Freilichtspiele Hall: Quietschbunte Sommersause

Weitere Stücke auf der Haller Freilichtbühne, Große Treppe: „Jedermann“, „Don Camillo und Peppone“ (beides Wiederaufnahmen); Parkbühne am Neuen Globe: „Eine Sommernacht“, „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“, „Alma und das Genie“, „Two Girls an a Boy“ (Premiere 19. August). Außenbühne am Neuen Globe: „Ich dann mal Musical!“ (20. und 21. August). Informationen: www.freilichtspiele-hall.de