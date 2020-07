Essay: Man könnte sich ändern – aber nicht zu sehr und nicht sofort

Es wäre zu schön, wenn all das wahr würde, was man in den vergangenen Wochen prophezeite: Nach Corona, hieß es, werde die Gesellschaft solidarischer, die Wirtschaft humaner und das Einkommen in systemrelevanten Berufen angemessen. Die Städte würden fahrradfreundlicher und Väter sich mehr um Kinder und Haushalt kümmern. Die Welt, titelte der „Spiegel“ denn auch, könnte nach der Corona-Krise „eine bessere sein“.

Bloß: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen scheinen seine Sache nicht zu sein. Deshalb sieht man in den Städten schon wieder Schlangen vor Zara, Primark und Ikea. Die Menschen bevölkern die Straßen mit Veggie-Bowls und Smoothies in der Hand und die PS-Protze ziehen wieder mit röhrenden Auspuffen ihre Runden durch die City. Fast alles wie immer. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir unser Leben grundsätzlich verändern, da ja das alte schon fast wieder so zu haben ist, wie wir es kennen?

Loslassen ist nicht einfach. Das weiß jeder, der abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören will. Zahllose Ratgeber skizzieren die Chancen, die sich auftun, wenn man sich auf neue Bahnen begibt. Aber offensichtlich sind wir nicht allzu gut gewappnet für Veränderungen, die doch eigentlich zum Leben gehören. Beziehungen zerbrechen und Mitmenschen sterben, Kinder werden flügge und Arbeitsplätze umstrukturiert, dann wieder muss man umziehen oder in Rente gehen. Trotzdem, sagt die Psychologin Bärbel Wardetzki, wirkten Veränderungen „in unserer Seele wie Kränkungen“. Man fühle sich persönlich getroffen, ungerecht behandelt und wehre sich deshalb gegen die Umwälzungen. „Im schlimmsten Fall“, sagt Wardetzki, „verbittern wir.“

Die Ärztin Monika Langeh hat drei Phasen ausgemacht für Krisen wie Corona. Nachdem sich zunächst Panik und Angst breitmachen und man unsystematisch horte, was irgendwie nützlich sein könnte, bekomme man in der zweiten Phase Abstand und passe sein Leben der unsicheren Zeit an. Phase drei ist die interessante, weil man beginne, sich in die Zukunft zu träumen, zu fragen, wer man künftig sein wolle. Man entwickle, so Monika Langeh, neue Werte für den eigenen Lebensplan.

Was in diesem Modell allerdings fehlt, ist Phase vier: Man verschiebt seine guten Vorsätze und Ideen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und macht da weiter, wo man vor der Krise aufgehört hat. Denn Werte, Ideale und Gewohnheiten lassen sich nicht einfach über Bord werfen, schließlich machen sie einen wesentlichen Teil unserer Identität aus. Ohne sie wüsste man zunächst gar nicht, wer man ist.

Einer der zentralen Werte unserer Gesellschaft lautet Jugendlichkeit. Wir setzen alles daran, modern und dynamisch zu wirken. Wir wollen uns jung, gar jünger fühlen. Eine Studie besagt, dass sich Jugendliche heute älter und weiser fühlen, als sie es sind, während sich die Erwachsenen als deutlich jünger erlebten. Während in anderen Kulturen und Zeiten alte Menschen als weise galten und Lebenserfahrung wichtig war für weitsichtige Entscheidungen, wird Alter bei uns mit Gebrechlichkeit und Abgehängtsein assoziiert.

Doch jung zu sein heißt nicht nur, dass das eigene Ende in schier endlos weiter Ferne liegt, sondern wird auch bestimmt durch das Gefühl, dass einem die Welt noch offensteht, dass man in jedem Moment eine andere Abzweigung nehmen und sich auf vielfältige Weise ausprobieren kann. Wir allerdings wollen zwar ewig jung bleiben, die vielen Optionen, die wir ja durchaus haben, offensichtlich aber nicht ausprobieren.

Warum aber klammern wir uns so eisern an das Bestehende? Weil wir dazu erzogen wurden, unflexibel zu sein und anzuhaften. Der westliche Lebensstil wird durch Sicherheitsdenken und Materialismus bestimmt. Mit jeder Versicherung, die wir abschließen, erklären wir im Grunde den Einbruch, den Unfall, eine Krankheit oder einen Wasserschaden als etwas, das nicht hingenommen werden muss, sondern wogegen man sich absichern kann. Der Kratzer an der Stoßstange wird umgehend auspoliert. Von diesem Perfektionismus profitiert nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern er hinterlässt auch Spuren in unseren Köpfen: Statt uns mit Störfaktoren auseinanderzusetzen, die nicht ins ideale Bild passen, tun wir alles, um sie auszublenden.

