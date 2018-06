Filmkritik: Ron Howards spannende Dan-Brown-Verfilmung „Inferno“

Mit Kopfschmerzen wacht der Kryptologe und Symbolexperte Prof. Robert Langdon (Tom Hanks) eines Morgens in einem Krankenhaus in Florenz auf. Ein schweres Schädeltrauma hat sein Kurzzeitgedächtnis beschädigt, und so hat er keine Ahnung, warum eine Handvoll sinistre Gestalten offenbar stark an seinem Ableben interessiert sind: Noch im Hospital wird auf Langdon ein Mord-anschlag verübt. Mit der feschen Ärztin Dr. Sienna Brooks (Felicity Jones) an seiner Seite flieht er vor den Häschern und versucht nun herauszufinden, was er überhaupt in Florenz zu suchen hatte.

Die Bestsellerromane des Amerikaners Dan Brown und die nach ihnen gedrehten Filme – zum dritten Mal spielt Tom Hanks diesmal bereits den Religionsdetektiv – haben einen bildungsbürgerlichen Anstrich: Es ist die große Kunst, ob DaVincis Mona Lisa, Washingtons Architektur oder in diesem Fall die „Göttliche Komödie“, die hier den Ausgangspunkt einer akademischen Schnitzeljagd bilden, gewürzt mit religiöser Soße und einer kräftigen Portion Mystery.

Routinierte Regie

So muss Langdon zunächst ein Bild entziffern, dann die gestohlene Totenmaske von Dante Alighieri, dem Verfasser der „Göttlichen Komödie“, finden. Bis zu des Rätsels Lösung ist der Weg auch dann aber noch weit. Dabei wird er von kruden Erinnerungsfetzen und Visionen geplagt: Geschundene Körperteile und Ströme von Blut ergießen sich in sein Hirn.

Hinter alldem stecken diesmal nicht mehr böse Machenschaften im Prä-Franziskus-Vatikan, sondern ein verrückter Wissenschaftler, der von der Weltherrschaft träumt und dafür erstmal den größten Teil der Weltbevölkerung ausrotten will – mittels eines tödlichen Virus. Der Mann, ein Schweizer Milliardär, der so schlau wie größenwahnsinnig ist, könnte glatt einem James-Bond-Film entsprungen sein.

Amnesie, Paranoia und eine Seuche sind die dramaturgischen Eckpfeiler dieses rasanten Thrillers. Unter der routinierten Regie von Ron Howard („Apollo 13“) verlässt er nie die eingefahrenen Schienen des Kino-Mainstream, auf denen er aber ebenso glatt wie sicher in hohem Tempo dahingleitet, um nach genau 121 Minuten sein Ziel zu erreichen. Neben Hanks, der hier wieder einmal seine seriösere Seite zeigen kann, stechen Jones in der weiblichen Hauptrolle, Ben Foster als Oberschurke, Omar Sy als Geheimagent und die aus der Serie „Borgen“ bekannte Sidse Babett Knudsen hervor.

Wer lange sucht, der findet irgendwann. Und so bekommt Robert Langdon im letzten Drittel des Films heraus, dass die berühmten Illustrationen des Malers Botticelli zu einer Buchausgabe von Dantes „Inferno“ einen Schlüssel dafür bieten, wie man dem realen Höllenschlund der Seuche doch noch entgehen kann. Wer besonders neugierig ist, kann sich ab Anfang November übrigens einen Dokumentarfilm zur Geschichte dieser Zeichnungen anschauen: „Botticellis Inferno“.

Trotz religiöser Ornamente ist die Handlung in diesem Film alles in allem weitaus weltlicher, weniger höllisch als man vom Titel her erwarten mag. Andere Verbrecherbanden sowie die Weltgesundheitsorganisation mischen in diesem globalen Spiel mit, dessen Terrordrohung erschreckend realistisch ist und die Protagonisten an die schönsten Schauplätze Italiens und der Türkei führt. Dort, wo der Film von der Vorlage abweicht, wird alles braver, familientauglicher und amerikanischer.

Insgesamt ist der Film ein gelungenes Spektakel, aber nicht wirklich bildungsbürgerlich, sondern eher für jene, die beim Namen Dante an den brasilianischen Fußballspieler denken, nicht unbedingt an den italienischen Autor. Man kann also selbst aus „Inferno“ noch etwas lernen: Mit Bildung findet man sich in der Welt besser zurecht.

„Inferno“, Regie: Ron Howard, Buch: David Koepp (nach dem Roman von Dan Brown), mit: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Länge: 121 Minuten,

FSK: ab 12 Jahre. (sus)