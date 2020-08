Essay: Dichter ans Meer

Jede Reise ist auch eine Reise zu sich selbst. Ganz besonders, wenn das Ziel das Meer ist. Es gilt seit jeher als Spiegel der Seele. Der eine verbindet mit ihm Sommer, Sonne, Sonnenschein. Der andere Tod und Vergänglichkeit.

In einer Welt des Wohlstands wie der unsrigen, in der alles im Überfluss vorhanden ist und alles seine geregelte Ordnung hat, gilt das Reisen als eines der letzten Abenteuer. Es ist Ausdruck von Freiheit, die man sich durch harte Arbeit das ganze Jahr hindurch verdient, damit man dann wenigstens ein paar Tage abschalten und die Seele baumeln lassen kann. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie wird uns das wieder schmerzlich bewusst. Obwohl es unklug ist und das Ansteckungsrisiko erhöht, will keiner darauf verzichten. Dabei lässt sich das auch viel profaner sehen. Ist das Reisen doch vor allem auch eines: anstrengend.

Charles Dickens, Autor des „Oliver Twist“, machte sich 1842 auf den Weg zu einer Lesereise in die USA und begab sich an Bord eines Postdampfers. Er fühlte sich darauf wie in einem „gigantischen Leichenwagen“, geradezu wie eine „Giraffe im Blumentopf“, schreibt er in seinen „American Notes“. Seine Kabine schildert er als „eine schrecklich unpraktische, ganz und gar hoffnungslose und zutiefst lächerliche Schachtel“.

Der Ärger schlägt ihm sogar auf den Magen. Oder ist es der Seegang? Nur mit Rotwein und Brandy weiß er sich während der vierzehntägigen Überfahrt zu trösten. Zu allem Überfluss aber läuft das Schiff bei Mondschein auf eine Sandbank und kommt erst frei, nachdem die Brandy-Fässer über Bord geworfen sind. Nicht mal Alkohol gibt es jetzt mehr.

Auch das ist übrigens ein Phänomen: Nicht nur am Ballermann trinken Touristen sich ins Koma (wenn die Kneipenstraße nicht gerade wegen Corona geschlossen ist). Im Urlaub trinken Menschen immer mehr Alkohol als sonst üblich. Die einen, weil sie es sich einfach verdient haben. Die anderen, weil sie mit so viel Freizeit und Freiheit nicht klarkommen. Außerdem darf Hochprozentiges in keiner Reiseapotheke fehlen. Lässt sich damit doch bei schlechtem oder fettigem Essen exzellent einer Magenverstimmung vorbeugen.

Auch Ernst Jünger kurierte auf der Überfahrt nach Asien seine Seekrankheit mit Whisky aus. In den ersten Kapiteln seiner Tagebücher „Siebzig Verweht“ (1978) berichtet er davon. In Hamburg schwärmt er noch vom „Titanenreich“ des Hafens. Auf dem Mittelmeer dann nimmt der Wind zu und der Magen verweigert den Dienst. Die Tage bis zur Ankunft in Singapur – wo er sich über Bridge-spielende und auf Shopping-Tour gehende Britinnen echauffiert, die sich für die Sehenswürdigkeiten gar nicht interessieren – vertreibt er sich mit Lichtenbergs „Aphorismen“. Auf der Rückreise schenkt ihm der Kapitän dann eine Riesenschwimmwanze, was Ernst Jünger auf die Idee bringt, an Bord auf Insektenjagd zu gehen, um seine Käfersammlung zu vervollständigen.

Käfer im Urlaub wird so mancher aus den Hotelzimmern im Süden kennen. Aber Lichtenbergs „Aphorismen“? Die lesen heute wohl nur noch die Germanisten. Viel lieber greifen die Deutschen zu Krimis. Die lassen sich flott konsumieren und können am Ferienort gleich entsorgt werden. Das schafft Platz im Koffer, denn ins Regal daheim stellt sich die ja eh keiner.

Auch Nobelpreisträger Thomas Mann nutzte die Zeit auf See zur Lektüre, weil er den Rundgang auf dem Promenadendeck als „verdummend“ empfand und man nicht den ganzen Tag „Deck-Golf“ spielen konnte. Er schmökerte 1934 auf der Überfahrt mit dem Luxusliner „Volendam“ nach Amerika im „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes. Eigentlich mochte er ja das Meer. In Nida auf der Kurischen Nehrung hatte er sich extra ein Haus bauen lassen, in dem er von 1930 bis 1932 den Sommer verbrachte. Er schrieb dort seine Roman-Tetralogie „Joseph und seine Brüder“. Als der Nationalsozialismus ihn aber selbst an diesem vergessenen Fleckchen Erde einholte und ihn mit der Post ein verkohltes Exemplar seines „Buddenbrooks“-Romanes erreichte, kehrte er nie wieder nach Nida zurück. Er ging ins Exil und ließ sich in Pacific Palisades nieder. Da will man heute „wegen Corona“ auch nicht sein, wo es in den USA doch schon mehr als 160 000 Todesfälle gibt. Und auf einem Kreuzfahrtschiff schon gleich gar nicht. Droht da doch die Quarantäne.

Nicht auf einem Luxusliner, sondern auf einem gewöhnlichen Segelschiff reiste der Russe Iwan Gontscharow. Von 1852 bis 1855 war der Literat, dem man nachsagt, ihn hätte ein gewisser Hang zur Faulheit mit der Hauptfigur seines berühmten Romanes „Oblomow“ verbunden, auf der Fregatte „Pallas“ auf den Weltmeeren unterwegs. Selbst auf Reisen konnte er nicht aus seiner Haut. „In Petersburg hielt ich immer für die Ursache meiner Langeweile, dass ich nichts gesehen hatte, nirgendwo gewesen war, die Natur nur aus Büchern kannte“, schreibt Gontscharow in seiner lesenswerten Bilanz. Was aber sagt er nach seiner 28-monatigen Weltumsegelung, die er vornehmlich unter Deck verbrachte? „Aus Mangel an Bewegung haben sich meine Hämorrhoiden vermehrt, und ich habe einen solchen Bauch gekriegt, dass ich allein deswegen zur bemerkenswerten Persönlichkeit einer Gouvernementsstadt würde.“

Selbst Schriftsteller also, die an und für sich nicht als Bewegungstalente bekannt und durch ihre Schreibtischarbeit zum Stillsitzen verdammt sind, fühlen sich auf See in ihrer Freiheit beschnitten. Ganz klar: Reisen wird überbewertet. Besser also am Strand bleiben, oder auf der Promenade flanieren und die Badegäste beobachten, wie Heinrich Heine das in den 1820er-Jahren auf Helgoland tat. Er entdeckte nicht nur die Ähnlichkeit der weiblichen Badegäste mit „schöngebackenen Torten“, was ihn heute zur Zielscheibe einer hitzigen MeToo-Debatte machen würde. Der ausgebuffte Dichter stellte auch so manch gewagte These auf: Etwa die, dass Insulanerinnen sich weniger durch ihre Tugend als vielmehr durch ihren deftigen „Fischgeruch“ vor allzu aufdringlichen Feriengästen zu schützen pflegten. Umso erstaunter gab sich Heinrich Heine, wenn die Insulanerinnen trotzdem „Kinder mit badegästlichen Gesichtern“ zur Welt brachten.