Filmkritik: „Alles Geld der Welt“

Es war einer der spektakulärsten Entführungsfälle: 1973 kidnappen Mitglieder der kalabrischen Mafia in Rom den 16 Jahre alten Milliardärsenkel Jean Paul Getty und verlangen 17 Millionen Dollar Lösegeld für den hübschen Jungen mit den roten Locken. Doch sein Großvater Jean Paul Getty, einer der reichsten Männer der Welt, weigert sich zu zahlen. Er habe schließlich 14 Enkel, sagt der Alte vor der Weltpresse. Ein monatelanger Nervenkrieg beginnt. Erst als die Verbrecher das abgeschnittene Ohr des Jungen an eine Zeitungsredaktion schicken, lenkt der Geizkragen ein – und überweist nur einen Bruchteil des Lösegeldes.

Für Altmeister Ridley Scott eine Supergeschichte. Dass die Entstehung des Films selbst zum Thriller wurde, konnte der Regisseur von „Alien“ und „Thelma und Louise“ nicht ahnen. Den hartherzigen Öl-Tycoon spielte ursprünglich Kevin Spacey. Aber mitten in die Vorbereitungen zum Filmstart platzten die Missbrauchsvorwürfe gegen den amerikanischen Schauspieler. Regisseur und Produktionsfirma Sony fürchteten um ihre Einnahmen und ihre Reputation, feuerten Spacey und drehten die Szenen innerhalb kürzester Zeit mit dem legendären Christopher Plummer nach. Immerhin musste der nicht stundenlang auf alt geschminkt werden: Der 88-Jährige spielt den alten Getty, der zum Zeitpunkt der Entführung 77 Jahre alt war.

Leider kein Sittenbild der 1970er

Und Schlagzeilen hat der Film noch mit einem anderen Skandal gemacht: Auch andere Schauspieler mussten ein paar Szenen nachdrehen. Doch während Mark Wahlberg als Ex-CIA-Mann Fletcher Case dafür 1,5 Millionen Dollar bekam, wurde seine Kollegin Michelle Williams als Gail Getty mit 1000 Dollar abgespeist. Wahlberg spendete seine Zusatzgage einem Fonds für Opfer sexueller Gewalt.

„Alles Geld der Welt“ geht also mit einigen Hypotheken an den Start. Die Regie konzentriert sich ganz auf die Zeit der Entführung und verschenkt so die Möglichkeit, hinter der Story noch etwas anderes zu entdecken, zum Beispiel die Tragödie eines verwöhnten Jungen und das Sittenbild der Siebzigerjahre. Das klingt nur gelegentlich an in den Szenen mit Pauls Mutter.

Michelle Williams spielt sie. Für ihre Rolle als Gail Getty, die bereit ist, alles zu opfern, um ihren Sohn zu retten, werden ihr sogar Oscar-Chancen vorausgesagt. Gail versucht, das Herz des Alten zu rühren, doch vergebens. Der lässt sich lieber von seinem Mitarbeiter Fletcher Case (Wahlberg) einreden, dass der Junge und seine Mutter die Entführung nur inszeniert hätten, um an seine Kohle zu kommen. Die Besessenheit dieses Mannes, der ein teures Gemälde kauft, während er ungerührt die Appelle seiner Schwiegertochter für die Rettung seines Enkels an sich abperlen lässt, weiß Plummer eindrucksvoll darzustellen. Aber dieses ewige Hin und Her zwischen der Wohnung in Rom und dem feudalen Herrensitz in England, in dem sich Getty senior hinter millionenschweren Kunstwerken verschanzt, ist ermüdend.

Irgendwann in diesen 132 Minuten denkt man, lasst jetzt endlich den Jungen frei, damit es weitergeht. Der Film tritt auf der Stelle. Immerhin vermittelt er so etwas von dem qualvollen Nervenkrieg in den fünf langen Monaten, in denen der Spross aus einer der reichsten Familien unter erbärmlichen Umständen gefangen gehalten wird. Allerdings bleiben seinem Darsteller, Charlie Plummer (nicht verwandt mit Christopher Plummer), nur wenig Möglichkeiten, um sein Können zu zeigen. Er darf überrascht von so viel Rohheit nur seine schönen Augen aufreißen und nach der Befreiung im hellblauen Anzug mit Schlaghosen ungelenk zwischen antiken Büsten herumstehen.

Ein Spielfilm ist ein Spielfilm, keine Dokumentation. Aber bei Werken, die vorgeben, auf konkreten Tatsachen zu beruhen, behaupten hier Requisite und Maske eine Authentizität, die aus dramaturgischen Gründen durch Fiktion wieder unterlaufen wird.

Thriller endet als Seifenoper

Ein schlechtes oder wenigstens ein offenes Ende ist aus Hollywood-Sicht offenbar Kassengift. Im Film kann sich Jean Paul Getty III nicht bei seinem Großvater bedanken, weil der just zum Zeitpunkt der Freilassung stirbt. In Wirklichkeit konnte der Junge nicht „Danke“ sagen, weil sich der Alte verleugnen ließ. Getty senior starb erst 1976.

Leider lässt Scott den Thriller als Seifenoper enden. Alles gut? Nein. Durch seine jahrelangen Drogenexzesse geschwächt, fällt Jean Paul Getty III 1981 ins Koma. Seine Mutter pflegt ihn bis zu seinem Tod 2011. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine interessante. Vielleicht erzählt sie ja Danny Boyle in der Serie „Trust“. Sie soll im März 2018 auf dem US-Sender FX starten. Die Besetzung ist mit Donald Sutherland und Hillary Swank kaum weniger prominent als die von Scotts Spielfilm.