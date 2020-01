Filmographie der tragischen Hollywood-Ikone Judy Garland

Früher Ruhm, späte Tragik: Das ist ein im Musik- und Filmgeschäft sattsam bekanntes Muster. Stars, die sich um ihre Kindheit betrogen fühlen und den Verlust im späteren Leben mit Drogen zu betäuben oder nachzuholen versuchen, bevölkern regelmäßig die Klatschspalten. Zum Beispiel Michael Jackson, Britney Spears oder Macaulay Culkin. Die Blaupause für solche turbulenten Lebensläufe lieferte aber bereits vor Jahrzehnten Judy Garland. Der Widerspruch zwischen ihrem unverwüstlichen Image als „Mädchen von nebenan“, das sie in den 1930er-Jahren in Hollywood-Filmen wie „Der Zauberer von Oz“ verpasst bekam und der späteren, gebrochenen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt von „Judy“.

Wie es bei Filmbiografien mittlerweile fast schon Standard ist, konzentriert sich die Adaption des Theaterstücks „End of the Rainbow“ auf einen begrenzten, markanten Zeitraum, von dem aus das Leben der Hauptfigur aufgeblättert wird. In diesem Fall sind es die letzten großen öffentlichen Auftritte von Judy Garland in London im Jahr 1968, bevor sie wenige Monate später an der Überdosis eines Schlafmittels verstarb. Zu diesem Zeitpunkt galt die 1922 geborene Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin in den Vereinigten Staaten bereits als nahezu unvermittelbar: Zu viele derangierte oder kurzfristig abgesagte Auftritte, zu wenig Publikumsinteresse.

Zu Beginn des Films sieht man Garland (Renée Zellweger) mit ihren Kindern Lorna (Bella Ramsey) und Joey (Lewin Lloyd) für ein bescheidenes Honorar auf der Bühne stehen, nur um danach festzustellen, dass man sie wegen Zahlungsrückstand aus ihrer Behausung geworfen hat. An diesem Tiefpunkt lernt sie den jüngeren Musikunternehmer Mickey Deans (Finn Wittrock) kennen, der später ihr fünfter und letzter Ehemann werden sollte. Zudem nimmt sie widerstrebend das Engagement eines Londoner Clubbesitzers an. Doch Garlands Dämonen lassen sie auch in London nicht los und so schwanken die Auftritte zwischen glorreichem Comeback und betrunkenem Desaster.

Woher die Schwierigkeiten in Garlands Leben rühren, zeigt der Film in mehreren Rückblenden. In sehr verstörenden Szenen verlangt der mächtige Hollywood-Produzent Louis B. Mayer (Richard Cordery) von der jungen Judy absoluten Gehorsam und den Verzicht auf ein normales Teenagerdasein. Um ihre Figur zu behalten, wird sie auf eine gnadenlose Diät gesetzt, um die endlosen Drehtage durchzustehen, morgens mit Amphetaminen aufgeputscht und abends mit Schlafmitteln sediert. Die Newcomerin Darci Shaw spielt diese Judy sehr überzeugend mit gelegentlichen Ansätzen zur Rebellion, die jedoch schnell im Keim erstickt werden.

Im Mittelpunkt steht aber die Performance von Renée Zellweger, die hier ihre wohl bislang beste schauspielerische Leistung bietet. Zwar gelingt es ihr nicht immer, vollständig hinter ihrer Figur zu verschwinden, und gelegentlich wirken die Manierismen etwas einstudiert. Die gebrochene Persönlichkeit Garlands vermittelt sie aber sehr eindringlich – als eine Mutter, die sich auf der einen Seite nach einem geordneten Familienleben sehnt, auf der anderen Seite aber weiterhin nach Anerkennung ihrer Fans dürstet. Auch scheint immer wieder die Kämpferin durch, die den Widrigkeiten des Lebens einen schlagfertigen Spruch entgegensetzt. In einer besonders gelungenen Szene schubst die Assistentin Rosalyn (Jessie Buckley) eine widerstrebende Garland auf die Bühne, wo sie nach anfänglicher Unsicherheit immer souveräner in ihre öffentliche Rolle hineinfindet. Nur kurz angedeutet wird Garlands Status als frühe Ikone der Schwulenbewegung – ihr Klassiker „Somewhere over the Rainbow“ gilt als eine der Inspirationen für die Regenbogenflagge.

Wenig Raum wird ihrer berühmten Tochter Liza Minnelli (Gemma-Leah Devereux) eingeräumt: Deren Leben mit zahlreichen Ehen, Höhen und Tiefen erinnert frappierend an das der Mutter. Aber dafür wird sich sicherlich noch eine eigene Verfilmung finden.