Es ist kompliziert

Against Me zeigen sich mit „Shape Shift with Me“ stark, aber auch verletzlich.

Eine Plattenkritik über ein Album von Against Me! kann man nicht schreiben, ohne die Geschichte von Frontfrau Laura Jane Grace noch mal kurz anzureißen: Bis 2012 hieß sie Tom Gabel und war in der Punkszene bekannt als testosteronstrotzender Sänger. Doch sie gestand sich ein, Frau sein zu wollen. Das Coming-out im Musikmagazin Rolling Stone zog riesige Kreise, mancher Fan der Band entpuppte sich als konservativer als einem lieb sein konnte, und die bis dahin nicht eben weltbekannte Musikertruppe wurde plötzlich von Magazinen wie der „Vogue“ wahrgenommen.

2014 erschien mit „Transgender Dysphoria Blues“ das erste Album, auf dem Laura Jane Grace am Mikrofon stand. Nun folgt mit „Shape Shift with Me“ (Xtra Mile Recordings) der Zweitling der neuen Ära und zeigt erneut die Stärken der Band: kurze und prägnante Punkrock-Stampfer, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen.

Der Titel ist dabei programmatisch zu verstehen. Sie möge die Idee der Verwandlung, sagte Grace jüngst in einem Interview, und dass der Körper nicht notwendigerweise das repräsentiere, was wirklich im Inneren ist. Auf dem Album verarbeitet Laura Jane Grace das Thema Liebe, das ihrer Ansicht nach zwar häufig aus der Hetero-Perspektive beleuchtet wird, aber nicht aus Transgender-Sicht. So wirkt „Haunting, Haunted, Haunts“ wie eine Reflexion der 2014 zerbrochenen Ehe mit Heather Hannoura, aus der 2009 schon eine Tochter hervorging. Wer will, kann den gescheiterten Selbstmordversuch herauslesen, es geht um Trennungsschmerz, Abschied. Oder in „Norse Truth“, einem von zwei Songs, die mit Blood-Brothers-Sänger Cody Votolato gemeinsam entstanden sind: „Ich wollte, dass du echter bist als all die anderen, ich wollte, dass unsere Liebe echter ist als der ganze Rest“ heißt es da übersetzt.

Neue Facetten bringt das groovende Garagenriff von „Dead Rats“, aber auch der schroffe Opener „Provision L-3“, den man als Kommentar auf Körperscanner an Flughäfen und die ewige Diskussion um Freiheit contra Sicherheit verstehen darf. Typisch für die Band auch der Ohrwurm „333“, bei dem Laura mal wieder viel zu viele Silben in eine Zeile packt und der Refrain einem Sonnenaufgang gleicht.

Eine Mannschaftsleistung

Und während die Lyrics aus Lauras Feder stammen, ist die Musik diesmal eine Mannschaftsleistung. James Bowman bleibt der Band als Gitarrist treu, Atom Willard ist wieder an den Drums zu hören und der 2013 eingestiegene Bassist Inge Johansson, der schon bei The (International) Noise Conspiracy spielte, ist nun erstmals auch auf der Platte mit von der Partie. „Ich mag die dunklen Wolken am liebsten“, röhrt Laura in „Dead Rats“. Trotzdem würde man ihr wünschen, dass sie einem blauen Himmel weichen.

Live: 16.12. München, Backstage.