„Es stehen uns noch viele Abenteuer bevor!“, sagt der Fondation-Beyeler-Chef

Zum 25. Geburtstag macht sich die Fondation Beyeler selbst ein Geschenk: 13 Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Duane Hanson ergänzen zum Jubiläum die Sammlungsausstellung. Rund 100 Werke von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart zeigt das Museum bis 8. Januar 2023 zu diesem Anlass. Seit ihrer Gründung durch das Sammler- und Galeristenehepaar Ernst und Hildy Beyeler im Jahr 1997 hat sich die Fondation zu einem der meistbesuchten Kunstmuseen in der Schweiz entwickelt. Direktor Sam Keller erzählt von Highlights, Nachholbedarf und was ihm Sorgen bereitet.

Das Haus gibt es jetzt seit 25 Jahren, Sie sind seit 15 Jahren Direktor. Was waren Ihre Highlights?

Es ist immer die Ausstellung oder das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Derzeit bin ich total fasziniert von Duane Hansons hyperrealistischen Skulpturen, denen man momentan beim Besuch unserer Jubiläumsausstellung begegnet.

Die Fondation Beyeler feiert mit Blockbuster-Ausstellungen immer wieder Besucherrekorde. Zuletzt lockte Edward Hopper 255 001 Kunstfreunde an. Worin besteht Ihr Geheimrezept?

Es ist unser Stiftungsauftrag, Kunst einem breiten Publikum – und insbesondere jungen Menschen – zugänglich zu machen. Dieser Ansatz ist unser Kompass und wir haben alle im Haus große Freude daran, diesen umzusetzen. Wir verfügen über ein fantastisches und sehr motiviertes Team, das Lust hat, immer wieder Dinge auszuprobieren und zu ermöglichen. Ohne unsere Förderer und Unterstützer wären wir nicht in der Lage, ein derart ambitioniertes Ausstellungsprogramm umzusetzen. Und unsere Reputation hilft uns mit tollen Künstlerinnen und Künstlern oder anderen Museen spannende und relevante Ausstellungen und Projekte zu realisieren.

Ist die Fondation auch schon Teil der Europa-Rundreisen asiatischer oder US-amerikanischer Gruppen?

Nun, wir sind ein internationales Haus, das seit seiner Eröffnung bereits über acht Millionen Besuchende begrüßen konnte. Wir freuen uns jedes Jahr über Kunstliebhaber und Kunstliebhaberinnen aus der ganzen Welt, die meistens gezielt für eine Ausstellung oder die Sammlung zu uns kommen. Der vom renommierten italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Museumbau und der umgebende Park ziehen ebenfalls internationale Besucher und Besuchende an.

In der Fondation ist Kunst vor allem Malerei. Ist das heute nicht aus der Zeit gefallen? Müssten es nicht vielmehr Installationen sein?

Während die von den Museumsgründern ausgewählten, mittlerweile schon als „ historisch“ zu bezeichnenden Kunstwerke das Herzstück des Museums bilden, wird die Sammlung seit dem Tod des Stifterehepaars vornehmlich im Bereich der zeitgenössischen Kunst erweitert. Dabei stehen vermehrt auch Werke von Künstler:innen im Fokus, die bislang in der Sammlung untervertreten waren. Während Malerei und Skulptur weiterhin im Zentrum stehen und mit Werkgruppen von bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern ergänzt wurden, öffnet sich die Sammlung zunehmend neueren Medien wie Film- und Installationskunst. Dazu gehören sowohl ein umfangreiches Fotografien-ensemble von Wolfgang Tillmans als auch Licht-, Film- und Klanginstallationen etwa von Felix Gonzalez-Torres, Philippe Parreno und Susan Philipsz.

Was die Ausstellungen betrifft: Zeigen Sie lieber Arbeiten von lebenden oder toten Künstlern?

Es ist immer wunderbar mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten! Der Austausch mit Doris Salcedo an „Palimpest“, einer Arbeit der Künstlerin, die wir momentan im Museum zeigen und die sich mit den Themen Migration, Trauer und Vergessen auseinandersetzt, war eine große Bereicherung.

Die Sammlung umfasst großteils Werke von Künstlern. Sehen Sie da Nachholbedarf in punkto Gleichberechtigung?

Unsere Sammlung mit ihrem Fokus auf der Kunst der Moderne ist ein Abbild der Kunstgeschichte der letzten Jahrhunderte, in der Künstlerinnen kaum vorkamen und bis heute stark unterrepräsentiert sind. Dies ist ein Thema, mit dem wir uns – wie andere Museen auch – auseinandersetzen. Wir freuen uns, dass inzwischen wichtige Künstlerinnen, wie zum Beispiel Louise Bourgeois, Marlene Dumas, Tacita Dean, Sarah Morris, Susan Philipsz, Roni Horn, Jenny Holzer, Leonor Antunes und Rachel Whiteread mit bedeutenden Arbeiten und Werkgruppen in unserer Sammlung vertreten sind. Ein Highlight der aktuellen Jubiläumsausstellung ist zum Beispiel die 2020 entstandene skulpturale Installation „Poltergeist“ der englischen Künstlerin Rachel Whiteread, die wir neu erworben haben und nun zum ersten Mal zeigen.

Die Fondation Beyeler hat eine große Kollektion. Zahlt es sich aus, anderen Museen Werke auszuleihen?

Was unsere Sammlung von etwa 400 Kunstwerken ausmacht ist vielmehr ihre Qualität als ihre Größe. Der Austausch mit anderen Museen ist sehr wertvoll und eine große Bereicherung, auch in der Planung und Realisierung unserer Ausstellungen. Unsere Sammlungswerke werden regelmäßig in renommierten Ausstellungshäusern gezeigt, mit denen wir gerne auch bei gemeinsamen Ausstellungen kooperieren.

Derzeit machen Klimaaktivisten von sich reden, die in Museen gehen und Werke mit Tomatensauce oder Kartoffelbrei beschmieren. Haben Sie Angst davor?

Angst ist kein guter Ratgeber. Ich habe Verständnis für die Anliegen der Klimaaktivist:innen. Gleichzeitig ist es die Aufgabe von Museen, Kulturgüter wie Kunstwerke zu schützen und für weitere Generationen zu erhalten.

Was besorgt Sie derzeit besonders? Die Versicherungskosten? Oder sind es andere Dinge?

Die Welt steht vor vielen Herausforderungen von Nachhaltigkeit, Energie- und Klimakrise, Migration, Krieg über Digitalisierung, Lieferketten, Inflation bis zu gesellschaftlichen Veränderungen, mit denen wir uns auch im Museumsalltag auseinandersetzen.

Die Fondation Beyeler als Lebenszyklus: Wo befindet sie sich derzeit?

Mit 25 ist man kein Kind mehr, aber auch noch nicht alt. Das Museum ist jung, lebensfroh und hoffnungsvoll. Es stehen uns noch viele Abenteuer bevor!