Folk aus Schweden für Amerikas Radiosender

Hits aus Schweden? Vor allem ABBA kommen einem in den Sinn, Roxette vielleicht noch und dann der unvermeidliche, singende Zahnarzt Dr. Alban. So unterschiedlich all dies tönen mag, immer ging es um Pop, um Lieder zum Tanzen. First Aid Kit klingen völlig anders.

Auch auf ihrem neuen Album „Ruins“ (Columbia/Sony), dem vierten der beiden Schwestern, singen Johanna und Klara Söderberg ihre folkigen Country-Popsongs als kämen sie nicht aus Stockholm, sondern aus dem tiefsten Süden Amerikas, aus Alabama, Kentucky oder eben Tennessee. Die Platte könnte locker in Nashville, der Metropole der kommerziellen Countrymusik, entstanden sein.

An den Aufnahmen war denn auch die Crème de la Crème der in Übersee als cool geltenden Americana-Szene beteiligt. Mitglieder von Wilco, Midlake oder auch Peter Buck, der Gitarrist der mittlerweile aufgelösten R.E.M., haben mitgewirkt. Entsprechend erfolgreich sind First Aid Kit in den Staaten. Der dortige „Rolling Stone“ lobte die neue Platte überschwänglich als „Country-Rock-Mischung aus Bob Dylan und Emmylou Harris“. Country-Legende Harris übrigens haben die Schwestern vor gut zwei Jahren beim schwedischen Polar Music Price mit ihrem Lied „Emmylou“, einer Hommage an die 69-jährige Sängerin, zu Tränen gerührt. Derzeit touren die Söderbergs in den USA vor ausverkauften Häusern.

Dieser durchschlagende Erfolg wird dem Duo trotz der engelsgleichen Stimmen und der schwebenden Harmonien höchstwahrscheinlich in Europa verwehrt bleiben. Denn auch auf „Ruins“ ist eben zu viel klassischer Folk, zu viel Country-Pop enthalten, um den Geschmack der hiesigen Massen zu treffen. Traditionell tönende Songs wie „It’s A Shame“, „Postcard“ oder auch der Auftaktsong „Rebel Heart“ sind für amerikanische Radiostationen perfektes Futter.

Was jedoch Mainstream in den Staaten ist, ist hierzulande eher etwas für einen kleinen Kreis. Wer in Sachen Indie die Fleet Foxes mag oder auch die Country-Popper von Lady Antebellum und nicht gleich davonläuft, wenn in einem Popsong eine Fiedel erklingt, kann mit dem Album durchaus glücklich werden.

Sich umschmeichelnde Stimmen

Denn singen können Johanna und und Klara Söderberg aus Stockholm ganz vorzüglich. Es ist schon recht schön, wenn beider Stimmen einander umschmeicheln. Und wunderbare Melodien haben sie ebenfalls im Gepäck. Eine Chance haben die Schwestern somit durchaus auch im alten Europa verdient.

