Essay über die Lust der Deutschen an Verboten

Selten haben die Amerikaner so viel gesoffen wie in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Es war die Zeit der Prohibition, also die Zeit, in der Herstellung, Transport und Verkauf alkoholischer Getränke verboten waren. Das Ergebnis war ernüchternd – aber nur für die ohnehin nüchternen Alkoholgegner: Allein in New York entstanden damals schätzungsweise zwischen 30 000 und 100 000 „Speakeasy“ genannte Kneipen – Flüsterkneipen, in denen die Mafia ein Vermögen verdiente mit dem Ausschank von vermeintlichem Kaffee, hochprozentigem natürlich. Wer „Some Like It Hot“ mit Marilyn Monroe gesehen hat, weiß das.

Verbote sind zum einen eine „Anweisung zur Unterlassung einer Handlung“, zum anderen eine Herausforderung, sie zu umgehen. Wer prominent ist und ein hohes politisches Amt bekleidet, kann sogar öffentlich dazu aufrufen. Frank Bsirske zum Beispiel, der ehemalige Verdi-Gewaltige. Er weiß, dass Arbeitnehmer nicht während der Arbeitszeit an einer „Fridays for Future“-Demonstration teilnehmen dürfen. Aber „wenn ganz, ganz, ganz, ganz viele sich beteiligen“, dann täten sich die Arbeitgeber schwer mit Sanktionen. Und Bernd Riexinger von der Linken bläst ins gleiche Horn: „Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr können sie sich erlauben.“

Was erlauben Bsirske und Riexinger, um Giovanni Trapattoni zu zitieren. Sie geben Tipps, wie man Verbote ohne Risiko missachtet, damit man auf einer Demonstration lauthals Verbote verlangen kann, die natürlich nicht umgangen werden dürfen. Aber das ist nur menschlich. Kennen wir alle – oder fast alle – doch Verbote, die wir je nach Standpunkt mit einem Augenzwinkern relativieren, und solche, die wir vehement vertreten.

Manchmal handelt es sich dabei sogar um ein und dasselbe Verbot. Man muss dabei nicht gleich an das sechste Gebot denken. Wie auch immer: Verbote betreffen naturgemäß immer und nur die Dinge, die Spaß oder zumindest das Leben angenehmer machen. Das wusste auch der Liedermacher der Achtundsechziger-Generation, Franz Josef Degenhardt: „Denn was verboten ist, das macht uns grade scharf!“

Ob das jene Leute bedenken, die in diesen Tagen so vehement jenes Gerät schwingen, das neuerdings Verbotskeule genannt wird? Von ihr bedroht wird der Raucher im Auto, vor allem wenn er Kinder ausfährt, der flugreisende Mallorca-Urlauber, die Helikopter-Mama mit ihrem Stadtpanzer vor der Kita oder Schule, der Elektroradler auf dem Bergpfad, ja sogar der harmlose Benutzer von Papiertaschentüchern. Sie gelten alle als Umweltsünder. Kein Zweifel: Das Verhalten mancher dieser Leute nervt. Aber gleich verbieten? Vielleicht stimmt auch etwas mit unseren Nerven nicht.

Zu den geforderten Verboten kommen noch die gesellschaftlichen Gebote. Denken wir nur an Pelzkleidung, an Raucher im Allgemeinen, an Fleisch zum Hauptgang und gar an Froschschenkel als Vorspeise. Ein Gebot ist nur ein verkapptes Verbot, nämlich das Verbot, etwas anderes zu tun als das Gebotene. Steht dahinter vielleicht unsere Neigung, dem Nachbarn vorzuschreiben, wie er zu leben hat, die Rechthaberei, die Lust am Herrschen? Und wenn wir dabei noch behaupten können, dass wir nur den Weltuntergang abwenden wollen, haben wir auch noch ein gutes Gewissen. Wer wagt schon, solchem Totschlagargument zu widersprechen?

Ständig droht der Shitstorm

Wollen wir eine Lebensbahn, die rechts und links wie von Leitplanken von Verboten und Geboten zur political correctness begrenzt wird? Sind wir uns der Gefahr bewusst, dass diese Leitplanken die Lebensbahn immer mehr einengen? Ein falsches Wort, und der Shitstorm tobt. Ein zwei Jahrzehnte altes Foto, auf dem Kanadas Premier Trudeau als Aladin kostümiert ist, und schon ist seine politische Karriere in Gefahr. Jedes Verbot, jedes Gebot der political correctness ist der Samen für weitere Verbote und Gebote.

Der US-Chief Justice Roberts hat in einer Anhörung zu Barak Obamas Obamacare auf die damalige Kampagne in den USA verwiesen, wonach Brokkoli besonders gesund sei. Darf der Staat seinen Bürgern vorschreiben, sie sollten Brokkoli essen, damit sie die Sozialkassen wenig belasten, fragte er. Nein, so weit sind wir nicht. Noch nicht.

Von Brokkoli redet inzwischen niemand mehr. Insofern kann man sich trösten mit der Erfahrung, dass die Halbwertzeit der politisch-populistischen Eruptionen relativ kurz ist. Wenn eine Sau einmal durchs Dorf gerannt ist, folgt bald eine neue. Aber die Sehnsucht nach Verboten bleibt. Sie ist Ausdruck von Angst: Angst vor gefühlter Bedrohung, vor einer tatsächlich oder vermeintlich unsicheren Zukunft, vor der Verantwortung für den individuellen Lebensentwurf. Da sind Leitplanken hilfreich, die die Gewissheit vermitteln, dass man auf dem richtigen Weg ist – und die anderen auf dem falschen, dem zu verbietenden. Augenmaß und Vernunft bleiben dabei oft auf der Strecke.

Wen wundert es, dass in einem solchen Milieu eine autoritär-kollektivistische Partei Wahlsiege feiert, indem sie ihre Lautsprecher als Ritter gegen die Diktatur des Mainstreams stilisieren? Dabei sind sie doch nur die andere Seite der politischen Medaille, die anderen Verbotsapostel.

Das Verbieten gehört verboten – na ja, wenigstens mal zur Probe.