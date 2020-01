Essay: Wider die Vorschreiberitis

Von Oliver Helmstädter

Als problematischen Patient des Ulmer Universitätsklinikums möchte sich Fazil Daler nicht bezeichnen. Als der 50-jährige Lagerist aus Heidenheim am Donnerstag vom Krankenbett wütend die Nummer unserer Zeitung wählte, sahen das die Klinikverantwortlichen möglicherweise anders.

Jedenfalls hätte der gelernte Lackierer eigentlich an seinen Krampfadern operiert werden sollen. In Behandlung sei er in Ulm auch wegen seiner Gallensteine. Auch hier ging offenbar nicht alles glatt, jedenfalls ist der Mann in beiden Fällen nicht gut auf die ...