ambiente im Altbau, klare Linien im Neubau. Allerdings ist ihre Stelle erst einmal nur auf drei Ausstellungen befristet.

Nach dem unerwartet schnellen Abgang des bisherigen Museumsleiters Thomas Schmäschke hatte der Vorstand der gemeinnützigen Hoenes-Stiftung, die das Museum Villa Rot trägt, die Chance genutzt, vom Direktoren- auf ein Kuratorenmodell umzustellen. „Wir erhoffen uns davon eine abwechslungsreiche Programmatik, frischen Wind und hochkarätiges Personal“, sagt Vorstandsmitglied Willi Siber im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Zu den Hintergründen, warum Schmäschke nach gerade mal drei Projekten gekündigt hat, will er nichts sagen – außer: „Das ist der Gang der Dinge. Die Villa Rot ist bekannt dafür, dass bisher alle Leiterinnen und Leiter anschließend von größeren Häusern gefragt waren. Das spricht für unser Haus.“ Alle, die bis dato die Leitung des Museums übernahmen, hätten dies später auch als Sprungbrett genutzt. „Darauf sind wir stolz. Wir wissen uns einzuschätzen, werden überregional wahrgenommen“, so Siber. Schmäschke leitet seit 15. August das Gustav-Lübcke-Museum im westfälischen Hamm.

Tatsache ist, dass die Stelle in der Villa Rot außergewöhnlich viel Engagement verlangt, im Verhältnis dazu aber nicht besonders gut bezahlt ist. „Wir sind eine Stiftung, wir haben nur bescheidene finanzielle Mittel“, erklärt der Vorstand. Ohne Spenden wäre vieles gar nicht möglich. Dafür hätten die Kuratorinnen und Kuratoren „völlig freie Hand bei der Themenwahl“. Gewünscht sei lediglich eine zeitgenössische, internationale Ausrichtung. In der Kunsthalle hat Willi Siber aber ein klares Mitspracherecht. Da muss man kompromissbereit sein, was nicht jeder kann oder will. Der würfelförmige Anbau ist eine zweckgebundene Zustiftung des Malers und Bildhauers. Der Künstler finanziert den Unterhalt des Gebäudes und bringt zugleich einen Querschnitt aus seinem Werk in den Vermögensstock der Hoenes-Stiftung ein. Alle drei Jahre präsentiert Siber in der Halle seine Bilder und Objekte. Die letzte Schau war eine Retrospektive zu seinem 70. Geburtstag. Ab 6. November will er unter dem Titel „Is ja ’n Ding!“ erstmals einen Einblick in seine private Kunstsammlung geben. Eigene neue Arbeiten werden in einen Dialog mit seinen Lieblingsstücken treten. Die Idee dazu entstand im Gespräch mit der neuen Kuratorin.

Apropos. Ihren Einstand gibt Sophie-Charlotte Opitz mit der Winterausstellung 22/23 „Das Zeug zum Erinnern. Unsere Beziehung zu Objekten und uns selbst“. Das Thema beschäftigt sie wissenschaftlich schon länger. Opitz hat über kulturelle Gedächtnisforschung promoviert. „Es ist mir ein großes Anliegen zu zeigen, wo ich herkomme.“ Anhand von zehn künstlerischen Positionen, wird untersucht, wie Gegenstände Identität stiften können, wie das Individuelle den Bogen zum Kollektiven spannt. Der Schwerpunkt liegt auf Fotografie. Zum Beispiel: Einer der Künstler versucht seinem Vater näherzukommen, indem er sämtliche Teile einer Maschine fotografiert, die dieser über viele Jahre bedient hat.

Das zweite, noch unbetitelte Projekt im kommenden Frühjahr soll dann politischer werden. „Es wird um globale Zusammenhänge unserer Handlungen gehen.“ Also, wie wirkt sich unser Verhalten auf das Klima, auf internationale Konflikte, die Müllwirtschaft und vieles mehr aus. Die Auswahl der Arbeiten stehe noch nicht definitiv fest, aber es werde auf jeden Fall „Spannendes aus Indien, Nigeria und Syrien“ zu sehen sein.

Im ersten Moment mag das alles etwas verkopft wirken, sei es aber keineswegs. Beide Ausstellung sollen sehr „hands on“ sein. „Ich will die Leute im Alltag abholen und sie zum Staunen bringen“, sagt die 35-Jährige. Ein breit angelegtes Vermittlungsprogramm gehört für sie deshalb unbedingt dazu. Neben dem bisherigen Führungsangebot für Klein und Groß plant sie vermehrt Vorträge und Workshops. „Wichtig sind mir aber auch Künstlergespräche vor Ort“, sagt Opitz. Sogar Blockseminare mit Studierenden schweben ihr vor, um „die Sichtbarkeit des Hauses zu steigern“. Und Kataloge mit Hintergrundinformationen werde es künftig auch wieder zu jeder Ausstellung geben.

Insgesamt ein ambitioniertes Programm für eine Person, die gerade mal von zwei Teilzeitkräften unterstützt wird. Ihr Kommentar dazu: „Ich bin daran gewöhnt, allein zu arbeiten.“ Sophie-Charlotte Opitz scheint jedenfalls Know-how, Leidenschaft und den gewünschten frischen Wind mitzubringen. Im Gegenzug werden die administrativen Aufgaben jetzt in Rot erledigt, auch vom Stiftungsvorstand.