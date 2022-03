Essay: Von der Nachkriegszeit in die Vorkriegszeit

Knapp 77 Jahre nachdem im Zweiten Weltkrieg in Europa der letzte Schuss gefallen ist, geht unter den Deutschen wieder die Kriegsfurcht um. Offenbar war das von Francis Fukuyama im Jahr 1989 verkündete „Ende der Geschichte“ ein Missverständnis.

Was so ein Spießbürger ist, der lässt sich von einem Krieg nicht schrecken. Jedenfalls dann, wenn er ihm nicht zu nahe kommt.

„Nichts Besser’s weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen / Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, / Wenn hinten, weit, in der Türkei, /Die Völker aufeinander schlagen.“

Das war so zu Lebzeiten des Geheimrats Johann Wolfgang von Goethe, der diese Worte im „Faust“, erster Teil, dem Volke in den Mund legt. Das ist mehr als zwei Jahrhunderte her, und die Türkei lag damals – geografisch und geistig – hinter dem Horizont der Spießer. Wenn heute in der Ukraine – kaum weiter entfernt als die Türkei – „Krieg und Kriegsgeschrei“ herrschen, dann ist das so gut wie vor unserer Haustür. Und dass Kriegsgott Mars auch in unsere Wohnungen eindringen könnte, mag niemand mit Sicherheit ausschließen.

Wir alle sind nach so vielen Friedensjahren nicht auf solche Schreckensmeldungen vorbereitet. Wir lebten in der Illusion des ewigen Friedens. Doch es war ein Scheinfrieden im Kalten Krieg, und als der 1989 für beendet erklärt wurde, schien das Ende der Geschichte erreicht. Doch „Krieg und Kriegsgeschrei“ herrschten immer. Etwa in Korea vor 70 Jahren, und in Vietnam, wo bis in die 70er-Jahre geschossen wurde. Israel kämpft seit 1948 in vielen großen und kleineren Kriegen um seine Existenz, die Afghanen leben seit 1978 in einem nur durch wenige ruhige Jahre unterbrochenen Kriegszustand – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Das alles waren für uns Kriege „weit hinten“. Die Schockmomente des Mauerbaus in Berlin 1961 und der Kubakrise von 1962 waren schnell überwunden. Europäisch waren allein die Jugoslawienkriege 1991 bis 2001.

Nur der Krieg in Korea hatte auch für die Deutschen für kurze Zeit ganz konkrete und belastende Folgen, so wie der jetzt gegen die Ukraine. 1950 waren die Schaufenster in den Läden eben wieder gefüllt, da wurde erneut der Mangel verordnet. Ich erlebte, dass der Vater arbeitslos war, weil die Zeitschrift, für die er schrieb, kein Papier mehr zugeteilt bekam. Und damals wie heute bangten Erwachsene, ob die Sowjets ihre Atombombe einsetzen würden.

An uns Kindern aber gingen diese Diskussionen weitgehend vorbei, niemand von uns hatte deshalb schlaflose Nächte. Dabei hatten wir zumindest eine Ahnung davon, was Krieg bedeutet, auch wenn uns die Eltern nur sehr wenig von den vergangenen Jahren erzählten. Denn weite Teile unserer Heimatstadt Hamburg waren noch immer ein Schutthaufen, und unser Spielplatz waren die Trümmer und die Kellergewölbe einer ansonsten total zerbombten Pionierkaserne.

Erst später erfuhr ich, wie der Vater schon vor dem Erschießungskommando stand und nur durch das Eingreifen eines jungen sowjetischen Leutnants gerettet wurde. Als 1977 die US-Army in Oberschwaben ins Manöver zog, stand eines Morgens auf der Wiese vor unserem Haus ein Panzer. Meinem Schwiegervater standen buchstäblich die Haare zu Berge, als er das Rasseln der Panzerketten hörte. Das Geräusch hatte er zuletzt 1945 gehört, und es hat ihn bis an sein Lebensende verfolgt.

Nur noch Wenige leben, die den Krieg selbst mitgemacht haben, wir Nachgeborenen kennen immerhin noch die Folgen und die Berichte der direkt Beteiligten. Aber die Generation nach uns erfährt dies nur von Leuten, denen Leute erzählten, was diese von Leuten erfahren haben. Krieg ist für sie nur ein Wort, keine Erfahrung. Das macht sie jetzt verletzlich, wenn die Nachrichtenflut aus der Ukraine über sie hereinbricht.

Die Überhöhung, ja die Verherrlichung des Krieges und des Kriegserlebnisses passt schon lange nicht mehr in unsere Zeit. „Der Krieg musste es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche“, schwadronierte der einst gefeierte, heute kaum noch bekannte Schriftsteller Ernst Jünger. Weniger entscheidend sei für den Soldaten, „zu sagen, wofür er gekämpft hatte, als vielmehr … zu zeigen, wie er gekämpft hatte“.

Die Ideale eines Ernst Jünger haben 77 Friedensjahre nicht überlebt. Aber 77 Friedensjahre haben uns auch verunsichert. Wie sollen wir die neue Situation, den Krieg, den uns das Fernsehen in die gute Stube trägt, verkraften? Professionelle Lebenshelfer haben sofort den Markt, der sich hier für sie öffnet, erkannt. An gutem Rat herrscht kein Mangel. Wer unsicher ist, ob man angesichts der Ereignisse in der Ukraine das eigene Leben weiterleben, gar eine Party feiern darf, findet hier die passende Antwort.

Und wie sollen wir mit den Kindern über den Krieg reden, oder besser gesagt drumherumreden? Der Pädagoge und Psychologe Albert Wünsch stellt dazu fest: „Seit 20 Jahren sehen wir, dass Kinder immer weniger in die Ernsthaftigkeit des Lebens hineingeführt werden … mit der Problematik, dass anschließend, wenn das reale Leben einsetzt, sie sich darin nicht zurechtfinden.“ Der Krieg wird zum Tabu erklärt.

Wir können den Krieg in der Ukraine verdammen, aber wir können ihn nicht verdrängen. Die Geschichte wird nie zu Ende sein, und so lange wird es Kriege geben. Krieg macht Angst, auch wenn er 1700 Kilometer östlich von uns tobt. Und Angst, so sagen uns die Psychologen, lähmt das Handeln, blockiert das Denken. Rationale Entscheidungen sind praktisch unmöglich, aber gerade jetzt sind sie überlebenswichtig. 77 Jahre haben wir, was die Kriegsgefahr betrifft, weitgehend in einer Scheinwelt gelebt, einer Bullerbü-Idylle. Wladimir Putin hat uns brutal in die Realität zurückgeholt. Der Kabarettist Wolfgang Neuss ahnte schon 1958: „Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit.“