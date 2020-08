Film: Follow Me

Im Heer der größeren und kleineren Stars in den sozialen Medien gilt es, sich abzuheben – das weiß auch Videoblogger Cole (Keegan Allen). Seit Kindheitstagen filmt er sich permanent selbst und ist mit seinem Vlog „Escape from Life“ so etwas wie ein Veteran im Geschäft.

Für das zehnjährige Bestehen des Videokanals hat sich sein Team nun aber etwas ganz Besonderes ausgedacht: Cole und Gefährten werden von einem reichen russischen Geschäftsmann (Ronen Rubinstein) nach Moskau geflogen, um dort in einem ganz speziellen Escape Room eingesperrt zu werden. Selbstverständlich werden die Versuche von Cole, aus dem Raum zu entkommen, live gestreamt und von den Fans weltweit kommentiert. Doch als die Aufgaben immer bedrohlicher werden und der Medienstar etwa seine Freundin Erin (Holland Roden) vor dem Ertrinken retten muss, kommen ihm zunehmend Zweifel, ob das Ganze wirklich nur ein Spiel ist.

Influencer, Ruhm und Voyeurismus in sozialen Medien, das ist schon öfters in Filmen aufbereitet worden. Regisseur Will Wernick verknüpft diese Themen aber nun mit der düsteren Atmosphäre von Horrorschockern wie „Hostel“ und „Saw“, ohne dabei allzu sehr auf Gemetzel zu setzen. Vielmehr lässt er sich Zeit, sein Szenario zu entwickeln und stellt erst mal seine Protagonisten vor.

Größeren Tiefgang entwickeln seine Figuren zwar nicht, aber Allen („Pretty Little Liars“) gelingt es zumindest, Cole jenseits seines permanenten Bedürfnisses nach Selbstinszenierung als recht sympathisch zu verkörpern, während Roden („Teen Wolf“) die Normalo-Freundin gibt, die mit dem Star-Dasein ihres Partners immer noch gelegentlich fremdelt.

Gut inszeniert sind die Streaming-Sequenzen, in denen Kommentare und Emojis permanent den Bildschirm fluten. Aber dennoch merkt man, dass „Follow Me“ direkt für eine Heimkino-Markt-Auswertung vorgesehen war, aber nun durch die Corona-Filmflaute ins Kino gespült wurde. Horrorfans können dort durchaus auf ihre Kosten kommen, zumal der Film mit einigen Plot-Twists aufwarten kann.

Eine weiter reichende Medien- oder Gesellschafskritik sollte man sich von dem Film dagegen nicht erwarten, aber einige Bezüge zur Realität ergeben sich quasi von selbst. So sinnierte in der Sendung „Promi Big Brother“ gerade erst ein alkoholisierter Kandidat: „Stellt euch mal vor, hier drinnen würde einer Amok laufen und alle umbringen.“ Immerhin zog er als Konsequenz freiwillig aus dem TV-Knast aus – natürlich live und unter hektischer Kommentierung in den sozialen Medien.