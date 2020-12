Essay: Gewalt gehört zu unserem Leben

Wir sind doch alle gegen Gewalt, oder? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das von uns gern gepflegte Selbstbild, dass wir friedliebende Zeitgenossen wären, aber doch eher eine Maske, ein schütteres Kostüm, unter dem sich die gewalttätige Bestie verbirgt, die wir Menschen alle auch sind. Denn stimmt es, dass wir wirklich gegen Gewalt sind? Dass wir selbst Gewalt nie gebrauchen würden? Dass wir sie nie respektieren würden? Wie so oft führt auch hier das genauere Hinschauen erst einmal dazu, dass der Blick unklarer wird und das Bild verschwimmt.

Man kann sofort vielerlei Indizien dafür finden, dass Gewalt aus unserer eigenen – europäisch-zivilisierten – Gegenwart keineswegs verschwunden ist, sondern in bestimmten Fällen legalisiert. Notwehr scheint sowieso ein selbstverständliches Recht zu sein. Polizisten tragen Waffen und wenden sie im Bedarfsfall auch an. Wir sprechen von „wehrhafter Demokratie“. Dazu gehört auch, dass wir eine Armee haben, Mitglied in Militärbündnissen sind und unter anderem Europa „am Hindukusch verteidigen“. Die wenigsten von uns würden sich zum Pazifismus bekennen. Wir führen einen „Krieg gegen den Terror“. Und unsere Verfassung kennt das Recht zum gewaltsamen Widerstand.

Als letztes Mittel marginalisierter Gruppen – sozusagen als soziale Notwehr – erscheint vielen von uns Gewalt als legitim oder zumindest verständlich: Zum Beispiel im Fall der antikolonialen Befreiungskämpfe. Oder des Kampfes der US-amerikanischen Black Panther gegen rassistische Gewalt und Lynchmorde. Aber auch die Gewalt eines privaten Racheakts ist vielen Menschen zumindest verständlich. Denken wir zum Beispiel an die Selbstjustiz der Marianne Bachmaier, die 1980 in einem spektakulären Akt den Mörder ihrer kleinen Tochter erschoss. Die Gewalt der Attentäter des 20. Juli wird von uns „heroisch“ genannt, ist demokratisch gewollt, weil sie sich „gegen die Richtigen“ richtete, und obwohl sie den Tod Unbeteiligter als „Kollateralschaden“ in Kauf nahm.

Auch privat ist Gewalt ein ständiger Begleiter unseres Lebens: Menschen betreiben Kampfsport, und keineswegs nur wegen der Rückenschmerzen vom Bürostuhl, oder um sich wehren zu können. Sondern weil es Spaß macht. Nicht nur sozial verwahrloste Problemkinder, sondern auch studierte bürgerliche Erwachsene spielen Ballerspiele, bei denen sie bestenfalls bunte Ufos, oft genug aber fotorealistische Menschenfiguren „ausschalten“ und die Motivation – Feinde, Nazis, Gefährder – gleich mitgeliefert bekommen. Alle Generationen lieben im Kino Actionfilme, James-Bond-Kracher und fantastische Superhelden, die irgendetwas Böses in bombastischen Explosionen untergehen lassen. Im Fernsehen folgt dann der „Mord zum Sonntag“ in „Tatort“-Gestalt: 51 Leichen lautet der Rekord einer einzigen Folge aus dem Jahr 2014, aber 2016 waren es auch 25 Leichen, die den Weg der Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz pflasterten.

Diese Beispiele zeigen: Gewalt ist nicht das ferne Andere. Sie ist nicht die Ausnahme eines Terrorakts, einer Amokfahrt wie gerade in Trier oder eines seltenen Serienmörders. Sondern sie ist in 1000 Gestalten der Normalfall unser Zivilisation. Sie kann Unterhaltung sein, Erleichterung liefern, ist in Sprache, Denken und Handeln ständig präsent. Wir mögen sie moralisch verdammen, politisch aber finden wir sie notwendig, und ästhetisch können wir sie sehr wohl und in vielen Facetten genießen.

Hinzu kommt: In den bisherigen Beispielen war der Begriff der Gewalt eng gesteckt und reduziert auf die offensichtlichen der Körpergewalt, des Waffengebrauchs und der Verletzung eines Mitmenschen. Wir kennen aber neben dieser offensichtlichen auch die strukturelle Gewalt, die Gewalt gegen Sachen, die vierte Gewalt der Medien, die Verfügungsgewalt der Wirtschaft.

Den Rest aller Illusionen raubt uns der Blick in die Geschichte: Die französische Kulturhistorikerin und Philosophin Elsa Dorlin zeigt in ihrem gerade erschienenen Buch „Selbstverteidigung. Eine Philosophie der Gewalt“, dass Gewalt immer ein Teil des menschlichen Lebens gewesen ist. Ihre faszinierende Kulturgeschichte legt dar, dass das Waffentragen seit jeher ein Zeichen menschlicher Freiheit war. Die Entwaffnung des Menschen war zwar eine zivilisatorische Leistung. Sie hatte aber zunächst etwas mit Unterdrückung und Freiheitseinschränkung zu tun. Entwaffnet wurden nämlich nur Sklaven und (natürlich gewaltsam) unterworfene Einwohner anderer Territorien.

