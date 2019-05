Francesco Tristano gastiert in Ravensburg

Nicht viel länger als eine Stunde ohne Pause dauerte Francesco Tristanos Auftritt im Ravensburger Konzerthaus. Der aus Luxemburg stammende Pianist und Komponist stellte hier als Artist in Residence des diesjährigen Bodenseefestivals sein Projekt „Goldberg City Variations“ vor. Dessen Konzept basiert auf der Idee, zum Vortrag von Johann Sebastian Bachs berühmten „Goldberg-Variationen“ auf großer Videoleinwand die computeranimierte Entstehung einer futuristischen Stadt zu zeigen.

Tristanos langjähriger Tonmeister Edoardo Pietrogrande brachte bei der Planung des Projekts vor drei Jahren künstlerische Visionen des Komponisten Iannis Xenakis ins Spiel. Der war wie Pietrogrande selbst auch Architekt. Schon in den 1950er-Jahren entwarf er audiovisuelle Objekte für die Brüsseler Weltausstellung. 1964 erschien sein Essay „Cosmic City“ über eine fiktive, nach musikalischen Proportionen konzipierte Stadt. Davon ließen Tristano, Pietrogrande (Sound) und Federico Nitti (grafische Animation) inspirieren.

In Ravensburg leiteten elektronisch generierte Waberklänge aus Lautsprechern die Darbietung ein. Als Tristano hereinkam und am Yamaha-Flügel Platz nahm, verstummten sie. Ein Mikrofon ragte in das Instrument. Darüber hing ein riesiger Bildschirm. Tristano spielte Bachs monumentalen Zyklus in originaler Reihenfolge. Dankbar lauschte man seiner pianistisch kultivierten, agogisch und dynamisch feinsinnig gestalteten Interpretation mit transparent hervortretenden Stimmverläufen und poetisch musizierten Details.

Die komplexe Struktur der „Goldberg-Variationen“ steuert bei diesem Projekt über interaktive Audiosignale die virtuelle Belebung von Xenakis’ Entwürfen auf der Leinwand. Aus geometrischen, dreidimensional animierten Schwarz-Weiß-Elementen entstehen zu Bachs sanften oder munteren Klängen fantastische Wohnblöcke, Hochhäuser, Plätze und Stadien, eine menschenleere Metropolis der Zukunft aus Linien, Flächen in ständig wechselnden Perspektiven, herangezoomt oder in die Ferne gebeamt. Wie von Geisterhand errichten sich scheinbar mühelos Kuppeln. Schienen suchen sich in Gitterrastern ihren Weg und teilen sich auf kippender Ebene. Abstrakte Park- und Seelandschaften drehen sich, drahtige Türme wachsen empor.

Musik und Bilder ergänzen sich

Ist das die Youtubisierung von Live-Konzerten? Jein. Bei Tristano werden Bachs Variationen nicht zur Begleitmusik für ein beliebiges Videospektakel, sondern behaupten sich mit ihrem unerschöpflichen Erfindungsreichtum neben beeindruckenden Bildwelten, die ihrerseits nicht stören, sondern sich sinnig ergänzen. Warum sollte man sie nicht gleichzeitig anschauen? Gegen Ende allerdings wirkt die geballte Optik technischer Formen etwas eintönig und steril. Doch Tristanos lebendiges Spiel hält die Aufmerksamkeit wach und lässt irdische Begrenztheiten vergessen.