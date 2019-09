Filmfest Hamburg startet mit Komödie aus Frankreich

„Vom großen B ins kleine B“ – auf Dr. Simon Nestle passt die Kampagne, mit der die Biberacher Stadtverwaltung vor zwei Jahren Menschen in Berlin vom Leben und Arbeiten in Biberach überzeugen wollte, zumindest ein bisschen.

Mehrere Jahre hat der gebürtige Biberacher in Berlin gelebt und in Potsdam und Strausberg als Zahnarzt gearbeitet. Nun kehrt er in seine Heimatstadt zurück und richtet im früheren Möbelhaus Dietterle am Bismarckring gerade eine Praxis für Kieferorthopädie ein, die im Oktober eröffnet.