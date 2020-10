Essay: Demokratie ist mühsam

Ravensburg - Die Zustimmung der Deutschen für die Demokratie geht zurück, besonders in Ostdeutschland ist dieser Trend zu beobachten, stellt das Meinungsforschungsinstitut Forsa fest. Vor acht Jahren fanden noch 93 Prozent der Ostdeutschen die Idee der Demokratie gut, heute sind es nur noch 81 Prozent. In Westdeutschland ging die Zahl von 95 auf 89 Prozent Zustimmung zurück. Aber welcher Deutsche weiß noch, was das Gegenteil von Demokratie, was Diktatur für die Menschen heißt? Das Ende der (vorerst) letzten deutschen Diktatur liegt mehr als 30 Jahre zurück und entsprechend verblasst (oder rosarot gefärbt) sind die Erinnerungen.

Nähern wir uns dem Thema deshalb ganz abstrakt. Schlagen wir nach bei Wikipedia. Dort finden wir unter dem Schlagwort Diktatur folgende Definition: „Die Diktatur (von lateinisch dictatura) ist eine Herrschaftsform, die sich durch eine einzelne regierende Person, den Diktator (Führer), oder eine regierende Gruppe von Personen (z.B. Partei, Militärjunta, Familie) mit unbeschränkter politischer Macht auszeichnet. Je nach Ausprägung unterscheidet man heute zwischen autoritären und totalitären Diktaturen.“ In der Praxis sieht das so aus: Die diktatorische Macht wird stückweise delegiert an Untermächtige. Die Diktatur erzeugt lauter mehr oder weniger kleine Diktatoren. Etwa so: In der DDR bekam der junge Joachim Gauck einen Parka aus Westdeutschland geschickt, und am Ärmel dieser Jacke war ein schwarz-rot-gelber Aufnäher. Unter Jugendlichen in der DDR waren solche Jacken heiß begehrt und deshalb den großen und kleinen DDR-Diktatoren ein Dorn im Auge. Weil Joachim das Abzeichen nicht abnehmen wollte, wurde es ihm von einem sogenannten Volkspolizisten abgerissen mit der Begründung, dies sei die Flagge der kapitalistischen, reaktionären, kriegshetzerischen deutschen Bundesrepublik. Daraufhin beschwerte sich Joachims Vater bei einem VoPo-Offizier und er verwies darauf, dass dies nicht nur die Farben der in der DDR hoch geschätzten Revolution von 1848 seien, sondern auch das Hoheitszeichen der DDR, bevor 1959 Hammer, Zirkel und Ährenkranz dazukamen. Darauf der Volkspolizist: „Sie mögen recht haben, aber wir haben die Macht.“ Kürzer und präziser kann man das Wesen einer Diktatur kaum beschreiben. Nicht Macht allein macht die Diktatur so schrecklich, sondern erst Macht, verbunden mit der Willkür und mit Unberechenbarkeit.

Auch für die Unberechenbarkeit eine Anekdote, die Wolfgang Leonhard – er ist in den 30er-Jahren aufgewachsen in der Sowjetunion – erzählt. Es war 1937, in der Zeit der großen Säuberung, als Josef Stalin Hunderttausende Sowjetbürgerinnen und -bürger grundlos oder unter falschen Anschuldigungen erschießen oder in Zwangsarbeiterlagern verschwinden ließ. In der Moskauer deutschen Schule wollte Leonhards Lehrer aus dem Buch eines gewissen Georg Born vorlesen, ein kommunistischer Schriftsteller. Daraufhin meldete sich ein Schüler und sagte: „Genosse Lehrer, mein Vater hat erzählt, dass Georg Born vor ein paar Tagen als Volksfeind verhaftet worden ist.“ Leonhard berichtet: „Der Lehrer wurde aschfahl. Zitternd legte er das Buch wieder in die Mappe. ,Ich möchte mich bei euch für mein ernstes Versehen entschuldigen. Selbstverständlich werden wir uns nicht auf das Buch eines Volksfeindes stützen, der jetzt seiner gerechten Strafe entgegensieht.’“ Tatsächlich hätte dieses Ereignis damals für den Lehrer, wenn es bekannt geworden wäre, das Todesurteil bedeuten können.

Wie anders geht es da in der Demokratie zu. Laut Wikipedia bezeichnet „Demokratie (altgr. von demos, Volk und kratia, Herrschaft) … Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen die Herrschaft von der Allgemeinheit ausgeübt wird. In Demokratien hat das Volk eine mitbestimmende Funktion und die Regierung geht durch Wahlen aus dem Volk hervor. Typische Merkmale einer Demokratie sind freie Wahlen, das Mehrheitsprinzip, die Akzeptanz einer politischen Opposition, Verfassungsmäßigkeit, Schutz der Grundrechte, Schutz der Bürgerrechte, und Achtung der Menschenrechte. Da die Herrschaft durch die Allgemeinheit ausgeübt wird, ist eine Form der Meinungsfreiheit zur politischen Willensbildung unerlässlich.“ Brockhaus‘ Conversations-Lexikon von 1883 fügt dem noch einen wichtigen Aspekt an, für den eine weitere Anekdote steht.

