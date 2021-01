Freiheitskämpfer Justus Rosenberg wird 100

Das Kreisimpfzentrum in der Halle A2 der Neuen Messe ging am Freitag ohne Pannen in Betrieb. Allerdings laufen die Impfungen nur langsam an: Weil es es an Impstoff fehlt, waren lediglich 36 Impftermine vergeben worden, sowie weitere 36 Termine an Mitarbeiter des Klinikums Friedrichshafen. „Die Abläufe funktionieren“, zeigte sich Landrat Lothar Wölfle vor Ort zufrieden.

Die zumeist über 80-jährigen Impflinge werden in zehn-Minuten-Abständen eingelassen, um sich den Impfstoff von Biontech-Pfizer verabreichen zu lassen.