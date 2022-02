Es lebe der zweifelhafte Geschmack beim ESC!

Wohl selten haben wir alle etwas Eskapismus so nötig gehabt wie derzeit. Der Eurovision Song Contest (ESC) bietet in der Regel Raum für solche kleinen Fluchten: Ein Wettbewerb, bei dem Dabeisein alles ist, man herrlich über Nichtigkeiten debattieren kann und der tatsächlich auch eine Botschaft für Toleranz und die völkerverbindende Kraft des zweifelhaften Geschmacks vermittelt. Am kommenden Freitag steht der deutsche Vorentscheid an und bis vor Kurzem war der größte Aufreger, warum eine Band namens Eskimo Callboy nicht dabei ist. Doch der ESC war selten ein völlig politikfreier Raum, und der diesjährige Wettbewerb dürfte in besonderem Maße davon überlagert werden. So teilte die zuständige Europäische Rundfunkunion EBU am Freitagabend in Genf mit, dass Russland vom ESC ausgeschlossen werde.

Dass internationale Konflikte bei dem Sangeswettbewerb eine Rolle spielen würden, zeichnete sich schon in den vergangenen Wochen ab, bezeichnender Weise am Beispiel der ukrainischen ESC-Kandidatin Alina Pash. Die hatte zwar den nationalen Vorentscheid mit einer Mischung aus traditioneller Volksmusik und Hip-Hop gewonnen. Dann kamen allerdings Vorwürfe auf, sie sei 2015 von Moskau aus mit gefälschten Papieren auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim gereist. Darauf zog die Sängerin zurück und die Band Kalush Orchestra wurde nachnominiert. Ob sie beim ESC-Finale im Mai in Turin auftreten werden, dürfte derzeit sicher die geringste Sorge der Ukraine sein.

Derweil hat sich bereits eine On-line-Kampagne „#EurovisionWithoutRussia“ formiert, die für einen Ausschluss Russlands vom diesjährigen Wettbewerb plädiert. Die Europäische Rundfunkunion hatte noch am Donnerstag verkündet, der ESC sei ein nicht-politisches, kulturelles Event. „Die EBU ist jedoch besorgt über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und wird die Situation weiterhin genau beobachten.“ Am Freitagabend wurde Russland nun doch vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Zuletzt hatte die Ukraine 2016 den Wettbewerb mit dem Song „1944“ der Sängerin Jamaja gewonnen, ein Bezug auf das Jahr, in dem ihre Großeltern als Krimtataren von Stalin deportiert wurden. Im folgenden Jahr fand der Wettbewerb in Kiew statt, die russische Kandidatin durfte allerdings nicht einreisen, weil sie zuvor auf der besetzen Krim aufgetreten war. Und das mit Putin verbündete Belarus wurde im vergangenen Jahr nicht zum Wettbewerb zugelassen, da der Beitrag die Protestbewegung im Lande verhöhne; nun ist der belarussische Rundfunksender BTRC gleich bis mindestens 2024 von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wer all dies für Petitessen hält, unterschätzt, welche Rolle der ESC in diesen Ländern spielt; in die jeweiligen Beiträge werden beachtliche Ressourcen investiert, die Songs und ihre Inszenierung sind in der Regel hochprofessionell und landen auf den vorderen Plätzen. Hier geht es ums Prestige, und als der russische Beitrag nach der Annexion der Krim vom Publikum ausgebuht wurde, war man in Moskau nicht amüsiert.

Im Vergleich dazu sind die deutschen Reibungspunkte mit dem Wettbewerb eher belanglos: „Schon wieder letzte, keiner mag uns“ tönt es nach schlechtem Abschneiden vor allem aus der Boulevardpresse, wobei übersehen wird, dass Deutschland über die Jahre immer wieder sehr gut abgeschnitten hat – wenn man denn einen international anschlussfähigen Song und charismatische Interpreten am Start hat. Eine weitere Fehleinschätzung ist die Annahme, dass ESC-Fans den Wettbewerb wie ein internationales Fußballturnier betrachten. Denn zwar ist die Euphorie groß, wenn das eigene Land gewinnt, gefeiert wird aber vor allem das schräge Spektakel in Deutschland gerne mit Käseigel, Tippspielen und Spezialitäten aus der Küche des ausrichtenden Landes. Die große LGBTIQ-Fangemeinde feiert den Wettbewerb zudem als Festival der Toleranz und Diversität, was in Ländern wie Russland nicht gerne gesehen wird und somit auch wieder politisch ist.

