Film: Tesla

Zuerst: In „Tesla“ geht es nicht um die nach ihm benannte Firma für Elektrofahrzeuge, sondern um Nikola Tesla (1856 - 1943) selbst. Der war Erfinder, Maschinenbauer, Elektroingenieur und stritt sich mit seinem Konkurrenten Thomas Edison um Gleich- und Wechselstrom.

Vor wenigen Wochen erst war „Edison – Leben voller Licht“ mit Benedict Cumberbatch in den Kinos angelaufen. Nun stellt Regisseur Michael Almereyda dessen Gegenspieler in den Mittelpunkt. Gleich in einer der ersten Szenen treffen er und Tesla im New York des Jahres 1884 aufeinander: der grauhaarige Edison (gespielt von der „Twin Peaks“-Ikone Kyle MacLachlan) sowie der stets ernst dreinblickende Einwanderer aus Europa. Zwar soll Tesla bald für Edison arbeiten; allzu lang aber währt die Kooperation nicht.

Es geht um große Fragen wie „Wechsel- oder Gleichstrom?“ Und wie kann New York, ja ganz Amerika elektrifiziert werden? Und wie viel Volt braucht man, um einen Menschen zu töten?

Ethan Hawke ist ein toller Darsteller. Das hat er erst jüngst mit seinem selbstironischen Spiel in „La Vérité“ (2020) bewiesen. Und auch als Nikola Tesla fasziniert er. Er spielt ihn konzentriert, wenngleich ihm Drehbuch und Regie nicht allzu viel Raum für Nuancen und Abweichungen zugestehen.

Noch spannender indes sind die, Tesla wie Satelliten umkreisenden Frauenfiguren: voran die von der Irin Eve Hewson verkörperte Anne Morgan (Tochter des Privatbankiers J. P. Morgan) sowie die als einer der ersten Weltstars der Geschichte geltende Schauspielerin Sarah Bernhardt (gespielt von der Französin Rebecca Dayan). Eine Stärke des Films: Bei aller Wissenschaft gestattet er sich auch kurze Anmerkungen zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte.

Vieles erscheint schwer und bedeutungsvoll und auf die Dauer wirkt dies manieriert. Zuweilen wähnt man sich in einem Mafia-Drama: finster dreinblickende, sich verschwörerisch zuraunende Männer. Umso größer die Freude, als doch einmal der Ansatz eines Lächelns über Hawkes Gesicht huscht. Auch, dass US-Regisseur und Skriptautor Almereyda seinem Landsmann kurz vor Schluss eine fürwahr skurrile Gesangseinlage (Tears for Fears' „Everybody Wants To Rule The World“) schenkt, überrascht. Und, wer weiß: Vielleicht taugt der Film ja doch als (wenngleich hochartifizielle) Geschichtsstunde. Vor allem für diejenigen Kinobesucher, die beim Namen Tesla eher an flotte E-Autos und Elon Musk denken und weniger an die Vorzüge von Wechselstrom. (dpa)