Filmstart der Woche: „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“

Das Hier und Jetzt ist von einem Märchen denkbar weit entfernt – da mag das Bedürfnis groß sein, sich im Kino in eine bessere, menschlichere und schlichtweg nettere Zeit davonzuträumen. „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ lädt zu einer solchen Reise ein: In ein nahezu märchenhaftes England und Frankreich der 1950er-Jahre, bei dem die gelegentliche Überdosis an Süße durch die entwaffnende Offenheit und Liebenswürdigkeit der Hauptfigur kompensiert wird.

„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ basiert auf einer Romanvorlage

„Mrs. Arris Goes to Paris” heißt die Romanvorlage aus dem Jahr 1958 von Paul Gallico und wurde bereits mehrfach fürs Fernsehen verfilmt, unter anderem vor 40 Jahren für die ARD mit Inge Meysel. Auf die Kinoleinwand schafft es die resolute britische Putzfrau nun aber zum ersten Mal.

An der Kerngeschichte hat sich dabei nicht viel geändert. Ada Harris (Lesley Manville) führt als Kriegswitwe ein bescheidenes Leben und verdient sich ihr Geld damit, für die Londoner Oberschicht zu putzen und gelegentlich als untergeordnete Vertrauensperson zu dienen.

Als sie eines Tages bei Lady Dant (Anna Chancellor), einer besonders unangenehmen Auftraggeberin, ein sündhaft teures Kleid von Dior sieht, ist es um Mrs. Harris geschehen: Einen solchen stoffgewordenen Traum will sie in ihrem Leben auch einmal besitzen.

„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ erinnert an ein Märchen

Auf schon recht märchenhafte Weise gelingt es ihr tatsächlich die benötigte Summe zusammenzubekommen. Und so steht ein Kurztrip nach Paris an. Dort angekommen stellt sie fest, dass sie zwar von der Stammkundschaft meilenweit entfernt, ihr Geld bei dem kriselnden Modehaus durchaus willkommen ist.

Durch ihre offenherzige Art macht sie zudem schnell Eindruck; all das ändert aber nichts daran, dass es Dior-Kleider nicht von der Stange gibt, sondern mindestens eine Woche für Anpassungen benötigt wird.

In der Zeit macht sich Mrs. Harris zunehmend im Luxusgüterunternehmen und dessen Umfeld breit. So lässt sie Dior-Buchhalter André Fauvel (Lucas Bravo) im Zimmer seiner verreisten Schwester wohnen und auch mit Natasha (Alba Baptista), einem Dior-Model, das lieber Sartre liest und über Existentialismus philosophiert als auf dem Laufsteg zu stolzieren, entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft.

Gefilmt wurde „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ in Budapest

Auch der sonst zurückgezogen lebende Marquis de Chassagne (Lambert Wilson) scheint ihr den Hof zu machen. Nur Dior-Direktorin Claudine Colbert (Isabelle Huppert) steht der Neukundin von der Insel und dem Wirbel, den sie veranstaltet, skeptisch gegenüber.

Das bunte Figurenensemble agiert in einem Paris, das erkennbar Kulisse ist (gefilmt wurde zu guten Teilen in Budapest), aber gerade dadurch der nostalgisch verklärten Vorstellung einer vergangenen Zeit entspricht.

Zwar klingt gelegentlich an, dass auch in dieser Märchenwelt nicht alles rosig ist: Arbeiter streiken und einmal reflektiert Mrs. Harris über ihre Rolle als mittelalte Frau und Haushaltshilfe: „Wir sind die Unsichtbaren“. Letztlich gibt der Film aber gar nicht vor, ein realitätsnahes Bild egal welcher Zeit abzubilden sondern zeigt im Kerngeschehen Menschen, die sich so verhalten, wie man es sich wünschen würde.

Die von trockenem britischen Humor geprägte Bodenständigkeit der Hauptfigur kontrastiert dabei erwartbar amüsant mit dem glamourösen Lebensstil der französischen Hauptstadt.

Schauspielerin Lesley Manville überzeugt in „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ einmal mehr

Lesley Manville, die in der derzeit laufenden Serie „The Crown“ Prinzessin Margaret, die jüngere Schwester von Königin Elisabeth spielt, zeigt, dass sie auch in einer Aschenputtelrolle eine gute Figur machen kann: Flüssig wechselt sie zwischen dramatischer Tiefe und komödiantischer Leichtigkeit, als Hauptprotagonistin ist sie eine Sympathieträgerin wie aus dem Bilderbuch.

Absolut glaubwürdig stattet Manvielle ihre Mrs. Harris nicht nur mit viel Mut und Willenskraft, sondern auch mit jeder Menge Charme und Herzlichkeit aus.

Dazu kommt eine farbenfrohe Inszenierung, bei der – zum Thema passend – insbesondere die Kostümbildner beachtliche Arbeit geleistet haben. Nur die annähernd ununterbrochene musikalische Untermalung ist dann doch zuviel des Guten – in fast jeder Szene hämmert der Soundtrack dem Zuschauer ein, was er gerade zu fühlen habe.

Wer das aber ausblenden und diverse klaffende Logiklöcher ignorieren kann, darf für knapp zwei Stunden in eine sympathische Wohlfühlwelt eintauchen.