„Figurenstehen“ – bisher unbekannte Erzählung von Günter Grass

Es ist eine kleine literarische Sensation. Dass sieben Jahre nach dem Tod von Günter Grass noch ein neues Buch von ihm erscheinen würde, hatte wohl kaum jemand erwartet. Aber so ist es gekommen. Grass’ langjährige Mitarbeiterin Hilke Ohsoling entdeckte im Archiv eine Erzählung, die vermutlich als Kapitel für das autobiografische Werk „Beim Häuten der Zwiebel“ vorgesehen war, dafür aber nicht verwendet wurde.

„Figurenstehen“ ist der Titel der wohl letzten Neuerscheinung des Literaturnobelpreisträgers. Als Ich-Erzähler berichtet Günter Grass von einer Lesereise, die ihn Ende der 1980er-Jahre durch mehrere Städte der DDR geführt hatte, und die er zu einem Besuch des Naumburger Doms mit seinen berühmten zwölf Stifterfiguren nutzte. Besonders angetan war er von der Skulptur der Uta, der angeblich schönsten Frau des Mittelalters. Er greift dabei auf eine literarische Idee zurück, die er schon 1979 in seinem Buch „Das Treffen in Telgte“ erfolgreich erprobt hatte. Damals ließ er – in deutlicher Anspielung auf die Treffen der Gruppe 47 – deutsche Barockdichter bei einem fiktiven Essen über ihre Texte diskutieren. In „Figurenstehen“ lädt er die Naumburger Stifterskulpturen beziehungsweise die Frauen und Männer, die dem Bildhauer als Vorbilder gedient hatten, zu einem Essen ein. Nicht alle kommen, aber die schöne Tochter eines Goldschmieds, die dem Künstler Modell für die Uta-Figur gestanden hatte, ist da, und vor allem um sie war es dem Einladenden ja auch gegangen.

Zeitsprünge kommen in den Büchern von Günter Grass immer wieder vor. So auch in diesem. In Köln trifft er vor dem Dom auf eine junge Frau, die, steingrau geschminkt, als bewegungslose „Figurensteherin“ die Aufmerksamkeit der Passanten erregt und auch ein bisschen Geld dafür bekommen möchte. Grass ist von der Straßenkünstlerin fasziniert. Für ihn ist sie die zum Leben erweckte Steinskulptur der Naumburger Uta. Es bleibt nicht bei dieser einen Begegnung. Er trifft seine Uta auch vor dem Mailänder Dom und vor der Deutschen Bank in Frankfurt. Dort ist sie allerdings zur Heiligen Elisabeth von Thüringen mutiert. Und es kommt auch noch zu einem realen Essen mit ihr, im Restaurant des Frankfurter Hauptbahnhofs. So ganz nach den Wünschen des Erzählers verläuft dieses aber nicht. Dem bekennenden Gourmet missfällt die stark verbesserungsfähige Ess- und Trinkkultur der jungen Frau, die sich inzwischen als Jutta vorgestellt hat, und er stört sich an deren oberflächlichem Geplapper. Dennoch lässt er sich von ihr zu einem Botendienst einspannen, der ihm – das bleibt letztlich offen – zum Verhängnis zu werden droht.