2021 gewann die italienische Rockband Måneskin mit dem Song „Zitti e buoni“ das ESC-Finale. In der Regel versuchen im Folgejahr viele Länder auf den Stil des siegreichen Liedes zu setzen, was bei Deutschland dieses Mal aber definitiv nicht der Fall ist: Die im Vorfeld hochgehandelte Metalcore-Band Eskimo Callboy schaffte es mit ihrem Song „Pump It“ nicht in die Endauswahl. Eine empörte Fanpetition sammelte daraufhin mehr als 125 000 Unterschriften und forderte, die Band aus Castrop-Rauxel mit einer sogenannten Wildcard nachträglich zu nominieren. Darauf ließ sich die ausrichtende ARD aber nicht ein, und so bleibt es nun bei sechs Songs, die aus 944 Einreichungen ausgewählt wurden.

Ein entscheidendes Wort durften dabei die „ARD-Popwellen“ wie SWR3 mitreden, die im Gegensatz zusagten, den Songs in den Wochen vor dem nationalen Vorentscheid reichlich Radioeinsätze zu bescheren. Dies soll die Akzeptanz der Beiträge erhöhen und die Hörer können sich bereits ab Montag an einer Online-Abstimmung beteiligen. Nach dem schlechten Abschneiden der vergangenen Jahre ist dies durchaus ein neuer Ansatz mit Potenzial, allerdings auch einer Schwachstelle: Die sechs Titel entsprechen doch sehr dem Klischee vom glattgebügelten Radiopop, der sich schwertun dürfte, in Turin aus dem Teilnehmerfeld herauszustechen. Die Callboys hätten hier sicher frischen Wind reingebracht und mit ihrer engagierten Fanbasis vermutlich auch gute Siegeschancen gehabt.

Nun gibt es also Beiträge wie „Alive“ von Eros Atomus zu hören. Der 21-jährige Flensburger ist sehr hörbar ein großer Fan von Coldplay und setzt auf harmlose Wohlfühltexte. Felicia Lu hat sich dagegen ein ernsteres Thema ausgesucht und singt in „Anxiety“ über Angststörungen. Die Produktion der Nummer ist zeitgemäß, bei der eigenwilligen Intonation meint man manchmal die letzte deutsche ESC-Siegerin Lena herauszuhören. Die Halb-Britin Emily Roberts scheint dagegen früher oft Lucky-Luke-Comics gelesen zu haben, in denen Ma Dalton ihren missratenen Sprösslingen den Mund mit Seife ausgewaschen hat. „Soap“ überträgt den Ansatz nun auf das eigene Hirn, aus dem die Sängerin den Liebeskummer schrubben will. Am meisten Ohrwurm-Qualitäten hat wohl „I swear to God“ vom Duo Maël & Jonas – eine flotte Nummer, bei der die Gitarren auch mal etwas mehr rocken dürfen. Arg schmalzig ist dagegen der Beitrag „Hallo Welt“ von Nico Suave & Team Liebe mit dem Refrain „Hallo Welt, wie geht’s dir, warum so down?“ „Aus Gründen“ mag man sich dabei denken, im Text geht es dann aber eher um die übliche Sei-Du-Selbst-Motivationsmasche. Auch Malik Harris gibt sich in „Rockstars“ gefühlvoll, lockert das Ganze aber mit einer Rap-Einlage auf. Hier besteht wie bei den anderen Titeln das Potenzial, dass die Nummer mit einem gut gemachten Auftritt hinzugewinnt, was den Vorentscheid dann doch wieder etwas spannender macht.

Zu sehen ist er am Freitag, 4. März um 20.15 Uhr in allen dritten Programmen der ARD und moderiert wird er mal wieder von Allzweckwaffe Barbara Schöneberger – manche Dinge haben in diesen unsicheren Zeiten dann doch noch Bestand.