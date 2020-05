Freiburger Kabarettist Matthias Deutschmann im Interview

Von Deutsche Presse-Agentur

Der sogenannte Hexenkessel-Prozess in Heilbronn ist nach zwei Verhandlungstagen eingestellt worden. Damit bleibt die Schuldfrage nach Auskunft des Landgerichts von Montag ungeklärt. Details zur Entscheidung will die Kammer gegen Ende der Woche veröffentlichen.

In dem Rechtsstreit war einem 34-Jährigen vorgeworfen worden, im Februar 2018 beim Fastnachtsumzug in Eppingen (Kreis Heilbronn) als Hexe verkleidet eine 18 Jahre alte Zuschauerin schwer an den Beinen verbrüht zu haben.