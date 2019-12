Fernsehen zwischen Gottschalk, Beethoven und Donald Trump

Im Fernsehen tut sich was: Die „Lindenstraße“ geht in Rente, der „Tatort“ wird 50 und „Wetten, dass...?“ kommt (vorerst einmalig) zurück. Doch nicht nur das: Das TV-Programm bietet 2020 auch mehr Showspektakel, Serien und Filmevents, als sich auflisten lässt. In einer Zeit, in der das Klima genauso aufgeheizt ist wie Politik und Gesellschaft, fiebert das Fernsehen mit. Die Pläne der Sender fürs neue Jahr zeigen: Sie alle kämpfen darum, der riesigen Konkurrenz von Internet und Streamingdiensten etwas entgegenzusetzen.

Die RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ im Januar zählt zu den ersten Jahreshighlights. Überhaupt ist der erste Monat des Jahres wie üblich gespickt mit aufwendigen Produktionen, darunter der Krimi-Zweiteiler „Das Mädchen am Strand“ (ab 6.1., ZDF), die Gaunerkomödie „Alte Bande“ (8.1., ARD) mit Mario Adorf oder die Miniserie „Die verlorene Tochter“ (ab 27.1., ZDF).

Der Serienhype geht 2020 weiter, unter anderem mit neuen Folgen von „Babylon Berlin“ (ab 24.1. bei Sky und ab Herbst im Ersten). Anke Engelke spielt in der Netflix-Serie „Das letzte Wort“ eine Trauerrednerin, das ZDF zeigt die Neuauflage von „Das Boot“ (ab 3.1.) als Free-TV-Premiere und setzt die international vielbeachtete Serie „Bad Banks“ mit Désirée Nosbusch fort. Die ARD hat die Miniserie „Oktoberfest 1900“ und eine Neuauflage von „Pan Tau“ angekündigt, Amazon bastelt am Serien-Remake von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.

Der Kampf ums Publikum ist voll entbrannt. Live gesendete Events wie die zweite Staffel der Kostümshow „The Masked Singer“ oder eine Herz-Operation in Echtzeit (RTL) sollen den Zuschauern auch in Zeiten von Netflix und Co. wieder Lust auf lineares Fernsehen machen. Die großen Sportereignisse, die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele in Tokio, werden das Publikum sowieso in Scharen vor den Bildschirm locken. Und wenn sich bei den US-Wahlen im November zeigt, ob Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus einzieht, wollen die großen Sender mit ihrer Expertise punkten und schicken ihre Amerika-Kenner wie Claus Kleber oder Peter Kloeppel ins Rennen.

Ob 30 Jahre Wiedervereinigung, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs (dazu läuft das ARD-Event „Kinder des Krieges“) oder 250 Jahre Ludwig van Beethoven: Das Fernsehen hat 2020 viele Anlässe zu feiern und nutzt sie – zum Beispiel mit dem Historienfilm „Louis van Beethoven“ (ARD) mit Tobias Moretti als taubem Komponisten.

Bei so viel Wirbel bleibt allerdings auch der ein oder andere Klassiker auf der Strecke: Mit der „Lindenstraße“ (letzte Folge am 29.3) und „Soko München“ werden zwei Dauerbrenner eingestellt, auch „Willkommen bei Carmen Nebel“ fliegt aus dem ZDF-Programm. Dafür wechselt Polit-Entertainer Jan Böhmermann von ZDFneo ins Zweite und soll ein junges Publikum zum Mainzer Sender locken.

Beim Thema Streaming wird vor allem der Start des neuen Dienstes Disney+ (31.3.) mit Spannung erwartet. ARD und ZDF versuchen, mit großen Filmen das Publikum an sich zu ziehen. In „Das Unwort“ (ZDF) geht es um antisemitisches Mobbing, in der Hauptrolle: Iris Berben, die 2020 ihren 70. Geburtstag feiert. Nur eine von mehreren geplanten Bestsellerverfilmungen ist „Unterleuten“ (ZDF) nach Juli Zeh. Die zweiteilige Schirach-Verfilmung „Der Feind“ über die Entführung eines Mädchens, die zeitgleich im Ersten und allen Dritten Programmen laufen soll, dreht sich um Recht und Gerechtigkeit.

Und dann gibt es noch der Deutschen liebstes Kind, den „Tatort“. Der buhlt 2020 mit neuen Ermittlerteams aus Bremen, Saarbrücken und Zürich um Aufmerksamkeit, vor allem aber: Er feiert 50. Geburtstag. Im November 1970 startete die Kult-Krimireihe, zum Jubiläum zeigt die ARD ein zweiteiliges Crossover mit den Teams aus Dortmund und München.