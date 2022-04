Filmbiographie des Künstlers Louis Wain

Wer denkt, die schier unerschöpfliche Beliebtheit von Katzenbildern sei erst durch die sozialen Medien in die Welt gekommen, wird in dem Film „Die wundersame Welt des Louis Wain“ eines Besseren belehrt. Denn Wain verpasste bereits Ende des 19. Jahrhunderts den Vierpfötern einen enormen Popularitätsschub. Es ist wohl nicht übertrieben, die Akzeptanz von Katzen als Haustiere im viktorianischen England auf die Bilder von Wain zurückzuführen; bis dahin hielt man sich vorwiegend Hunde, Katzen tolerierte man allenfalls als Mäusejäger im Haushalt.

Reichlich Potenzial für eine putzige Geschichte also, und tatsächlich kommt der Film im ersten Drittel recht charmant daher; getreu dem Lebensweg des Briten gesellen sich dann allerdings zunehmend tragische Elemente hinzu. Zunächst erleben wir aber einen vor Energie geradezu berstenden Louis Wain (Benedict Cumberbatch): Er brütet über Erfindungen, komponiert eine – nicht sehr überzeugende – Oper und nimmt auch noch Boxunterricht. Nebenbei arbeitet er als Zeichner für „The Illustrated London News“, das weltweit erste illustrierte Wochenmagazin.

Herausgeber Sir William Ingram (Toby Jones) schüttelt zwar den Kopf über die Eskapaden des Sonderlings, ist von dessen Talent als Zeichner aber recht angetan und bietet ihm eine feste Stelle an. Eigentlich will sich Wain lieber seinen Erfindungen widmen, die familiären Umstände bringen ihn dann aber doch dazu, einzuwilligen – schließlich warten daheim gleich sechs Frauen auf ihn. Da sein Vater verstorben ist, gehen seine Mutter und die fünf Schwestern davon aus, dass er nun die Rolle des Brotverdieners ausfüllt.

Insbesondere Caroline (Andrea Riseborough) übt Druck auf den Bruder aus, sich seiner Verantwortung zu stellen, und engagiert für die Erziehung der jüngeren Geschwister schließlich die Gouvernante Emily Richardson (Claire Foy). Der in Liebesfragen bislang völlig unerfahrene Louis fühlt sich schnell zu der eigenwilligen Frau hingezogen. Die etwas unbeholfenen Annäherungsversuche der beiden Außenseiter gehören zu den schönsten Momenten des Films. Schließlich heiraten die beiden sogar, sehr zum Missfallen von Schwester Caroline, die in der Beziehung einen sozialen Abstieg sieht. Diese Einschätzung wird von weiten Teilen der Londoner Gesellschaft geteilt, zumal – Skandal ! – Emily auch noch ein gutes Stück älter als Louis ist.

Nach einer kurzen Phase des Glücks wird die Ehe vor eine große Herausforderung gestellt. Für Trost sorgt nur der Kater Peter, den die beiden adoptieren, was von ihrer Umwelt zunächst mit Befremden aufgenommen wird. Doch mit der wachsenden Popularität der Katzenbilder, mit denen Wain die Auflage der „London News“ nach oben treibt, ändern sich die Ansichten: Vor allem Frauen und Kinder sprechen auf die Bilder an, im gesamten Land werden Liebhabervereine ins Leben gerufen. Schließlich wird Wain sogar zum Vorsitzenden der National Cat Society ernannt. In seinen Bildern zeichnet er die Tiere zum einen niedlich mit großen unschuldigen Augen, zum anderen anthropomorphisiert, also vermenschlicht: Die Katzen treiben Sport, spielen Karten und gehen zahlreichen anderen gesellschaftlichen Aktivitäten nach.

Eigentlich sollte mit dem Erfolg das Einkommen der ganzen Familie dauerhaft gesichert sein, doch Wain ist ein denkbar schlechter Geschäftsmann, versäumt, sich das Copyright zu sichern, und steht immer wieder kurz vor der Pleite. Darüber hinaus werden seine Ansichten zur Elektrizität, die hinter allen Dingen stehe, immer wunderlicher, und Krankheiten machen auch vor den verbliebenen Mitgliedern seiner Familie nicht halt.

Man ahnt, eine reine Wohlfühlgeschichte wird hier nicht erzählt, denn die erbaulichen Katzenbilder bilden einen denkbaren Kontrast zum zunehmend aus den Fugen geratenden Leben des Künstlers. Die teils mit trockenem Humor erzählten frühen Episoden unterscheiden sich somit im Ton stark von der späteren Tragik. Dass sie trotzdem zusammenfinden, ist dem Schauspiel von Cumberbatch („Sherlock“) zu verdanken, der hier mehr liefert als die übliche Künstlerbiografie zwischen Genie und Wahnsinn.

Woher seine Dämonen stammen, wird dabei nur vage angedeutet, teils in Rückblenden oder gezeichneten Szenen. Cumberbatch verkörpert aber anschaulich ihre Auswirkungen, indem er seine Figur in einen Dauerzustand der Getriebenheit und Rastlosigkeit versetzt, die nur in der Zeit mit Emily etwas zur Ruhe kommt.

Neben den surrealen Einspielungen bedient sich Regisseur Will Sharpe weiterer ungewöhnlicher Stilmittel. So wird der Soundtrack vom Theremin dominiert, einem frühen elektronischen Musikinstrument, das wohl die Faszination Wains für die Elektrizität widerspiegeln soll. Während diese Wahl durchaus passend erscheint, trägt die Beschränkung auf das vom früheren Fernsehen bekannte 4:3 Format nicht wesentlich zum Stil des Filmes bei. Dieser wäre auch im Breitbildformat eine lohnenswerte Biografie, die so unkonventionell daherkommt wie ihre Hauptfigur. Dabei verlangt sie allerdings vom Zuschauer ein gutes Stück mehr Offenheit als bei der Betrachtung heutiger Katzenvideos.