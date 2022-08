Filmfestival Locarno: Zurück zum Autorenkino

Eine junge Frau, Ende 20. Tagsüber trägt sie Businesskleidung und Blazer, wirkt kühl und sehr rational, wenn sie ihren Klientinnen Rat gibt. Sie ist Juristin und engagiert sich für die Rechte junger Frauen, die zum Opfer wurden. Im Dunkel der Nacht taucht sie selbst sehr bewusst in eine Gegenwelt aus Gewalt und Gefahr ein, indem sie in Internet-Chats dem Irrationalen begegnet und verschiedene Facetten ihres eigenen Begehrens auslotet.

Der Gewinner beim Filmfestival Locarno ist verdient

„Regel 34“ von der brasilianischen Regiseurin Júlia Murat ist ein auch formal spannender Film, der am Samstag den Goldenen Leoparden von Locarno gewann. Ein verdienter Preisträger und ein sehr schöner und sympathischer überdies: Ein Film, der die Wahlfreiheit feiert, das offene Ausleben von Wünschen.

Zugleich begreift er Identitäten ganz anders, als es die heute modische „Identitätspolitik“ tut – nämlich nicht als etwas Kollektives, nicht als ein Stammesbewusstsein, sei es auch der Stamm der Fortschrittlichen. Sondern als etwas jeweils Individuelles und Persönliches: Jeder Einzelne hat eine andere Identität und sehr oft sind die einzelnen Bestandteile davon heterogen, widersprüchlich, entgegengesetzt.

Mit dieser Hinwendung zur Jugend kehrt das Festival von Locarno zu seinen Ursprüngen zurück. An die knüpfte auch die Preisträgerin an: Zum 75. Jubiläum wurde der 89-jährigen griechisch-französischen Autorenfilmer Costa-Gavras („Z“, „Der unsichtbare Aufstand“) geehrt, man zeigte seine zwei ersten Filme – aus heutiger Sicht atemberaubend souverän erzählte Werke – und würdigte damit auch das europäische Erzählkino.

Júlia Murat bezog sich in ihrer Dankesrede direkt auf ihn und auf sein politisch engagiertes Filmemachen und schloss damit den Kreis in die Zukunft. Ein kluger Brückenschlag zur Tradition.

Die Preisträger in Locarno sind junge Filmemacher

Gleich drei Preise im Hauptwettbewerb gingen an den Beitrag „Tengo suenos electricos“, übersetzt: „Ich habe elektrische Träume“ aus Costa Rica. Diese Preisvergabe setzt zugleich mehrere Signale: Zum einen ist ganz klar, dass für die Jurys der beiden Wettbewerbe lateinamerikanische Filme das Kino der Stunde repräsentieren. Und Filme aus Osteuropa die im zweiten Wettbewerb gewannen.

Zweitens sind die Preisträger durchweg sehr junge Filmemacher. Damit kehrt Locarno zurück zu seinen Ursprüngen: Seit seiner Gründung vor 75 Jahren war Locarno die längste Zeit seines Bestehens ein Filmfestival, das den Nachwuchs des Autorenkinos entdeckte. Hier gewannen Filmemacher wie John Frankenheimer, Milos Forman, Marco Bellocchio, und Claude Chabrol sehr früh ihre ersten wichtigen Preise. Locarno wurde zur Startrampe ihrer Weltkarriere.

Erst im letzten Jahrzehnt brach man am Lago Maggiore öfters mit dieser Tradition: Plötzlich gewannen Filmemacher, die über 50 oder in zwei Fällen sogar über 60 Jahre alt waren und bereits mehr als ein Dutzend Filme gedreht hatten. Sie konnte Locarno gar nicht entdecken, selbst wenn es das gewollt hätte. Damit aber wurde das Festival plötzlich zum Austragsstüberl für Altmeister, die es nicht nach Venedig oder San Sebastian geschafft hatten.

In diesem Jahr wendete sich das Blatt wieder ganz deutlich: Locarno entdeckte junge unbekannte Namen, die kein Filmkritiker und nur die wenigsten Einkäufer vorher auf dem Schirm hatten.

Tendenz zum Autorenkino

Auch deswegen ging Alexander Sokurow leer aus. Der bekannte russische Filmemacher und Putin-Kritiker drehte mit „Märchen“ einen Antipropagandafilm: Eine Fantasygeschichte, in der in einer von den Bildern Pirandesis inspirierten Vorhölle Diktatoren wie Hitler, Stalin und Mussolini aufeinandertreffen, und in Dialog treten. Es sind bizarre Bilder, die dadurch entstehen, das dokumentarisches Archivmaterial durch Software animiert wird. Ein irgendwie aus der Zeit gefallenes Uraltmeister-Kunstkino.

Die dritte deutliche Tendenz: die Preise sind Preise für die Kunst und für das Autorenkino. Es sind keine Preise nur für politische Moral, den richtigen Standpunkt oder ein sogenanntes „relevantes“ oder „wichtiges“ Thema ohne eine außergewöhnliche Form.

Der deutsche Film zeigte sich in Locarno durchaus stark, blieben aber doch innerhalb sehr klar definierter Grenzen: Die Filme waren gut, aber sie waren nicht überragend. Und die beiden Wettbewerbsbeiträge waren schlicht und einfach nicht ausgereift: Helena Wittmann (Jahrgang 1982) bot mit ihrem neuen Film „Human Flowers of Flesh“ (nach „Drift“) aufregende Bilder, die sich aber erst im Kopf des Zuschauers zu einem Zusammenhang fügten: Eine Gruppe junger Leute bwegt sich auf den Spuren der französischen Fremdenlegion.

Demgegenüber war „Piaffe“ von Ann Oren einfach nur ein hochartifizieller Unsinn über eine Frau, die sich in ein Pferd verwandelt. Beide Filme waren auf der einen Seite zu sperrig und andererseits dann nicht in der Lage, ihre großen Ideen auch einem breiteren Publikum zu vermitteln. Im Unterschied zur brasilianischen Preisträgerin.

Die Jubiläumsausgabe in Locarno ist ein Erfolg

Die 75. Jubiläumsausgabe von Locarno war ein Erfolg. Nach wie vor hat das Festival allerdings Probleme und erkennbare Schwächen: Die Filme auf der Piazza Grande, der populärsten Sektion, waren in diesem Jahr so belanglos wie lange nicht.

Es sind insgesamt auch viel zu viele Filme, die in Locarno gezeigt werden, nicht zuletzt, weil das Festival es vielen Herren recht machen muss. Vor allem aber ist es ein Problem dass es zwei Wettbewerbe gibt, die schwer bis gar nicht auseinanderzuhalten sind. Immer wieder versteht man nicht warum ein bestimmter Film im einen Wettbewerb und nicht im anderen läuft.

Trotzdem schaffte das Festival in diesem Jahr das Allerwichtigste: Es brachte die Menschen zurück in die Leinwandsäle.