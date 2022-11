Freiburgs neuer Generalmusikdirektor spricht über seine Pläne im Breisgau

Die Stadt Freiburg hat einen neuen Generalmusikdirektor: André de Ridder leitet künftig die musikalischen Geschicke der Theater. Im Interview mit Georg Rudiger spricht der zuvor oft in Metropolen Tätige über das Ankommen im Breisgau, seinen Spielplan und welche Bedeutung die erste Premiere hat.

Bisher waren Sie freischaffender Dirigent und haben an großen Opernhäusern wie der Staatsoper Stuttgart und dem Theater Basel, aber auch mit internationalen Toporchestern wie dem Chicago Symphony Orchestra oder dem Concertgebouw Orchestra in Amsterdam gearbeitet. Warum möchten Sie Generalmusikdirektor werden?

Diese Frage wurde mir auch beim Bewerbungsgespräch gestellt. (lacht) Nach 20 Jahren freier Tätigkeit als Dirigent und Festivalleiter will ich gerne an einer zentralen Institution arbeiten. Ich möchte langfristig etwas bewegen und in einen Dialog mit dem Publikum kommen.

Und warum Generalmusikdirektor in Freiburg?

Zum einen fasziniert mich die Stadt – diese Mischung aus toller geografischer Lage und einem reichen kulturellen Angebot. Zum anderen interessiert mich dieses Stadttheater, das ein Drei-Sparten-Haus ist und viele Möglichkeiten bietet. Ich arbeite gerne im Team, ich mag Kollaborationen. Und ich liebe spartenübergreifende Projekte, mit denen man Grenzen überschreiten und auch unterschiedliche Zuschauergruppen zusammenbringen kann. Das Freiburger Theater steht an einer ganz zentralen Stelle in der Stadt – daran kommt man nicht vorbei. Das meine ich aber auch im übertragenen Sinn. Es reizt mich, als Generalmusikdirektor in Kontakt zu treten mit der Stadtbevölkerung.

Sie starten mit einem ambitionierten Opernspielplan, der bis auf den „Freischütz“ zu Beginn auf echte Blockbuster verzichtet. Kein Mozart, kein Verdi, kein Puccini, sondern Claudio Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse in Patria“, Nico Muhlys „Marnie“, Alban Bergs „Wozzeck“ und Kurt Weills „Dreigroschenoper“ sowie drei Uraufführungen. Haben Sie keine Angst davor, dass das Publikum den Weg nicht mitgeht?

Die Blockbuster werden schon noch kommen, aber in der ersten Saison möchte ich ohne kommerzielle Zwänge programmieren. Wir hätten kein vielgestaltigeres, aufregenderes Programm wählen können. Dafür werde ich auch beim Publikum werben. Außerdem sind mit den Wiederaufnahmen der großartigen „Madame Butterfly“, der erst wenig gespielten „Macbeth“-Produktion und von „Le Nozze di Figaro“ einige sehr bekannte Opern im Programm. Alban Bergs Oper „Wozzek“, meine erste Premiere am 26. November 2022, ist ein Herzenswunsch von mir.

Haben Sie die Oper schon dirigiert?

Die sinfonischen Fragmente habe ich schon dirigiert, die Oper noch nicht. Aber ich habe mich mit diesem fantastischen Werk schon intensiv in meiner Studienzeit auseinandergesetzt. Der Stoff ist vielen bekannt – da kann man sich ganz auf die Musik einlassen. Wie Alban Berg das Originalstück von Georg Büchner mit Formenstrenge und höchster Expressivität zum Klingen bringt, das beeindruckt mich immer wieder neu. Das Faszinierende am „Wozzeck“ für mich ist, dass es die perfekte Balance aus Form und Expressivität ist und das Drama so verdichtet, dass es geradezu explosiv musikalisch repräsentiert ist.

Marco Štorman wird die Oper inszenieren, mit dem Sie bereits an der Stuttgarter Oper in „Nixon in China“ zusammengearbeitet haben. Welche Geschichte möchte er mit dem Freiburger „Wozzeck“ erzählen?

Wozzeck wird ja eigentlich immer als Opfer der Gesellschaft gesehen, es ist eine Art „Mitleidsdrama“ für diesen von der Gesellschaft Verlorenen und Verstoßenen. Ich glaube aber, dass Marco Štorman und wir eher die Frage stellen, aus welchem Blickwinkel die Geschichte eigentlich erzählt wird. Geht es wirklich um Wozzeck selber, seine Angst und sein Mitleid oder vielmehr um die Angst von uns allen, gerade in der jetzigen Zeit. Zum Beispiel die Angst vor dem sozialen Abstieg, sozusagen gesellschaftlich marginalisiert und fallen gelassen zu werden aufgrund von Armut. Was im Moment natürlich wieder ein ganz aktuelles Thema ist.

Was ist für Sie gutes Musiktheater?

Wenn man versteht, warum man in der Oper singt anstatt zu sprechen. Gutes Musiktheater fügt einer Geschichte immer eine weitere Ebene hinzu und hilft zu einem emotionalen oder auch intellektuellen Zugang.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf das fantastische Solistenensemble und die Arbeit mit dem Philharmonischen Orchester. Mit Menschen gemeinsam etwas auf die Beine stellen, was andere Menschen bewegt – das ist meine größte Freude.