Es folgten monströse Gewaltakte, die mit dem jahrhundertelangen Kolonialismus und der Sklaverei seit der Antike einhergehen. Menschen als Handelsware und als Verwertungsobjekte in Zuckermühlen und Plantagenbetrieben – mit gewalttätigsten Strafen geknechtet, wie Brandmarkung, Auspeitschungen und körperlichen Verstümmelungen. Die Körper waren zu Produktionsmitteln geworden. Die Historikerin Iris Därmann konzentriert sich in ihrem Buch vor allem auf die Gewalträume der Sklaverei westlicher Kolonialmächte und der Niederschlagung von Sklavenaufständen in der Neuzeit. Die Geschehnisse, die sie beschreibt, und die jahrhunderte- lang Realität waren, sind auf dem Niveau der Folter- und Vergewaltigungsfantasien des Marquis de Sade.

Erst mit der Wiederbewaffnung und einer „Selbstverteidigungskultur“ (Dorlin) der Sklaven kam die Freiheit. Dorlin schreibt auch über die Frauenbewaffnung der „Amazonen Bataillone“ in der frühen Frauenbewegung, und über Suffragetten, die sich kurz nach der Jahrhundertwende in Nahkampftechniken schulten. Immer wieder erlebt man im 20. Jahrhundert die Legitimierung von Gewalttechniken und tatsächlicher Gewalt unter dem Banner des Widerstands oder der Selbstverteidigung – etwa von Frauen gegen Vergewaltigungsattacken – oder eben die Black Panther, die die Verteidigung gegen potenzielle Lynchmörder in eine politische Revolution ummünzen wollten.

Dorlin geht über das historische Terrain hinaus ins Philosophische. Sie möchte die prinzipielle Frage klären: Wem wird welche Möglichkeit von Gewalt zugestanden? Wer darf sich verteidigen?

Dazu greift sie auf zwei der wichtigsten Texte der politischen Philosophie zurück: Der „Leviathan“ von Thomas Hobbes und die Essays von John Locke stecken den Rahmen ab, in dem der Staat den Naturzustand der „Gewalt aller gegen alle“, in denen die Menschen einander reißende Wölfe sind, begrenzen darf. Zugleich mit dieser Einhegung der Gewalt und der Verrechtlichung menschlicher Beziehungen begründen diese britischen Philosophen aber auch eine Erlaubnis des Gewaltgebrauchs im Ausnahmefall: Ein Widerstandsrecht, das jedem Einzelnen qua seiner Natur zusteht, und das wiederum die staatliche Gewalt begrenzt. Staatliche Gewalt und Recht sind für beide Denker nämlich keineswegs etwas Natürliches, sondern sie sind eine kulturelle Errungenschaft, die wie alles Menschliche zugleich unter dem Verdacht des Irrtums und der Fehlerhaftigkeit steht. Gewalt bleibt damit im modernen Verfassungsstaat als sein glühender Kern präsent.

Dorlin steht mit diesem offenen Nachdenken in der Tradition einer anderen Philosophin: Hannah Arendt (1906-1975). Es ist interessant, dass es Frauen sind, die über die Gewaltfrage vorurteilsfreier reflektieren als viele Männer, die sich klarer in Lager einordnen lassen: die der Gewaltbefürworter und die der Pazifisten. Hannah Arendt schrieb 1969 unter dem Eindruck des Vietnamkrieges und der weltweiten Studentenunruhen ihren Essay „Macht und Gewalt“. Ihr Ziel ist darin, zwischen diesen beiden politischen Schlüsselbegriffen klar zu unterscheiden. Sie wendet sich damit scharf gegen die traditionelle Theorie, in der Krieg als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ und die Gewalt als ultima ratio der Macht gesehen wurde. Arendt wertet zwischen „positiver“ Macht und „negativer“ Gewalt. Aber ist das mehr als ein Unterschied im Sprachgebrauch? Für Arendt ist Gewalt am Ende ein moralisches Laster, zumindest eine Schwäche der Menschen, selbst wo sie eine ebenso angsterregende wie ansteckende Option menschlichen Handelns bleibt.

Über Gewalt nachzudenken – das bedeutet über ihren Gebrauch zu diskutieren, ihre Ausübung zu begrenzen und entsprechende Ausnahmen festzulegen.

In der Kulturgeschichte wie in der politischen Gegenwart der Gewalt sind die Bändigung der Gewalt und ihre Entfesselung miteinander untrennbar verbunden. Ihre (perverse?) Faszinationskraft wird erhalten bleiben, solange wir sie nicht vergessen können. Wer sie zumindest stärker bändigen möchte, wird daran erinnern müssen, dass Gewalt nie nur – genießende oder auch traurige – Täter kennt, sondern immer auch Opfer. Die genießen nie. Und wenn Gewalt offensichtlich ein Teil der menschlichen Natur ist, dann wird man mit den Surrogaten der Gewaltanwendung leben müssen. Man wird zum Beispiel Sportwettkämpfe als Ersatz für Krieg, Videoballerspiele als Ersatz für Gewaltausübung, brutale Filme und Bücher als voyeuristische Ersatzbefriedigung akzeptieren und begrüßen müssen.

Buchhinweise zum Thema:

Hannah Arendt: Macht und Gewalt. Piper, München; Iris Därmann: Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und politische Philosophie. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2020. 38 Euro. Elsa Dorlin: Selbstverteidigung Eine Philosophie der Gewalt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 314 S., 32 Euro.