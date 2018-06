Festival-Jubiläum: Die Welt zu Gastin Wolfegg

Die gute Nachricht zuerst: Anne-Sophie Mutter kommt nach Wolfegg. Die schlechte: Es gibt nur noch Restkarten. Denn die Freunde der Wolfegger Konzerte wurden für ihre Treue mit einem früheren Vorverkauf belohnt. Doch wer am Donnerstagmorgen früh aufsteht und gleich um 9 Uhr in der Wolfegg Information anruft, hat noch eine reelle Chance, am Samstag, 28. Juni, im Rittersaal beim Konzert der Stargeigerin dabeizusein. Es ist dem Dirigenten Manfred Honeck, seinerseits einer der im Klassik-Ranking ganz oben steht, zu verdanken, dass die von vielen verehrte Virtuosin bei den Wolfegger Konzerten auftritt.

Der Anlass ist heuer auch ein besonderer: Die Internationalen Wolfegger Konzerte können ein doppeltes Jubiläum feiern: Vor 25 Jahren wurden sie gegründet, und seit 20 Jahren werden sie von Manfred Honeck künstlerisch geleitet. Er hat die Aufgabe von seinem Kollegen Leopold Hager übernommen. Seither ist es dem Freundeskreis Wolfegger Konzerte und seiner Präsidentin Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee gelungen, an einem Wochenende im Sommer ein hochkarätiges Programm mit dito Gästen anzubieten.

Im Jubiläumsjahr sind die Bamberger Symphoniker zu Gast. Manfred Honeck stand schon als junger Dirigent am Pult dieses Orchesters. Er wird mit den Bambergern Beethovens Siebte (28. Juni) und Dvoráks Stabat Mater (29. Juni) aufführen. Und natürlich mit Anne-Sophie Mutter musizieren: Sie spielt im Rittersaal Mozarts Violinkonzert A-Dur (KV 19) und mit der Bratschistin Hwayoon Lee, Stipendiatin ihrer Stiftung, die Sinfonia concertante (KV 364). Die junge Künstlerin wird am Vorabend mit Nichoals Rimmer (Klavier) einen Duoabend (27. Juni) gestalten mit Bach, Brahms, einem koreanischen Lied und – was Honeck besonders freut – mit Schuberts „Litanei auf das Fest Aller Seelen“.

Die Internationalen Wolfegger Konzerte finanzieren sich allein durch den Freundeskreis (neue Mitglieder sind willkommen) und Sponsoren. Die Gemeinde Wolfegg hilft mit Sachleistungen.