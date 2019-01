Filmkritik: „The Mule“ von und mit Clint Eastwood

„Don’t let the old man in“ – „Lasst den Alten nicht rein ...“ singt Country-Sänger Toby Keith in der Filmmusik – das ist natürlich deutlich ironisch gemeint. Aber nicht nur. Ein cleverer Schachzug von Clint Eastwood, Hauptdarsteller und Regisseur in Personalunion, offensiv anzusprechen, woran sowieso jeder Zuschauer denkt: sein hohes Alter. Nicht dass der körperlich gut trainierte Eastwood gebrechlich wirken würde, oder man sehen könnte, dass ihm plötzlich der Text nicht einfällt. Aber man käme auch nicht mehr darauf, es hier mit einem Spät-Sechziger oder gut erhalten 75-Jährigen zu tun zu haben. Dafür kommt gelegentlich schon der Gedanke auf, ob dieser Mann mit seinen 88 Jahren nicht doch zu alt ist für das, was er hier tut.

Ein 88-Jähriger als Drogenkurier

Eastwood spielt nämlich einen Mann namens Earl Stone, der pleite ist, seine Firma ebenso gegen die Wand gefahren hat wie seine Familie, und der darum als Drogenkurier bei einer mexikanischen Gang anheuert. Aber warum sollte eine Mörderbande aus tätowierten Muskelpaketen ausgerechnet einen bald 90-Jährigen für millionenschwere kriminelle Transporte einsetzen? Schon klar: weil der vermutlich wenig Verdacht erregt.

Nur scheinbar begreift der alte Herr am Anfang nicht sofort, dass es sich dabei um einen hochkriminellen Job handelt. Tatsächlich versteht man als Zuschauer von Minute zu Minute besser, dass dieser Earl ein geschickter Manipulator ist, der sein Leben lang davon profitiert hat, dass man ihn unterschätzt, und er dies ausnutzt. Umgekehrt hält sich aber vielleicht auch Earl für etwas schlauer, als er ist.

Die Kriminalgeschichte die sich dann entspinnt, ist konventionell: Erst die Phase des leicht verdienten Geldes, dann die Spannung, denn die Rivalität der Drogenkartelle nimmt zu, und die Polizei zieht auch ein immer dichteres Netz um Earl.

Ein Gesellschaftsbild

Eastwood und sein Drehbuchautor Nick Schenk interessieren sich aber für andere Dinge: Die Story ist fast ein Vorwand, um ausgiebig von der Landschaft zu erzählen und von den gesellschaftspolitischen Verhältnissen. Die Landschaft ist das Border-County, das kulturell hispanisch geprägte Grenzland zu Mexiko im Südwesten der USA. Und die Verhältnisse sind jene Debatten um legale wie illegale Einwanderung, um Ausbeutung der Mexikaner als billige Arbeitskräfte und um den lukrativen Drogenhandel zwischen beiden Ländern. Dass all diese Fragen mit den aktuellen Mauerplänen des Präsident Trump nicht gelöst sind, beweist schon die Tatsache, dass Earl, der erfolgreiche Drogenkurier, ja ein US-Amerikaner ist, der ohne Probleme legal die Grenze passieren kann.

Auch der Titel ist doppelsinnig gemeint: „Mule“, das ist das Maultier, das im Südwesten Amerikas schon vor Jahrhunderten große Lasten verlässlich von A nach B transportierte. In der Sprache der Drogengangs ist es der Drogenkurier.

„Mule“ bedeutet aber auch störrisch bis starrsinnig, wie man es nicht nur Maultieren nachsagt.

Den Jungen zeigen, was er kann

Das passt gut zu dieser Figur. Denn auch fast 50 Jahre nach „Dirty Harry“ gibt Eastwood immer noch am liebsten, auch gerade in seinen eigenen Regiearbeiten, den aus der Zeit gefallenen reaktionären Rechthaber, der es am Ende den Jungen, die seine Kinder oder Enkel sein könnten, noch einmal beweist.

Earl ist nicht nur ein Individuum, sondern auch das Abbild eines alten Amerika. Des weißen Amerika des absolut guten Gewissens, in dem alte weiße Männer Rassisten sind und „Negro“ und „Nigger“ sagen, ohne es böse zu meinen. Die Bescheid wissen über die mit dunkler Hautfarbe, genauso über „die Frauen“, und die den Jungen gern erklären, wo es lang- geht, und was für Fehler sie gemacht haben.

„The Mule“ ist ein Film über den traurigen Zustand und das Leiden dieser alten weißen Männer. Über ihr Jammern. Ein Film über Erlösung und Vergebung. Vermutlich würde Clint Eastwood es weit von sich weisen, sich mit solchen aus der Zeit gefallenen Figuren zu identfizieren. Er spielt sie nur immer wieder, insofern kommt es darauf dann auch nicht an.

„Don’t let the old man in“ - der „alte Mann“, der in diesem Lied gemeint ist, ist nämlich auch der Tod.