Film: „I am Mother“

Am Anfang weiß man überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Ist dies ein Raumschiff, ein Labor? Was passiert draußen? Ist der Roboter, der aussieht, wie Paul Verhoevens Robo Cop nun eine Bedrohung oder ein besserer Mensch? Ist der ganze Film am Ende eine Fortsetzung von „Matrix“? Denn an „Matrix“ erinnert zumindest der riesige Maschinenpark, an dem seltsame Blasen wachsen, die ein bisschen aussehen, wie Früchte des Affenbrotbaumes. Es sind aber menschliche Embryonen, wie sich schnell herausstellt.

Wie in einer Mikrowelle wird eines von ihnen im Eiltempo ausgebrütet. Man kann dabei zusehen, und nach 24 Stunden ist das Baby fertig.

Jetzt kommt der Roboter ins Spiel. Denn er, oder besser sie, ist „Mutter“. „Mutter“ ist jetzt nicht mehr allein, denn es gibt „Tochter“, das einzige menschliche Wesen in einem riesigen künstlichen, von der Außenwelt abgeschotteten Ort, einer technisch perfekt eingerichteten Überlebenskapsel.

Namen gibt es nicht mehr, Individualität muss sich erst entwickeln, vorerst ist alles Funktion. Der Roboter ist ein Sicherungssystem. Sie (ausgestattet im Original mit der menschlichen Stimme der Schauspielerin Rose Byrne) erzieht „Tochter“, gespielt von Clara Rugaard. Faszinierend ist zu erleben, dass man das nicht nur glaubt, sondern auch akzeptiert, dass diese Robo-Mum auf ihre Art durchaus liebevoll ist, dass sie Schutzinstinkte entwickelt, und dass auch die Tochter umgekehrt Gefühle für die Maschine hat – und etwa zärtlich ein paar Schrauben festzieht, einen kleinen Maschinenschaden behebt.

Diese Tochter entwickelt sich zu einem hellwachen, hochintelligenten, fröhlichen und angesichts der deprimierenden Umstände erstaunlich normalen Teenager. Sie tanzt Ballett und lernt die Welt durch alte Videos kennen.

Die Außenwelt sei unbewohnbar erfahren wir. Mit der Zeit wird so einiges Weitere klar: Nach einem Atomkrieg ist die Menschheit auf der Erde komplett ausgestorben. Aber es gibt zumindest diese gut geschützte Wiederbesiedlungsanlage, in der ein Roboter dafür sorgt, die Menschheit zu bewahren. Über 60 000 Embryonen sind hier gelagert; sie sollen die Grundlage bilden für eine Wiedergeburt der Menschheit unter besseren Vorzeichen. „Tochter“ ist nur der Anfang.

Dieser Film ist ambivalent. Man zweifelt immer wieder daran, was hier wirklich vor sich geht, denn es ist früh klar, dass „Mutter“ der Tochter nicht die ganze Wahrheit sagt. Man ahnt als Zuschauer früh, dass irgendetwas nicht stimmt. Und wie der Tochter, so wird auch uns der Roboter irgendwann unheimlich. Andererseits ...

Dies ist ein Kammerspiel, das zugleich immer wieder mit Wendungen überrascht. Dazu gehört, dass irgendwann die Außenwelt auftaucht, und irgendwann eine zweite menschliche Figur ins Spiel kommt. Hilary Swank spielt sie. Und auch sie hat Geheimnisse. Was ist wahr? Was ist falsch? Wer hat wen belogen und warum?

Das Spielfilmdebüt des australischen Regisseurs Grant Sputore entfaltet ein faszinierendes, facettenreiche Szenario. „I am Mother“ ist zunächst eine Science-Fiction-Geschichte, die man ebenso dystopisch wie utopisch-optimistisch sehen kann: Ein Neuanfang ist möglich.

Zugleich ist dies auch eine symbolisch verfremdete, im Prinzip sehr normale Pubertätsgeschichte. Denn eine Tochter entwickelt in einem bestimmten Alter Distanz zur Mutter. Das ist ganz normal, auch wenn die Mutter ein Roboter ist. Misstrauen gehört zur Emanzipation.

Tatsächlich wird sich die Geschichte dieses Films aber als noch etwas anderes entpuppen: Als ein Drama der Freiheit. Dieses Drama braucht eine Bühne zu seiner Aufführung und einen Regisseur.

„I am Mother“ ist somit nicht nur ein herausragender Science-Fiction-Film, sondern auch eine kluge, herausfordernde Meditation über künstliche Intelligenz und über die Menschlichkeit des Menschen in der Tradition von Filmen wie „Blade Runner“ oder „A.I.“.