Im Buddhismus gelten Menschen als fixiert, die immer versuchen, das zu bekommen, was sie wollen, denen die Fähigkeit fehlt, flexibel zu reagieren und die Frustration auszuhalten, dass es auch mal regnet oder Bedürfnisse nicht sofort befriedigt werden. In einer Welt, in der der Kunde König ist, wird mangelnde Flexibilität dagegen regelrecht zur Norm, denn mit seinem Geld erwirbt der Käufer das Recht, dass die Dinge so laufen, wie er es wünscht. Der Bus hat pünktlich und der Zug leer zu sein. Das Steak muss perfekt auf die Sekunde gebraten werden und die Schuhe in der eigenen Größe immer vorrätig sein. Schließlich hat uns die Werbung gelehrt: Geht nicht, gibt’s nicht.

Obwohl unsere nach Jugendlichkeit gierende Gesellschaft geradezu prädestiniert sein sollte, sich auf Neues einzustellen, scheinen wir sogar besonders fixiert zu sein. Wir reisen zwar kreuz und quer durch die Welt – meist aber, ohne uns ernsthaft auf Unbekanntes einzulassen. Tourismusanbieter tun alles, damit wir den Urlaubsort nicht als allzu fremd erleben, sondern sich das Anderssein auf ein wenig Exotismus beschränkt – Orchideenblüten auf dem Polsterbett und auf dem Büfett zwischen Spaghetti und Pommes zwei landeseigene Spezialitäten. Neue Erfahrungen beschränken sich auf die Besichtigung von Orten, die man bereits von Fotos her kennt.

So ist es blauäugig zu glauben, dass ausgerechnet wir nach einer mehrwöchigen Krise einschneidende Veränderungen wagen, die wir doch Unwägbarkeiten auf ein Minimum reduzieren wollen und uns ohne GPS und rettendes Smartphone schon gar nicht mehr aus dem Haus trauen. Wieso sollte jemand, der sich nur im SUV sicher fühlt, auf einen kleinen Stromer umsteigen? Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der jahrelang auf Schnäppchenjagd war, nun bereitwillig einen fairen Preis für ein Produkt zahlt – zum Beispiel Fleisch. Und würden all jene, die dem Pflegepersonal applaudiert haben, bereitwillig höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen?

„Never change a winning team“ lautet eine gern zitierte Parole. Warum loslassen, was sich einigermaßen bewährt? Tatsächlich wirkt Erfolg wie eine Droge und verführt dazu, am Status quo zu kleben, weshalb Politiker und Firmenchefs sich auch so gern an ihre Posten klammern, selbst wenn sie krank machen. Auch Schauspieler arbeiten meist bis ins hohe Alter, weil sie es wie das tägliche Brot brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes gesehen zu werden. Es ist ein wenig, als steckten wir fest in einer Dauerschleife, in der wir immer nur jene Gefühle und Erlebnisse zu reproduzieren versuchen, die wir bereits kennen.

Aber wäre es nicht bereichernder, auch mal neue Pfade einzuschlagen, die vielen Chancen, die wir hierzulande haben, auch zu nutzen – und damit endlich mal jene Gefühle zu spüren, denen man bisher aus dem Weg gegangen ist? Um beim Schauspieler zu bleiben: Ist es ein gelungenes Leben und hat man sein Potenzial ausgeschöpft, wenn man auf dem Totenbett sagen kann „Ich habe 450-mal den Hamlet gespielt“?

Solange wir im Alten verharren und das Neue abwehren, meint Bärbel Wardetzki, „nehmen wir uns die Lebensfreude und verbauen uns die positiven Perspektiven im Leben“. Vielleicht wäre es ja doch einen Versuch wert, wenigstens einige Werte aus Phase drei umzusetzen oder uns zumindest im Kleinen auf Gefühle einzulassen, die wir noch nicht kennen. Einfach mal bewusst spüren, was das Leben noch bietet. Denn letztlich riecht man die Welt nicht, wenn man sich immer nur im klimatisierten Bus herumfahren lässt.