Im Streit um die Schließung eines Krankenhauses im Allgäu erklärte das Mitglied einer Partei-Jugendorganisation, sein Kreisverband habe, gegen die Stimmen der Mitglieder aus dem Allgäu, für eine Schließung gestimmt. Die Mitglieder aus dem Schussental hätten nun einmal die Mehrheit, und in einer Demokratie entscheide die Mehrheit. Das allerdings entspricht nicht ganz unserem Verständnis von Demokratie. Wussten doch die Verfasser des Brockhaus schon zu Kaiser Wilhelms Zeiten, dass in einer Demokratie „die verschiedenartigen Interessen der sozialen Klassen und Berufsstände und die dadurch hervorgerufenen individuellen Anschauungen und Bestrebungen gleichberechtigt Geltung erlangen“ müssen. Dafür gibt es den oft verachteten, für die Demokratie aber lebensnotwendigen Kompromiss. Er verhindert eine Diktatur der Mehrheit, wie sie Frankreichs berühmtem Philosophen Jean-Jacques Rousseau vorschwebte. Dazu noch einmal der Brockhaus: Nach Rousseaus Lehre „ist die souveräne Volksversammlung omnipotent, und der Einzelne hat kein Recht und keinen Schutz gegenüber der volonté générale. Die Freiheit des Einzelnen erschöpft sich in dem Recht, zur Bildung der Majorität mitzuwirken. Sie verschwindet und wird zur Rechtlosigkeit für den, der sich in Wirklichkeit in der Minorität befindet.“

Ist also Putin ein „lupenreiner Demokrat“ (Gerhard Schröder), weil er behaupten kann, die Mehrheit seiner Russen stehe hinter ihm? War vielleicht der Nationalsozialismus zumindest zeitweise eine Diktatur der Mehrheit und damit eine Rousseau’sche Demokratie? Hätten die Nationalsozialisten etwa 1938 nach dem sogenannten Anschluss Österreichs oder 1940 nach dem siegreichen Frankreichfeldzug freie Wahlen abgehalten, hätten sie das Ergebnis nicht fürchten müssen. Die Berichte über die damals herrschende Volksstimmung legen diesen Schluss nahe.

In einer Diktatur kann das Wahlrecht auch ganz andere Funktionen haben als die Ermittlung einer Mehrheit, wie wir von dem ehemaligen SED-Spitzenfunktionär Paul Wandel erfahren: „Wir müssen auch bei geheimen Wahlen unsere Methoden entwickeln, um unsere offenen Feinde kennenzulernen. Deshalb lassen wir die Kabinen abseits stellen und leihen unseren Feinden nicht einmal einen Bleistift.“

Wie die Deutschen heute mit dem Wahlrecht umgehen, gibt zu denken. Bei der Bundestagswahl 1969 haben 86,7% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Heute geht bei mancher Landtagswahl nicht einmal mehr jeder zweite Wahlberechtigte an die Urne. So wenig nutzen immer mehr Deutsche ihr urdemokratisches Recht. Das ist schon schlimm genug, noch schlimmer aber sind die Begründungen der Nichtwähler für ihr Verhalten. Man sei ja bloß Stimmvieh, und wenn die Wahl vorüber sei, machten die Politiker wieder, was sie wollten. So als sei Deutschland mit seinen Runden Tischen, Anhörungen und BürgerInnen-Beteiligungsverfahren eine Demokratie à la Rousseau. Kurz gesagt: Die Politiker haben Schuld.

Tatsächlich suchen solche Leute nur nach einer Rechtfertigung für ihre Bequemlichkeit und ihre Unlust, sich ernsthaft mit politischen Fragen zu befassen. Jeder von uns entscheidet mit darüber, ob wir in einer Demokratie oder einer Diktatur leben. Der eingangs zitierte Joachim Gauck, später Präsident der Bundesrepublik Deutschland, hat zu Recht davor gewarnt, „dass unsere Demokratie nicht nur bedroht ist von Extremisten, Fanatikern und Ideologen, sondern dass sie ausgehöhlt werden und ausdörren kann, wenn die Bürger sie nicht mit Leben erfüllen“. Klar kann Demokratie manchmal ermüdend erscheinen. Politik ist meist eine Kette von Gordischen Knoten, und der Demokrat muss zupfen und pulen und ist trotzdem oft nur halb erfolgreich. Ein Alleinherrscher wie Alexander der Große konnte den Gordischen Knoten mit dem Schwert durchschlagen. Aber eben dieses Schwert kann auch töten.