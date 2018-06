Flüchtlingsguides im Museum - Projekt geht weiter

Das Flüchtlingsprojekt „Multaka“ in den Berliner Museen wird fortgesetzt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) überreichte am Donnerstag einen Bewilligungsbescheid zur weiteren Finanzierung in Höhe von mehr als 85 000 Euro.

Bei dem Projekt führen 19 Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak andere Geflüchtete durch Ausstellungen auf der Museumsinsel sowie durch das Deutsche Historische Museum. Die Resonanz sei sensationell gewesen, bilanzierten die Museen. „Multaka“ bedeutet auf Arabisch Treffpunkt.

Das im Dezember gestartete Projekt zeige auf vorbildliche Weise, wie die Integration der Neuankömmlinge unterstützt werden könne, erklärte Grütters. In der zweiten Projektphase soll es nun Workshops geben, in die auch das deutschsprachige Berliner Publikum einbezogen wird.

