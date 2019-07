Essay: Leben wir in einer neuen Spätantike?

Spätrömische Dekadenz war eines jener Schlagworte, mit denen ein Politiker sich im kollektiven Gedächtnis verewigt. In diesem Fall Guido Westerwelle (1961-2016). Oder Alexander Gauland (AfD), der 2015 vor einer neuen Völkerwanderung warnte und die Flüchtlingsbewegungen mit dem Untergang des Römischen Reiches gleichsetzte, „als die Barbaren den Limes überrannten“.

Derartige Vergleiche zwischen Gegenwart und Spätantike, haben lange Tradition. Der französische Staatsdenker Montesquieu führte das Motiv des „Niedergang Roms“ 1749 in die geschichtsphilosophische Debatte der Aufklärung ein. Das inspirierte den englischen Historiker Edward Gibbon zu seiner klassisch gewordenen sechsbändigen „History of the Decline and Fall of the Roman Empire“ (1776-1789). In beiden Fällen besaß das skizzierte Rom auffällige Ähnlichkeiten mit dem Ancien Régime der Monarchien des 18. Jahrhunderts.

Im Fahrwasser solcher Parallelisierungen und diese zugleich zu historischen Grundgesetzen verallgemeinernd entwickelte der deutsche Gelehrte Oswald Spengler 1918 seine Thesen zum „Untergang des Abendlandes“, die pünktlich zum Ende des Ersten Weltkriegs zum Bestseller wurden. Auch weil sie die deutsche Niederlage durch den diskreten Charme historischer Notwendigkeit abfederten. Erst recht, weil Spengler gleichzeitig prophezeite, dass Deutschland „für ein paar Jahrhunderte“ Europas unausweichlichen Niedergang aufhalten könne – mit den „preußisch-römischen“ Tugenden des „letzten Soldaten“ am Vesuv, der beim Untergang Pompeijs auch im Angesicht heranrollender Lavamassen treu auf seinem Posten ausgeharrt habe.

Aber wie seriös ist überhaupt diese Gleichsetzung? Leben wir in einer neuen Spätantike? Und was heißt das? Historiker sehen die Parallelen naturgemäß weitaus differenzierter. Also daran, dass mächtige Staaten, ihre Kräfte überforderten? Die beschrieb 1987 der Historiker Paul Kennedy in seiner großangelegten Untersuchung zum „Aufstieg und Fall großer Mächte“. Oder begann alles schon mit dem Ende der römischen RepubIik und den Bürgerkriegen, auf die das Kaisertum folgte? Sind neue Autokraten wie Orban, Erdogan, Trump, Nachfahren von Tiberius, Caligula und Nero? Oder widerlegen „gute Kaiser“ wie Hadrian und Marc Aurel nicht sowieso die Idee des kaiserlichen Roms als des schlechteren Staates?

War es vielleicht das ständige Streben nach Wirtschaftswachstum, das manchen Zeitgenossen bekannt vorkommen dürfte? Oder eher umgekehrt das geistige Beharren auf dem Erreichten und das Verteidigen der Grenzen gegenüber allen Menschen und Einflüssen jenseits des Limes. Also die Unfähigkeit zu Fortschritt und Mobilität?

Nicht nur diese These wird durch neuere Autoren und ihre Forschungen widerlegt. Denn die Spätantike, so etwa der Brite Peter Heather, war keineswegs eine Zeit des Niedergangs. Er sieht diese Zeit vielmehr als eine Zeit der globalen Verflechtung, in deren Folge es zu einem rasanten sozio-kulturellen Wandel gekommen sei. An Stelle des alten Römischen Reichs waren mit Ostrom, später Byzanz und dem weströmischen Reich mächtige Nachfolge-Imperien getreten. Zugleich traten neue politische Akteure auf den Plan, die nur aus europäisch-bornierter Perspektive als Untergangsphänomen gedeutet werden können. Zum Beispiel das ab 630 blitzartig entstehende Weltreich der Araber.

Die Jahrhunderte zwischen 300 und 800 waren die Epoche einer ersten Globalisierung: Fernhandelsrouten liefen durch Innerasien und auf dem Indischen Ozean bis nach Fernost, selbst Luxusgüter wie Seide und Gewürze konnten sicher transportiert werden. Auch Sportarten waren global: Ausgerechnet Polo, heute Inbegriff eines britischen Adels-Spleens, verband Byzanz mit China.

Und die Migration? Sie konnte beides sein: feindliche Invasion und friedliche Integration ins römische Reich. Nationalitäten im modernen Sinn gab es nicht, sondern Bürgerrechte: Römer erfanden sich als Hunnen neu, Goten wurden Römer. Heather betont, dass „Völkerwanderung“ ein Kunstwort ist, weil die Migranten keine Ethnien, sondern Zweckgemeinschaften waren. Selten „Ströme“ und Armeen, meist gewaltlos vordringende Kleingruppen. Es gab den „Elitetransfer“ kultureller Oberschichten, heute vergleichbar mit indischen Computerspezialisten und syrischen Chirurgen. Es gab aber auch Sklaven, ungelernte Arbeiter und „billige“ Soldaten.

Die wichtigste Einsicht, die sich sogar schon bei Gibbon und Spengler findet: Die Invasionen selbst destabilisierten das Reich weniger als innere Usurpationen und populistische elitenfeindliche Umsturzbewegungen. Also doch Dekadenz?

Wo derartige Vergleiche und schlichte Parallelen bemüht werden, geht es jedenfalls immer um Gegenwartsdiagnose und pessimistisch grundierte Kulturkritik. Wenn „wir“ das späte Rom sein sollen, ist immer eine überdehnte, dekadente Zivilisation gemeint. Aber selten das Christentum. Dabei hat bereits Gibbon geschrieben, dass die frühen Christen das Römerreich zerstört haben. Jetzt hat die Historikerin Catherine Nixey diese These aufgewärmt. In ihrem Buch „Heiliger Zorn“ betont die Britin die Ähnlichkeiten zwischen frühen Christen und heutigen IS-Schergen. Es waren christliche Fanatiker, die Palmyra erstmals zerstörten.

Und nie gemeint sind jene, die den Übergang zu einem multikulturellen, religiös toleranten Rechtsstaat erfolgreich organisierten. Wie Kaiser Justinian, der das Römische Reich neu aufstellte, die Transformation in das byzantinische Kaisertum einleitete und jenes Römische Recht in Schriftform goss, das das Imperium bis heute in Europa weiterleben lässt. Das alles um 530, also 120 Jahre nach dem „Untergang Roms“.

Trotz solcher Fakten funktioniert das postfaktische Narrativ des „Verfall von Kultur und Sitten“ und „innerer Schwäche“ aber ungebrochen – zuletzt im Brexit-Wahlkampf. Da wetterten die Parteigänger des Austritts gegen die „römische Dekadenz“ der Kontinentaleuropäer. Als ob die Römer ihr Weltreich nur stärker hätten abschotten müssen, um es vor dem Untergang zu retten.