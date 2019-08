Forschungsfeld „Historische Klimaforschung“

Die historische Klimatologie hat sich nach 1960 aus einer philosophischen Frage heraus entwickelt: Ist der Mensch Herr seiner Geschichte? Oder gibt es äußere Einflüsse, denen er unterworfen ist? Man entdeckte Warm- und Kaltzeiten, die nicht nur in der Erdgeschichte, sondern auch in der Menschheitsgeschichte nachweisbar waren: an Baumringen, an Bohrkernen aus Gletschern. Deren Wachstum gibt Aufschluss über die Sonnenaktivität und große Ausbrüche von Vulkanen. Wenn Aschewolken die Erde umkreisen, beeinflussen sie Temperatur und Ernte.

Ferner profitiert die historische Klimatologie von der Alltagsgeschichte und der Regionalgeschichte, die neue Quellen zu den lokalen Lebensbedingungen der Menschen erschlossen haben. Ein Musterfall für die Zusammenführungen von Geodaten und menschlicher Aufzeichnung ist „das Jahr ohne Sommer“, das dem Ausbruch des Tambora 1815 in Indonesien folgte und eine Hungerkrise auch in weiten Teilen Europas ausgelöst hat (1816-19). Auch der Getreidemarkt Oberschwabens war damals überfordert.

Die jüngsten Darstellungen zum Dreißigjährigen Krieg, der ebenfalls in eine Kälteperiode fiel, erschließen, wie die Bücher von Georg Schmidt („Die Reiter der Apokalypse“) und Hans Medick („Der Dreißigjährige Krieg“) zeigen, ebenfalls regionale Quellen wie die Familienchronik des Kleinbauern Hans Heberle aus Neenstetten bei Ulm, der Wetterphänomene, Temperaturen und Getreidepreise festgehalten hat.

Im Unterschied zur theoretischen Klimatologie, die unsere politische Debatte prägt, stellt die historische nicht nur Klimadaten bereit. Sie hat auch das menschliche Verhalten und die ökonomischen und politischen Verhältnisse im Blick. Zusammenhänge von Klima- und Bevölkerungsentwicklung sind für sie selbstverständlich. Eine Einführung in die historische Klimatologie bietet Rüdiger Glaser auf der Homepage des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz: www.ieg-ego.eu/glaser.